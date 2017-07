Wimbledon – Jelena Ostapenko: “Sento che l’erba è sempre più lenta, ancor più del Roland Garros di quest’anno”

Jelena Ostapenko ha parlato anche delle condizioni dei campi del torneo di Wimbledon.

“Sto giocando ogni match sciolta e senza avvertire pressione. È dura perché ricevo tanti attenzioni da tutti e le persone si aspettano di più da me. Ho maggiore pressione però reagisco bene e non ho problemi per questo. Sento che l’erba è sempre più lenta, ancor più del Roland Garros di quest’anno.

Voglio dire, tre anni fa i campi a Wimbledon erano decisamente molto più veloci. Ma rispetto alla terra rossa, bisogna essere più aggressivi e attaccare fin dal primo punto”.