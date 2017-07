Bentornato Bobo! (un appassionato e i dati dell’ultimo mese di Adelchi Virgili)

Qualche ora dopo il quinto sigillo di Fabio Fognini nel circuito Atp, è arrivata un’altra piacevole sopresa per il tennis azzurro: il fiorentino Adelchi Virgili conquista la città di Troyes aggiudicandosi l’ITF in terra d’Oltralpe.

Due vittorie che hanno un valore simbolico importantissimo: per “Fogna”, è il primo titolo da papà come ha sottolineato lui stesso nell’intervista post-partita, dunque ha un sapore speciale, mentre per “Bobo” è la prima vittoria in un Future di alto livello che arriva al culmine di una settimana impeccabile.

Ora, aldilà delle emozioni che un ragazzo come Adelchi trasmette a tutti noi appassionati, il mio vuole essere un discorso più tecnico che ci possa fornire un’idea su quali siano concretamente le basi dalle quali ripartire e cosa invece, aldilà dei risultati, rimane una palla al piede per il 27enne toscano.

Per questa analisi, ho scelto di analizzare gli incontri che ha disputato nell’ultimo mese nella quale sembra aver ritrovato una certà continuità, come testimonia l’ottimo score di dieci vittorie su dodici incontri.

Ho suddiviso gli avversari affrontati in base al loro valore (aiutandomi con le quotazioni) e li ho suddivisi in questo modo:

Dati rilevanti:

4/4 vittorie al terzo set, sintomo che la condizione fisica non sembra essere un problema per Adelchi, il quale soltanto ¼ di queste volte si è trovato sotto di un break (peraltro non confermato).

40% di Bps Convertiti in media: non una percentuale malvagia, ma se con avversari alla portata il livello sale fino a picchi del 60%, le partite nelle quali ha sofferto maggiormente (o perso) fanno registrare dati troppo bassi (20% nel match contro Vanni), (27% nella finale odierna), segno che probabilmente un miglioramento in questo senso potrebbe essere la chiave per quelle partite un break può fare la differenza.

6/12 Set vinti da Virgili rimontando un break di svantaggio in apertura: come scritto nell’incipit il problema sembra essere l’approccio alla partita e non la “distanza”: per ben sei volte Virgili è andato sotto di un break nei primi due turni di battuta per poi riuscire a vincere ugualmente il set.

