Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della decima giornata. La finale femminile sarà tra Venus Williams e Garbine Muguruza. Ko Konta e Rybarikova

Venus Williams gela il pubblico britannico e a 37 anni festeggia la sua ennemsima finale a Wimbledon e sarà alla caccia sabato del sesto successo ai “The Championships”.

La campionessa americana ha sconfitto nella seconda semifinale Johanna Konta con il risultato di 64 62 in 1 ora e 13 minuti di partita.

Ora sfiderà in finale Garbine Muguruza.

Da segnalare che nel primo set sul 4 pari, Venus che era al servizio si è trovata sotto per 15-40, ma da quel momento ha inserito il turbo ed ha messo a segno un parziale di 8 punti a 1, conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Williams dominava il campo e toglieva il servizio alla Konta nel quarto ed all’ottavo gioco, chiudendo la partita per 6 a 2.

E’ stata una pura formalità la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Garbine Muguruza e Magdalena Rybarikova.

La tennista spagnola, alla sua seconda finale in carriera nello slam londinese, ha dominato nella prima semifinale Magdalena Rybarikova con il risultato di 61 61 in 1 ora e 4 minuti di partita.

Partita mai in discussione con la slovacca incapace di fermare le accelerazioni prepotenti della spagnola.

Sabato in finale la Muguruza attende Venus Williams.

Al termine della partita ha dichiarato Garbine: “Appena messo piede sul campo ero super-sicura e tutto è andato molto bene.

Conchita è stato l’ultima tennista spagnola ad aver vinto questo torneo, quindi spero che lei potrà dirmi qualcosa! Lei sa come vincere qui”.

"She's through to the final again"

Wimbledon – Semifinali

Centre Court – 2:00pm

(14) Garbine Muguruza – Magdalena Rybarikova



GS Wimbledon G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 6 6 M. Rybarikova M. Rybarikova 1 1 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Rybarikova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Rybarikova 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 G. Muguruza 15-15 4-0 → 5-0 M. Rybarikova 0-15 0-40 40-40 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3 Aces 30 Doubles Faults 122 Winners 811 Unforced Errors 1119/25 (76%) Net Points Won 6/12 (50%)68% 1st Serves In 62%20/27 (74%) 1st Serve Points Won 14/33 (42%)9/13 (69%) 2nd Serve Points Won 8/20 (40%)1/1 (100%) Break Points Saved 7/12 (58%)39/53 (74%) 1st Return Pts Won 20/40 (50%)12/20 (60%) 2nd Return Pts Won 4/13 (31%)5/12 (42%) Break Points Won 0/1 (0%)29/40 (73%) Total Service Pts Won 22/53 (42%)31/53 (58%) Total Return Pts Won 11/40 (28%)60/93 (65%) Total Points Won 33/93 (35%)64 mins Duration 64 mins160 kph / 100 mph Avg. 1st Serve Speed 163 kph / 101 mph130 kph / 81 mph Avg. 2nd Serve Speed 125 kph / 78 mph174 kph / 108 mph Fastest Serve 179 kph / 111 mph

(10) Venus Williams – (6) Johanna Konta



GS Wimbledon V. Williams [10] V. Williams [10] 6 6 J. Konta [6] J. Konta [6] 4 2 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Konta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Williams 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Konta 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 0-15 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Konta 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 V. Williams 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1 Aces 72 Doubles Faults 419 Winners 209 Unforced Errors 135/8 (63%) Net Points Won 2/7 (29%)66% 1st Serves In 68%26/33 (79%) 1st Serve Points Won 28/44 (64%)11/17 (65%) 2nd Serve Points Won 7/21 (33%)2/2 (100%) Break Points Saved 5/8 (63%)37/65 (57%) 1st Return Pts Won 24/50 (48%)14/21 (67%) 2nd Return Pts Won 6/17 (35%)3/8 (38%) Break Points Won 0/2 (0%)37/50 (74%) Total Service Pts Won 35/65 (54%)30/65 (46%) Total Return Pts Won 13/50 (26%)67/115 (58%) Total Points Won 48/115 (42%)73 mins Duration 73 mins167 kph / 104 mph Avg. 1st Serve Speed 167 kph / 104 mph147 kph / 91 mph Avg. 2nd Serve Speed 148 kph / 92 mph185 kph / 115 mph Fastest Serve 179 kph / 111 mph

(1) Jamie Murray / Martina Hingis – (1) Ken Skupski / Jocelyn Rae



GS Wimbledon J. Murray / M. Hingis [1] J. Murray / M. Hingis [1] 6 6 K. Skupski / J. Rae K. Skupski / J. Rae 4 4 Vincitore: J. Murray M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 K. Skupski / J. Rae 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Skupski / J. Rae 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Murray / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 K. Skupski / J. Rae 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Murray / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Skupski / J. Rae 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Skupski / J. Rae 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 K. Skupski / J. Rae 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Skupski / J. Rae 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Skupski / J. Rae 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Skupski / J. Rae 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Skupski / J. Rae 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

No.1 Court – 2:00pm

(1) Henri Kontinen / John Peers – (1) Lukasz Kubot / Marcelo Melo



GS Wimbledon H. Kontinen / J. Peers [1] H. Kontinen / J. Peers [1] 3 7 2 6 7 L. Kubot / M. Melo [4] L. Kubot / M. Melo [4] 6 6 6 4 9 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-9 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 7-8 → 7-9 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 df 0-40 df 2-5 → 2-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Kontinen / J. Peers 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 H. Kontinen / J. Peers 15-15 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 30-30 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Andre Begemann / Nicole Melichar – Bruno Soares / Elena Vesnina



