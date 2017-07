Rod Laver Cup: Non ci sarà Novak Djokovic. Si cerca Andy Murray

Dal 22 al 24 settembre si giocherà la Rod Laver Cup, evento organizzato da Roger Federer e il suo manager, Tony Godsick.

L’Europa e il resto del mondo si sfideranno in una tre giorni con diverse partite di singolare e doppio.

Come annunciato ieri, Roger Federer ha confermato che Novak Djokovic non parteciperà. “Novak ha detto di no. Sta per avere un bimbo e mi ha detto che non ci sarà. Attendo ancora una risposta da Andy Murray, sarebbe bello averlo in campo”, ha detto Roger.

Al momento, l’Europa è confermata dalla presenza di Rafael Nadal, Tomas Berdych, Roger Federer e Dominic Thiem. Milos Raonic e John Isner faranno parte della squadra del resto del mondo.