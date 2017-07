Wimbledon: Angelique Kerber non sarà n.1 del mondo dopo il torneo. Battuta da Garbine Muguruza

Angelique Kerber non sarà più numero del mondo al termine del torneo di Wimbledon.

La tedesca è uscita di scena negli ottavi di finale battuta da Garbine Muguruza con il risultato di 46 64 64 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Con questo risultato al momento è n.1 del mondo Karolina Pliskova, ma se la Halep approdasse in semifinale sarà lei la nuova n.1 del mondo.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Kerber è stata per due volte avanti di um break (2 a 1 e 3 a 2), ma in entrambe le occasioni ha subito il controbreak.

Sul 4 a 5 poi ha ceduto ai vantaggi il turno di battuta, dopo aver annullato due palle match sul 15-40, ed è uscita di scena alla terza palla match per 6 a 4.

La partita punto per punto



GS Wimbledon A. Kerber [1] A. Kerber [1] 6 4 4 G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 4 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Kerber 15-30 4-5 → 4-6 G. Muguruza 0-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 15-0 3-4 → 4-4 G. Muguruza 40-A 40-40 3-3 → 3-4 G. Muguruza 15-30 40-40 2-2 A. Kerber 30-15 2-1 → 2-2 G. Muguruza 30-0 2-0 → 2-1 A. Kerber 30-0 1-0 → 2-0 G. Muguruza 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 30-40 4-5 → 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 15-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muguruza 0-15 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 2-3 → 3-3 G. Muguruza 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 30-15 1-2 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Kerber 40-0 40-30 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kerber 40-15 5-4 → 6-4 G. Muguruza 15-15 15-40 4-4 → 5-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Muguruza 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

A. Kerber – G. Muguruza

2 Aces 5

2 Doubles Faults 1

27 Winners 55

12 Unforced Errors 50

5/7 (71%) Net Points Won 35/54 (65%)

67% 1st Serves In 64%

44/66 (67%) 1st Serve Points Won 42/66 (64%)

16/33 (48%) 2nd Serve Points Won 20/37 (54%)

4/8 (50%) Break Points Saved 7/10 (70%)

61/103 (59%) 1st Return Pts Won 55/99 (56%)

17/37 (46%) 2nd Return Pts Won 17/33 (52%)

3/10 (30%) Break Points Won 4/8 (50%)

60/99 (61%) Total Service Pts Won 62/103 (60%)

41/103 (40%) Total Return Pts Won 39/99 (39%)

101/202 (50%) Total Points Won 101/202 (50%)

138 mins Duration 138 mins

144 kph / 90 mph Avg. 1st Serve Speed 158 kph / 98 mph

118 kph / 73 mph Avg. 2nd Serve Speed 129 kph / 80 mph

163 kph / 101 mph Fastest Serve 175 kph / 109 mph