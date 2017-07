Challenger San Benedetto del Tronto: Matteo Berrettini conquista la terza finale in carriera in un torneo challenger (Video)

Matteo Berrettini si è qualificato per la finale del torneo challenger di San Benedetto del Tronto.

In semifinale il 21enne romano, numero 229 del ranking mondiale, ha sconfitto per 62 64, in un’ora e 5 minuti, l’argentino Federico Coria, numero 273 del ranking mondiale.

Domenica Berrettini si giocherà il titolo con il serbo Laslo Djere, numero 106 Atp e quarta testa di serie, reduce dal successo nel challenger di Perugia, che nell’altra semifinale ha regolato per 64 63, in un’ora e 37 minuti di gioco, lo spagnolo Carlos Taberner, numero 301 Atp.

Da segnalare che Matteo sarà alla caccia del primo successo in carriera nel circuito challenger.

Il programma di domani

CENTRALE – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 9:00 pm)

1. Matteo Berrettini vs [4/SE] Laslo Djere

CENTRALE – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [4/SE] Laslo Djere vs Carlos Taberner



CH San Benedetto Laslo Djere [4] Laslo Djere [4] 6 6 Carlos Taberner Carlos Taberner 4 3 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Taberner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Matteo Berrettini vs Federico Coria (non prima ore: 21:00)



CH San Benedetto Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Federico Coria Federico Coria 2 4 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Coria 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Coria 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1 Aces 30 Double Faults 157% 1st Serve % 66%26/29 (90%) 1st Serve Points Won 21/35 (60%)11/22 (50%) 2nd Serve Points Won 8/18 (44%)4/5 (80%) Break Points Saved 0/4 (0%)9 Service Games Played 914/35 (40%) 1st Return Points Won 3/29 (10%)10/18 (56%) 2nd Return Points Won 11/22 (50%)4/4 (100%) Break Points Won 1/5 (20%)9 Return Games Played 937/51 (73%) Total Service Points Won 29/53 (55%)24/53 (45%) Total Return Points Won 14/51 (27%)61/104 (59%) Total Points Won 43/104 (41%)

3. Carlos Taberner / Pol Toledo Bague vs Flavio Cipolla / Adrian Ungur