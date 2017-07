Jasmine Paolini racimola solo un gioco contro la Suarez Navarro e viene eliminata al primo turno del Wta di Bastad

Dura sconfitta per Jasmine Paolini al primo turno del torneo Wta International di Bastad (terra, $250.000).

La tennista italiana è stata superata dalla spagnola Carla Suarez Navarro, 28 anni, Nr. 30 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-0 in 51 minuti di gioco.

Si sapeva che l’incontro era proibitivo ma era difficile immaginare un risultato così netto. Il match di oggi pesa, perché fa capire a Jasmine che c’è ancora tanto lavoro da fare (a cominciare dal servizio) e dove arrivare per competere nel circuito Wta.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio shock per l’italiana. Già al primo gioco l’azzurra perde il servizio sotto i colpi iberici.

La Suarez Navarro si vede annullare due break point ma passa alla terza palla a disposizione.

Il vantaggio dà fiducia alla spagnola che macina gioco e conduce gli scambi. Un break a zero le vale un pesante 3-0 dopo soli 10 minuti di gioco.

Ogni game è sofferenza per l’italiana che muove il punteggio solo nel quinto game, dopo aver annullato un’altra palla break.

Il set è però a senso unico e la fine non tarda ad arrivare.

Jasmine lotta ma nulla può contro i colpi avversari. Al terzo set point la Suarez Navarro conquista l’ennesimo break e fa suo il set.

E’ 6-1 per l’iberica in 26 minuti di gioco.

Secondo set: la Paolini parte forte, cercando subito di invertire il trend negativo dell’incontro ma non riesce ad abbattere il muro spagnolo.

Nel primo gioco si vede annullare tre break point e il game successivo subisce il break dell’allungo iberico.

Dopo 12 minuti è già 3-0 per l’avversaria.

La partita ormai non ha più nulla da dire e prosegue il monologo della Suarez Navarro.

La tennista spagnola brekka nuovamente Jasmine nel quarto game mentre la Paolini riesce sempre a spingersi ai vantaggi nei turni di battuta dell’iberica senza mai sfondare.

Il sesto break su sette turni di servizio italiani sancisce la fine del match.

E’ 6-0 per la Suarez Navarro in 25 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Bastad Carla Suárez Navarro [5] Carla Suárez Navarro [5] 6 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 1 0 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

C. Suárez Navarro – J. Paolini

00:50:13

1 Aces 0

0 Double Faults 1

80% 1st Serve % 69%

23/33 (70%) 1st Serve Points Won 11/33 (33%)

5/8 (63%) 2nd Serve Points Won 6/15 (40%)

3/3 (100%) Break Points Saved 7/13 (54%)

6 Service Games Played 7

22/33 (67%) 1st Return Points Won 10/33 (30%)

9/15 (60%) 2nd Return Points Won 3/8 (38%)

6/13 (46%) Break Points Won 0/3 (0%)

7 Return Games Played 6

28/41 (68%) Total Service Points Won 17/48 (35%)

31/48 (65%) Total Return Points Won 13/41 (32%)

59/89 (66%) Total Points Won 30/89 (34%)

34 Ranking 132

28 Age 21

Las Palmas de Gran Canaria, Spain Birthplace N/A

Barcelona, Spain Residence N/A

5′ 4″ (1.62 m) Height N/A

137 lbs. (62 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Pro (2003) Turned Pro N/A

16/14 Year to Date Win/Loss 17/17

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$8,767,284 Career Prize Money $90,983

Davide Sala