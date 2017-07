Akira Santillán ritorna australiano: “Ho giocato per il Giappone nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ma mi sento più australiano”

Akira Santillán, numero 171 al mondo, ha deciso di diventare nuovamente australiano.

Nato in Giappone, il giocatore ha preso la decisione dopo lo scorso Wimbledon: “Ho giocato per il Giappone nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ma mi sento più australiano, sono stato educato lì e parlo bene inglese. Il Giapponese è la mia prima lingua, ma la maggior parte dei miei amici sono australiani e mi sento maggiormente a mio agio in questa terra. Ho preso la decisione dopo Wimbledon e sono felice di questa scelta”.