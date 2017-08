Analisi settimanale ranking femminile under 18

Elisabetta Cocciaretto si conferma numero uno d’Italia al 53° posto del ranking mondiale. Altre due azzurre in Top-100, Tatiana Pieri (69) e Monica Cappelletti (92). Ottimo balzo in avanti per Isabella Tcherkes Zade, “profeta in patria” nel G5 di San Marino: la giocatrice classe 2000 ha guadagnato 24 posizioni ed è entrata fra le prime 250 ITF.

Cinque nuovi ingressi nel ranking mondiale. Asia Serafini ed Eleonora Alvisi si aggiungono a Lisa Pigato e dunque saranno ora tre le ragazze classe 2003 a rappresentare l’Italia nella classifica giovanile.

Centrano l’obiettivo ranking anche le 2002 Di Pietro e Ziodato e la 2000 Emma Ferrini.

TOP-10 ITALIANE:

53- Elisabetta Cocciaretto (2001, +0)

69- Tatiana Pieri (1999, +2)

92- Monica Cappelletti (1999, +0)

116- Lisa Piccinetti (2000, +0)

126- Federica Bilardo (1999, +0)

154- Federica Rossi (2001, +1)

234- Isabella Tcherkes Zade (2000, +24)

252- Giulia La Rocca (2000, -1)

280- Nuria Brancaccio (2000, +1)

292- Martina Biagianti (2001, +3)

NEW ENTRY:

1500- Asia Serafini (2003)

1533- Sara Ziodato (2002)

1687- Eleonora Alvisi (2003)

2062- Anita Di Pietro (2002)

2340- Emma Ferrini (2000)

TOP-5 MONDIALE:

1- Claire Liu (USA)

2- Whitney Osuigwe (USA)

3- Marta Kostyuk (UKR)

4- Carson Branstine (CAN)

5- Elena Rybakina (RUS)

Lorenzo Carini