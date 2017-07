Tomas Berdych con le “scarpe” di Novak Djokovic

Sui social network si è diffusa una foto delle scarpe utilizzate da Tomas Berdych durante il torneo di Wimbledon.

Ha destato curiosità il fatto che su queste vi sia raffigurata un’immagine di Novak Djokovic. Il tennista ceco ha spiegato il tutto in un’intervista: “Lo sponsor mi ha dato scarpe personalizzate apposta per me prima di Wimbledon ma non mi sentivo comodo, dunque ho chiesto un’alternativa e mi sono state date quelle con la foto di Novak, erano molto comode”, ha dichiarato.

Lorenzo Carini