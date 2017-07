WTA Stanford: Il Tabellone Principale. C’è Francesca Schiavone.

(1) Muguruza, Garbiñevs ByeDoi, Misakivs Day, KaylaVikhlyantseva, Nataliavs QualifierQualifier vs (5) Konjuh, Ana

(3) Keys, Madison vs Bye

Qualifier vs Osaka, Naomi

(WC) Sharapova, Maria vs Brady, Jennifer

Arruabarrena, Lara vs (7) Tsurenko, Lesia

(6) Vandeweghe, CoCo vs Tomljanovic, Ajla

Gibbs, Nicole vs (WC) Liu, Claire

Riske, Alison vs Linette, Magda

Bye vs (4) Pavlyuchenkova, Anastasia

(8) Bellis, Catherine vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Ahn, Kristie

Schiavone, Francesca vs Bondarenko, Kateryna

Bye vs (2/WC) Kvitova, Petra