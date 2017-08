ATP Kitzbuhel: Fabio Fognini poco intenso e continuo, cede in due set ad un buon Philipp Kohlschreiber (di M. Mazzoni e Video)

Non ce l’ha fatta Fabio Fognini a centrare il “back-to-back”, ossia issarsi alla seconda finale ATP consecutiva dopo il successo a Gstaad della scorsa settimana. La sua corsa sul rosso di Kitzbuhel si è arrestata di fronte al muro eretto da Philipp Kohlschreiber, oggi molto positivo e preciso. Ai piedi della “mitica Streif” il ligure ha ceduto in due set al tedesco, in un match che si è deciso sul finale del primo set. Infatti la partita era iniziata piuttosto lentamente, con i due a studiarsi e tenere saldamente i propri turni di servizio. Break e contro break a metà primo parziale, ed il match si accende. Fognini sul 5-4 e servizio Kohlschreiber ha avuto qualche spiraglio per imporre il suo tennis – senza però arrivare a palla break – ma non è riuscito a cambiare ritmo come lui sa fare, commettendo invece un paio di errori tecnicamente gravi. Ha pagato quel momento e sul 5 pari è stato lui a cedere il servizio, concedendo di fatto l’inerzia del match al tedesco. Peccato, perché la sensazione è stata che nonostante le difficoltà che sempre “Kolhi” sempre impone a Fabio, la partita potesse girare a favore dell’azzurro. Purtroppo Fognini da quel momento è calato di intensità generale, forse anche per colpa del caldo opprimente di questi giorni, pure nel verde delle alpi austriache. Ha giocato a strappi, con diverse fiammate di qualità ma in mezzo a troppe fasi interlocutorie in cui è andato sotto al pressing poco fantasioso ma assai ordinato e preciso di Philipp. Un tennis veramente “smart” per il tedesco, propositivo, di buona qualità e grande intensità. Al contrario di Fabio, che invece ha perso campo e si è lasciato “sballottare” in scambi da cui è quasi sempre uscito sconfitto. Inoltre il ligure ha pagato il rendimento modesto della prima. Gli aspetti che hanno portato Fognini a grandi risultati nel 2017 sono stati esattamente: rendimento della prima, velocità nell’imporre lo schema servizio e dritto; tempi di gioco più rapidi, nel verticalizzare e prendersi i punti scambiando di meno; ottima intensità. Purtroppo Fognini dal finale del primo set ha diminuito la qualità di questi aspetti, e la sconfitta, contro un buonissimo Kohlschreiber, è stata inevitabile. Peccato perché a metà secondo set “Kolhi” pareva anche più stanco, ha iniziato a scambiare al centro, più conservativo, e lì se “Fogna” avesse provato ad entrare con veemenza, forse il match si poteva riaprire e girare. Peccato. Resta comunque un buon risultato questa semifinale.

Ecco la cronaca del match da poco concluso.

