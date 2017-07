Roger Federer in vacanza a Porto Cervo

Con il titolo di Wimbledon in tasca e prima di tornare ad allenarsi per l’attacco alla leadership del ranking ATP e degli Us Open, Roger Federer ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia della sua famiglia a Porto Cervo, in Sardegna.

Ieri, 24 luglio è stato visto a Portisco e Porto Cervo. Nel porto turistico di Portisco c’è anche il suo Yacht, l’Ipanemas, lungo 45 metri e che batte bandiera grec

Uno dei momenti di relax è stato catturato dai fotografi del giornale inglese Daily Mail.