GS Wimbledon A. Begemann / N. Melichar A. Begemann / N. Melichar 5 4 B. Soares / E. Vesnina [2] B. Soares / E. Vesnina [2] 7 6 Vincitore: B. Soares E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Soares / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Begemann / N. Melichar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Begemann / N. Melichar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Begemann / N. Melichar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Begemann / N. Melichar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Begemann / N. Melichar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Begemann / N. Melichar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Cara Black / Martina Navratilova – Andrea Jaeger / Conchita Martinez



GS Wimbledon C. Black / M. Navratilova C. Black / M. Navratilova 0 0 A. Jaeger / C. Martinez • A. Jaeger / C. Martinez 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Jaeger / C. Martinez 0-0

No.2 Court – 12:30am

Lleyton Hewitt / Mark Philippoussis – Jamie Baker / Colin Fleming



GS Wimbledon L. Hewitt / M. Philippoussis L. Hewitt / M. Philippoussis 4 6 10 J. Baker / C. Fleming [1] J. Baker / C. Fleming [1] 6 2 6 Vincitore: L. Hewitt M. Philippoussis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Baker / C. Fleming 0-15 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Baker / C. Fleming 0-15 df 15-15 4-2 → 5-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Baker / C. Fleming 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Baker / C. Fleming 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Baker / C. Fleming 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Baker / C. Fleming 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Baker / C. Fleming 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Baker / C. Fleming 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Baker / C. Fleming 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Baker / C. Fleming 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Nikola Mektic / Franko Skugor – Oliver Marach / Mate Pavic



GS Wimbledon N. Mektic / F. Skugor N. Mektic / F. Skugor 6 5 6 6 15 O. Marach / M. Pavic [16] O. Marach / M. Pavic [16] 4 7 7 3 17 Vincitore: O. Marach M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 15-17 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 15-30 df 15-40 15-16 → 15-17 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 15-15 → 15-16 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 14-15 → 15-15 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 14-14 → 14-15 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 13-14 → 14-14 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 13-13 → 13-14 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 12-13 → 13-13 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 12-12 → 12-13 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 11-12 → 12-12 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 11-11 → 11-12 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 10-11 → 11-11 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 10-10 → 10-11 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 9-10 → 10-10 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-15 40-30 ace 9-9 → 9-10 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 8-9 → 9-9 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 8-8 → 8-9 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 7-8 → 8-8 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 4-2 N. Mektic / F. Skugor 3-2 → 4-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-40 2-2 → 3-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(2) Andrew Castle / Michael Chang – (2) Jacco Eltingh / Paul Haarhuis



GS Wimbledon A. Castle / M. Chang [2] A. Castle / M. Chang [2] 0 4 1 J. Eltingh / P. Haarhuis • J. Eltingh / P. Haarhuis 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Eltingh / P. Haarhuis 1-0 A. Castle / M. Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Castle / M. Chang 15-0 15-15 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 A. Castle / M. Chang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Castle / M. Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Castle / M. Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Castle / M. Chang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

Marcelo Demoliner / Maria Jose Martinez Sanchez – Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – 12:30am

Patrick McEnroe / Jeff Tarango – Henri Leconte / Cedric Pioline



GS Wimbledon P. McEnroe / J. Tarango P. McEnroe / J. Tarango 7 2 10 H. Leconte / C. Pioline H. Leconte / C. Pioline 6 6 12 Vincitore: H. Leconte C. Pioline Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 H. Leconte / C. Pioline 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 -30 -40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Leconte / C. Pioline 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. McEnroe / J. Tarango 0-15 15-15 30-15 A-40 0-1 → 1-1 H. Leconte / C. Pioline 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 5*-3 df 6-3* 6-6 → 7-6 H. Leconte / C. Pioline 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 5-4 → 5-5 P. McEnroe / J. Tarango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Leconte / C. Pioline 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Leconte / C. Pioline 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. McEnroe / J. Tarango 0-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 H. Leconte / C. Pioline 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. McEnroe / J. Tarango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Jeremy Bates / Chris Wilkinson – (1) Wayne Ferreira / Goran Ivanisevic



GS Wimbledon M.J. Bates / C. Wilkinson [1] M.J. Bates / C. Wilkinson [1] 4 6 12 W. Ferreira / G. Ivanisevic W. Ferreira / G. Ivanisevic 6 2 10 Vincitore: M.J. Bates C. Wilkinson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M.J. Bates / C. Wilkinson 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M.J. Bates / C. Wilkinson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M.J. Bates / C. Wilkinson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M.J. Bates / C. Wilkinson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M.J. Bates / C. Wilkinson 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M.J. Bates / C. Wilkinson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M.J. Bates / C. Wilkinson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 W. Ferreira / G. Ivanisevic 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 W. Ferreira / G. Ivanisevic 2-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 1-0 M.J. Bates / C. Wilkinson 15-30 40-40 0-0 → 1-0

Arnaud Clement / Michael Llodra – Greg Rusedski / Fabrice Santoro



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – 12:00am

Thomas Enqvist / Thomas Johansson – Fernando Gonzalez / Sebastien Grosjean



GS Wimbledon T. Enqvist / T. Johansson T. Enqvist / T. Johansson 7 3 11 F. Gonzalez / S. Grosjean F. Gonzalez / S. Grosjean 6 6 13 Vincitore: F. Gonzalez S. Grosjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 T. Enqvist / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Enqvist / T. Johansson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Gonzalez / S. Grosjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Enqvist / T. Johansson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Gonzalez / S. Grosjean 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Enqvist / T. Johansson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 T. Enqvist / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Enqvist / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Enqvist / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Gonzalez / S. Grosjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Enqvist / T. Johansson 40-0 1-1 T. Enqvist / T. Johansson 15-30 0-0

(2) Marion Bartoli / Iva Majoli – (2) Lindsay Davenport / Mary Joe Fernandez