Si inizia sotto un bel sole, termometro già “bollente” anche sulle Alpi, con Fabio al servizio. Buona prima, quindi governa lo scambio e fa correre il tedesco. Il diritto corre veloce e pesante, subito aggressivo. Un ottimo Fognini all’avvio, molto sicuro. 1-0. Kohlschreiber al servizio, anche lui parte forte, spinge dal centro ed a zero impatta 1 pari. Poca lotta in questo avvio, si seguono i turni di servizio, con il giocatore alla risposta poco incisivo. Quinto game, per la prima volta si arriva a 30 pari, ed è bravo Fabio a trovare un Ace imprendibile da destra, respingendo il pericolo. 3-2 Fognini. Anche il sesto game va ai vantaggi e Fognini sciupa una piccola occasione, ma il tedesco è molto preciso, molto attento ed ordinato nel suo tennis. 3 pari. Forse l’azzurro si è appena innervosito/irrigidito. Commette un doppio fallo sul 15 pari, e poi un nastro castiga un suo rovescio aggressivo, troppo rischiato. Salva col servizio il primo break point; ottimo schema servizio esterno e dritto cross a cancellare la seconda chance. Kohlschreiber lavora bene col suo dritto inside out, forza il ritmo e costringe Fognini all’errore, per un ritardo nell’apertura. Bravo il ligure a cancellare anche la terza palla break con un un dritto lungo linea, giocato contro balzo all’uscita dal servizio, perfetto. Dopo una giocata splendida… doppio fallo! Quarta palla break, iniziano ad esser tante… Sulla seconda di Fabio è aggressivo “Kolhi” con la risposta di rovescio, Fognini non contiene e sbaglia in rete. Break Kohlschreiber, avanti 4-3. Arriva la reazione dell’azzurro, che non si perde nella rabbia per il break subito ma risponde preciso, lungo e aggressivo. Si fa sorprendere Philipp, ed è lui a sbagliare. Immediato il contro break, grazie anche ad un pizzico di fortuna (risposta rimbalza bassissima, quasi imprendibile). 4 pari. Adesso il match si è acceso, c’è lotta.

Entrambi cercando di imporre ritmo ed angolo col dritto, cercando soprattutto la diagonale cross, sempre più veloce, sempre più stretta. Iniziano ad arrivare anche i primi scambi divertenti e vincenti interessanti. Entrambi riescono ad appoggiarsi bene ai drive del rivale, l’intensità degli scambi è notevolmente salita. Un’altra bella accelerazione di Kohlschreiber gli vale una palla break. Molto attento Fognini a non perdere campo e giocare aggressivo, la cancella. Però Philipp è molto positivo alla risposta, col dritto trova un altro drive arrotato e lunghissimo, che gli vale un’altra chance si scappare via. Per fortuna dell’azzurro, è la risposta a scappargli, di poco. Fabio adesso serve poche prime, è costretto a rincorrere e sudare. E’ una fase difficile del match, in cui Kohlschreiber tiene maggiormente l’iniziativa. Si salva Fognini, avanti 5-4, la pressione è ora tutta sul tedesco. Non serve benissimo Philipp, ma “Fogna” non ne approfitta, e vola la sua racchetta, a sottolineare la frustrazione per le chance sprecate. 5 pari. Kohlschreiber spinge, si porta avanti 15-30, ma un dritto gli vola via, per troppo anticipo. Fabio si prende un rischio enorme, tirando uno schiaffo al volo quasi da fondo campo, e sbaglia. Concede una palla break, e se la gioca male: prova una smorzata, che però è ben rigiocata dal tedesco, vincente. Break Kohlschreiber, avanti 6-5. Serve bene Philipp, apre l’angolo ed entra in contro piede; avanza e chiude in sicurezza. Sfrutta il secondo dei tre set point, un Ace esterno, chiudendo 7-5. Un set che ha meritato, per un tennis più ordinato e continuo. Ha ottenuto due break ed è rimasto solido al momento di chiudere. Fabio troppo a sprazzi, e troppo spesso costretto in difesa. E poco col servizio, mentre le sue versioni migliori del 2017 sono sempre state contraddistinte dal miglior rendimento della prima.

