Nel 2017 nessun giocatore, al momento, è riuscito a bissare una vittoria in un torneo ATP 500

Una statistica diffusa dall’ATP ha mostrato, in seguito alla vittoria del torneo di Washington da parte di Alexander Zverev, come nel 2017 nessun tennista sia stato capace di “bissare” un successo ottenuto in un evento di categoria ATP500.

Tsonga a Rotterdam, Thiem a Rio, Querrey ad Acapulco, Murray a Dubai, Nadal a Barcellona, Federer ad Halle, Feliciano López al Queen’s, Mayer ad Amburgo e Zverev a Washington, per l’appunto: da gennaio a questa parte, non vi è mai stato un uomo che sia riuscito a ripetersi nella vittoria. Sarà il caso che tra Pechino, Tokyo, Vienna e Basilea si potrà assistere ad una inversione di tendenza?

Edoardo Gamacchio