Wimbledon: Epico Gilles Muller. Batte Rafael Nadal per 15-13 al quinto set e si regala il primo quarto in carriera a Wimbledon

Gilles Muller vince la partita più importante in carriera dopo aver battuto Rafael Nadal negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon dopo un match maratona durato 287 minuti e vinto da Muller con il risultato di 63 64 36 46 15-13.

Muller, che a Wimbledon non aveva mai superato il terzo turno, sfiderà ora nei quarti di finale il croato Marin Cilic che sarà favorito per l’accesso alle semifinali.

Lodi a Muller che non ha mai perso il coraggio anche nei momenti più difficili ed è riuscito a vincere una partita che ad un certo punto nel quinto parziale pareva pendesse dalla parte di Nadal.

Nelle fasi decisive della sfida, Nadal nel quinto parziale sul 4 a 5, 15-40, annullava due palle match da campione mettendo a segno un ace e un servizio vincente.

Sul 9 pari Muller tremeva al servizio e annullava quattro palle break, di cui l’ultima condita da un errore del giudice di linea che sulla seconda di Gilles decreteva il doppio fallo, ma il giudice di sedia correggeva subito e Muller, che poteva ovviamente usare di nuovo la prima, piazzava un provvidenziale ace.

Sul 9 a 10 il n.2 del mondo, sotto per 30-40, riusciva ad annullare altre due palle match, con una facile volèe vincente di diritto e un servizio vincente (di seconda con Muller che forse sorpreso dalla profondità di palla steccava il colpo).

Nel 28 game, sul 13-14, arrivava un vistoso calo di Rafael Nadal che dal 15-30, commetteva due errori gratuiti consecutivi, cedeva il turno di battuta e regalava questa preziosa e incredibile partita a Gilles Muller per 15 a 13.

Match Point

"It's the win of his life" – Gilles Muller celebrates a truly stunning result… #Wimbledon pic.twitter.com/kXwY8mEsrU — Wimbledon (@Wimbledon) 10 luglio 2017

La partita punto per punto



GS Wimbledon R. Nadal [4] R. Nadal [4] 3 4 6 6 13 G. Muller [16] G. Muller [16] 6 6 3 4 15 Vincitore: G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 13-15 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 13-14 → 13-15 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 13-13 → 13-14 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 12-13 → 13-13 G. Muller 15-0 30-0 40-0 12-12 → 12-13 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 11-12 → 12-12 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 11-11 → 11-12 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 10-11 → 11-11 G. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 10-10 → 10-11 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 9-10 → 10-10 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 9-9 → 9-10 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 8-9 → 9-9 G. Muller 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 8-8 → 8-9 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 7-7 → 7-8 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-7 → 7-7 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-6 → 6-7 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 6-3 G. Muller 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 G. Muller 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Muller 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

R. Nadal – G. Muller

23 Aces 30

2 Doubles Faults 10

77 Winners 95

17 Unforced Errors 52

33/46 (72%) Net Points Won 59/83 (71%)

67% 1st Serves In 63%

95/119 (80%) 1st Serve Points Won 106/133 (80%)

35/58 (60%) 2nd Serve Points Won 38/79 (48%)

5/8 (63%) Break Points Saved 14/16 (88%)

106/212 (50%) 1st Return Pts Won 82/177 (46%)

41/79 (52%) 2nd Return Pts Won 23/58 (40%)

2/16 (13%) Break Points Won 3/8 (38%)

130/177 (73%) Total Service Pts Won 144/212 (68%)

68/212 (32%) Total Return Pts Won 47/177 (27%)

198/389 (51%) Total Points Won 191/389 (49%)

287 mins Duration 287 mins

187 kph / 116 mph Avg. 1st Serve Speed 187 kph / 116 mph

161 kph / 100 mph Avg. 2nd Serve Speed 163 kph / 101 mph

201 kph / 125 mph Fastest Serve 203 kph / 126 mph

2 Ranking 26

31 Age 34

Manacor, Mallorca, Spain Birthplace Luxembourg City, Luxembourg

Manacor, Mallorca, Spain Residence Reckange/Mess, Luxembourg

6’1″ (185 cm) Height 6’4″ (193 cm)

188 lbs (85 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Left-Handed Plays Left-Handed

2001 Turned Pro 2001

43/6 Year to Date Win/Loss 23/12

4 Year to Date Titles 2

73 Career Titles 2

$85,920,132 Career Prize Money $4,835,420