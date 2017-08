Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 7 agosto)

Analizziamo la situazione aggiornata dei giocatori italiani impegnati la prossima settimana nei tornei Juniores in giro per il mondo.

Per quanto riguarda il circuito maschile, diverse presenze azzurre nei G3 di Uzbekistan e Polonia: a Fergana impegnati Furlanetto e Vianello, in Polonia invece Maggioli, Arnaboldi, Di Nocera ed altri azzurri che partiranno dalle qualificazioni.

Tanti italiani al via anche in Slovacchia (impegnato fra gli altri anche Lorenzo Rottoli) e Portogallo, in due manifestazioni di Grado 4.

Trasferta ai Caraibi per Giacomo Pezzoli, che giocherà nel main draw in un G5 a Santa Lucia sul cemento outdoor.

Spostandoci al circuito femminile, troveremo le nostre portacolori sparse fra Polonia, Portogallo e Bulgaria, dove saranno ben cinque le giocatrici che giocheranno nel tabellone principale.

Fergana Cup (Uzbekistan – G3 – Cemento outdoor)

MD: Marco Furlanetto, Michele Vianello

Copernicus Bowl (Polonia – G3 – Terra outdoor)

MD: Emiliano Maggioli, Federico Arnaboldi, Riccardo Di Nocera

Q: Fabrizio Andaloro, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Lorusso

ITF U18 Zilina Open 2017 (Slovacchia – G4 – Terra outdoor)

MD: Lorenzo Rottoli, Riccardo Perin, Matteo Contarino

Taça Diogo Napoles (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

MD: Giuseppe La Vela, Riccardo Tavilla, Edoardo Bottino, Raffaele Martignani, Pietro Martinetti

Q: Carlos Fernando Carvalho, Francesco Cardinale (?)

Coca Cola ITF Junior Tennis Tournament (St. Lucia – G5 – Cemento outdoor)

MD: Giacomo Pezzoli

—————-

Copernicus Bowl (Polonia – G3 – Terra outdoor)

MD: Martina Biagianti

Q: Harriet Hamilton

Taça Diogo Napoles (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

MD: Giulia Tedesco, Giulia Brighi

Q: Elena Di Battista, Beatrice Piras

Dema Cup (Bulgaria – G5 – Terra outdoor)

MD: Anastasia Piangerelli, Linda Alessi, Matilde Mariani, Antonella La Cava, Ilaria Sposetti

Q: Chiara Girelli, Sofia Rocchetti

Lorenzo Carini