Splende la stella di Nicola Kuhn (Video)

Nicola Kuhn, numero 501 del mondo, è senza dubbio tra le più interessanti promesse del tennis mondiale. Finalista quest’anno al Roland Garros junior, lo spagnolo ha vinto questo pomeriggio il primo torneo challenger in carriera.

Kuhn nella finale del torneo di Braunschweig (Germania) e a soli diciassette anni e dopo aver battuto in finale Viktor Galovic ha conquistato la manifestazione tedesca.

Il tedesco è il secondo giocatore nato nel 2000 ad aver vinto un torneo del circuito Challenger.

Kuhn vincendo il torneo ha fatto un balzo in avanti di oltre 258 posizioni in classifica e si porterà, per la prima volta nella sua ancora breve carriera, nei top 250 precisamente al n.242 ATP.

I record di precocità nei challenger



La finale di ieri



Edoardo Gamacchio