Secondo set, Fognini al servizio. Ritrova un Ace e profondità con la prima, a 30 tiene il servizio. Fabio inizia più aggressivo alla risposta, tanto che sul 30 pari il tedesco si prende un grande rischio con la seconda pur di non essere attaccato, e gli va bene. Restano molto lunghi i drive di Kohlschreiber, Fabio ha perso campo. 1 pari. Terzo game, vola 40-0 Fognini, ma tra un po’ di fretta nel chiudere ed un paio di ottime risposte di “Kolhi” si va ai vantaggi. Si distrae forse l’azzurro parlottando con l’arbitro per una chiamata errata, e sbaglia un dritto, malamente in rete. Palla break… ed il break arriva subito. Molto male, in un game in cui era in vantaggio 40-0. Kohlschreiber avanti 2-1 e servizio, adesso Fognini deve riuscire ad incidere alla risposta per tornare in partita. Manca aggressività e soprattutto continuità nel tennis dell’azzurro, non le sue solite splendide fiammate. Al contrario Kohlschreiber gioca sicuro, spesso con i piedi quasi in campo, a dettare i ritmi e spingere con drive molto lunghi e sicuri. Si alza improvvisamente anche il vento, le traiettorie diventano di colpo insidiose. Si va ai vantaggi, c’è lotta, ma “Kolhi” si salva, avanti 3-1. Il tennis di Fognini va troppo a corrente alternata, qualche giocata di grande qualità, ma anche troppi momenti passivi, o con qualche errore. Incertezze che gli costano una pericolosissima palla break sul 30-40, che romperebbe definitivamente il match. Si salva con lo schema servizio e dritto cross a chiudere. Si incita Fabio, deve scuotersi, impennare il livello e l’intensità. Un paio di rovesci molto lunghi nello scambio lo aiutano, respinge l’assalto e resta in scia, sotto 2-3. Philipp ha un attimo di calo, errori e più corto nello scambio. Fognini sale 15-30, comanda ma è lui a sbagliare per primo in un lungo scambio. Un paio di errori non forzati, su palle centrali di scambio, sono errori gravi, anche perché mandano segnali a Kohlschreiber, in questa fase un minimo meno intenso, forse tira il fiato anche per il grande caldo dopo un’ora e mezza di tennis in buona spinta. 4-2 per il tedesco. Trova finalmente un gran game l’azzurro, inclusa una smorzata di rovescio doc, sale 3-4, ma deve inseguire. Deve trovare immediatamente intensità ed aggressività alla risposta. E’ Philipp invece a restare estremamente intenso, determinato ed aggressivo, come nella discesa a rete “garibaldina” chiusa con una volee bassa tanto bella quanto improbabile. Vola 5-3 Philipp, ad un passo dal chiudere. Fognini purtroppo chiude molto male… un paio di doppi falli gli costano due match point. Un rovescio dell’azzurro muore sul nastro. Si chiude qua, Kitzbuhel avrà per la terza volta Philipp Kohlschreiber in finale, già vincitore di una edizione. Peccato per Fognini. Non era un match facile, vedendo anche i precedenti col tedesco, ma la sensazione dal campo è stata quella di una partita che poteva girare in direzione dell’azzurro se fosse riuscito a tenere altra intensità e rendimento col servizio. Peccato, ma l’estate di Fabio resta positiva e non è affatto conclusa.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Kitzbuhel Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 7 6 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 5 3 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 6-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Fognini 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Kohlschreiber – F. Fognini

01:29:18

15 Vincenti 16

20 Gratuiti 24

4 Aces 3

1 Double Faults 8

54% 1st Serve % 56%

24/30 (80%) 1st Serve Points Won 25/43 (58%)

15/26 (58%) 2nd Serve Points Won 18/34 (53%)

0/1 (0%) Break Points Saved 6/10 (60%)

10 Service Games Played 11

18/43 (42%) 1st Return Points Won 6/30 (20%)

16/34 (47%) 2nd Return Points Won 11/26 (42%)

4/10 (40%) Break Points Won 1/1 (100%)

11 Return Games Played 10

39/56 (70%) Total Service Points Won 43/77 (56%)

34/77 (44%) Total Return Points Won 17/56 (30%)

73/133 (55%) Total Points Won 60/133 (45%)

47 Ranking 25

33 Age 30

Augsburg, Germany Birthplace Sanremo, Italy

Kitzbuhel, Austria Residence Arma di Taggia, Italy

5’10” (177 cm) Height 5’10” (177 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2001 Turned Pro 2004

20/16 Year to Date Win/Loss 24/15

0 Year to Date Titles 1

7 Career Titles 5

$10,219,989 Career Prize Money $8,900,620