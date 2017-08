Davis Cup due set su tre? Potrebbe essere introdotta in via speriamentale dal 2018

Arrivano delle indiscrezioni sulla bocciatura dei 2 set su 3 che sarebbe dovuta avvenire dal 2018 nel format della Davis Cup.

Gli stessi delegati, alla fine della riunione, incredibilmente hanno concesso al Board di poter introdurre le modifiche in via sperimentale.

Haggerty che all’inizio l’aveva presa male ha ripreso fiato: “Si tratta di una decisione fondamentale. Consentirà al Board di avere la flessibilità necessaria nello sperimentare cambiamenti in Coppa Davis e Fed Cup senza attendere l’approvazione dell’Assemblea”.

In teoria nei prossimi mesi il Board ITF potrebbe quindi introdurre il format, in via sperimentale dei 2 set su 3, già a partire dal 2018.