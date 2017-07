Wimbledon: Johanna Konta si regala la semifinale e il primo posto a Karolina Pliskova. Simona Halep sconfitta e senza primato

Johanna Konta si regala la semifinale del torneo di Wimbledon dopo aver battuto Simona Halep con il risultato di 67 (2) 76 (5) 64 dopo quasi 3 ore di gioco.

Karolina Pliskova, con questo risultato, sarà da lunedì prossimo al primo posto del ranking mondiale.

Niente da fare per la Halep che nel tiebreak del secondo set si è trovata a due punti dal vincere la partita e dal primo posto mondiale, sul 5 a 4 e servizio Konta, prima però di perdere la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo e decisivo set la Konta piazzava il break decisivo sul 3 a 2 (a 15), prima di tenere facilmente i turni di battuta e chiudendo la partita per 6 a 4.

Sfiderà ora in semifinale Venus Williams.

Da segnalare che la Konta è la prima britannica in semifinale a Wimbledon dopo Virginia Wade (1978) che sorride e visibilmente approva.

Il match point “disturbato”

Wimbledon has been waiting 39 years for a British woman to return to the semifinals.

Johanna Konta got it done in three sets. pic.twitter.com/kXGcULv0rB

— SportsCenter (@SportsCenter) 11 luglio 2017