Ranking WTA Live: Le possibilità di Karolina Pliskova che sconfitta a Wimbledon potrebbe diventare n.1 del mondo

Karolina Pliskova ha concrete possibilità di poter diventare la nuova numero uno al mondo dopo il torneo di Wimbledon. La ceca potrebbe riuscire nell’impresa nonostante la sconfitta con Magdalena Rybarikova al secondo turno nel caso in cui Kerber non raggiungesse la finale e Halep perda prima delle semifinali.

Con questa situazione, Pliskova si toglierebbe l’amaro in bocca per il match perso con Rybarikova e si metterebbe alle spalle una grande iniezione di fiducia in vista della stagione sul cemento, che si appresta ad iniziare.

Per quanto riguarda, invece, il duello Kerber-Halep, la tedesca dovrà obbligatoriamente vincere per non permettere alla collega di sorpassarla nella graduatoria.

Oppure dovrà arrivare in finale e la Halep dovrà perdere prima delle semifinali.

Legend - Ultimo aggiornamento: 10-07-17 08:36 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo BEST RANKING 1 3, +2 Best: 3 Karolina Pliskova CZE, 21.03.1992 6855 6855 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 2 2, 0 Best: 2 Simona Halep ROU, 27.09.1991 6480 6920 +240 (Ottavi), +30 (16) Wimbledon, Shenzhen [SUBENTRO] -430 (QF), -280 (W) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 3 1, -2 Best: 1 Angelique Kerber GER, 18.01.1988 5975 7035 +240 (Ottavi) Wimbledon -1300 (F) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 4 5, +1 Best: 5 Elina Svitolina UKR, 12.09.1994 4935 4765 +240 (Ottavi) Wimbledon -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 5 6, +1 Best: 1 Caroline Wozniacki DEN, 11.07.1990 4780 4550 +240 (Ottavi) Wimbledon -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 6 7, +1 Best: 6 Johanna Konta GBR, 17.05.1991 4570 4400 +240 (Ottavi) Wimbledon -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 7 8, +1 Best: 2 Svetlana Kuznetsova RUS, 27.06.1985 4310 4310 +240 (Ottavi) Wimbledon -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 8 10, +2 Best: 2 Agnieszka Radwanska POL, 06.03.1989 3985 3985 +240 (Ottavi) Wimbledon -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 9 9, 0 Best: 4 Dominika Cibulkova SVK, 06.05.1989 3710 4010 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -430 (QF) Wimbledon (27-06-2016) 10 11, +1 Best: 1 Venus Williams USA, 17.06.1980 3401 3941 +240 (Ottavi) Wimbledon -780 (SF) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 11 13, +2 Best: 12 Jelena Ostapenko LAT, 08.06.1997 3340 3110 +240 (Ottavi) Wimbledon -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 12 15, +3 Best: 2 Garbiñe Muguruza ESP, 08.10.1993 3230 3060 +240 (Ottavi) Wimbledon -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 13 14, +1 Best: 12 Kristina Mladenovic FRA, 14.05.1993 3155 3095 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 14 12, -2 Best: 2 Petra Kvitova CZE, 08.03.1990 3135 3135 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 15 4, -11 Best: 1 Serena Williams USA, 26.09.1981 2810 4810 - -2000 (W) Wimbledon (27-06-2016) 16 18, +2 Best: 7 Madison Keys USA, 17.02.1995 2353 2523 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 17 19, +2 Best: 18 Anastasija Sevastova LAT, 13.04.1990 2235 2325 +70 (Secondo turno), +30 (16) Wimbledon (Eliminato) , Bastad [SUBENTRO] -10 (128), -180 (F) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 18 17, -1 Best: 13 Anastasia Pavlyuchenkova RUS, 03.07.1991 2160 2580 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -430 (QF) Wimbledon (27-06-2016) 19 16, -3 Best: 13 Elena Vesnina RUS, 01.08.1986 2121 2831 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -780 (SF) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 20 22, +2 Best: 21 Caroline Garcia FRA, 16.10.1993 1955 1785 +240 (Ottavi) Wimbledon -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 21 29, +8 Best: 28 Ana Konjuh CRO, 27.12.1997 1785 1615 +240 (Ottavi) Wimbledon -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 22 20, -2 Best: 9 Timea Bacsinszky SUI, 08.06.1989 1764 1873 +130 (Terzo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Eastbourne [SUBENTRO] -130 (32), -110 (SF) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 23 21, -2 Best: 21 Daria Gavrilova AUS, 05.03.1994 1740 1800 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 24 23, -1 Best: 16 Barbora Strycova CZE, 28.03.1986 1725 1785 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 25 25, 0 Best: 19 Coco Vandeweghe USA, 06.12.1991 1658 1658 +240 (Ottavi) Wimbledon -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 26 28, +2 Best: 20 Mirjana Lucic-Baroni CRO, 09.03.1982 1632 1632 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 27 26, -1 Best: 26 Lauren Davis USA, 09.10.1993 1601 1646 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -55 (16) Eastbourne (26-06-2017) 28 31, +3 Best: 23 Shuai Zhang CHN, 21.01.1989 1550 1550 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 29 35, +6 Best: 33 Lesia Tsurenko UKR, 30.05.1989 1543 1423 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 30 37, +7 Best: 14 Shuai Peng CHN, 08.01.1986 1525 1405 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 31 30, -1 Best: 24 Daria Kasatkina RUS, 07.05.1997 1520 1580 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 32 38, +6 Best: 36 Anett Kontaveit EST, 24.12.1995 1505 1390 +130 (Terzo turno), +25 (QF) Wimbledon (Eliminato) , $100,000 Poitiers [SUBENTRO] -10 (128), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 33 27, -6 Best: 6 Carla Suárez Navarro ESP, 03.09.1988 1475 1645 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 34 24, -10 Best: 18 Kiki Bertens NED, 10.12.1991 1386 1685 +10 (Primo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Bastad [SUBENTRO] -130 (32), -180 (F) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 35 32, -3 Best: 27 Laura Siegemund GER, 04.03.1988 1381 1500 +1 (32) Linz [SUBENTRO] -10 (128), -110 (SF) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 36 33, -3 Best: 7 Roberta Vinci ITA, 18.02.1983 1375 1495 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 37 36, -1 Best: 4 Samantha Stosur AUS, 30.03.1984 1335 1405 - -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 38 46, +8 Best: 36 Alison Riske USA, 03.07.1990 1335 1215 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 39 40, +1 Best: 40 Catherine Bellis USA, 08.04.1999 1315 1334 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -29 (SF) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) BEST RANKING 40 44, +4 Best: 44 Kristyna Pliskova CZE, 21.03.1992 1293 1233 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 41 34, -7 Best: 5 Lucie Safarova CZE, 04.02.1987 1280 1450 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 42 42, 0 Best: 25 Timea Babos HUN, 10.05.1993 1261 1321 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 43 39, -4 Best: 36 Katerina Siniakova CZE, 10.05.1996 1223 1343 +10 (Primo turno), +30 (16) Wimbledon (Eliminato) , Hong Kong [SUBENTRO] -130 (32), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 44 45, +1 Best: 15 Julia Goerges GER, 02.11.1988 1220 1220 +10 (Primo turno), +30 (64) Wimbledon (Eliminato) , Wuhan [SUBENTRO] -10 (128), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 45 41, -4 Best: 11 Alizé Cornet FRA, 22.01.1990 1212 1332 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 46 43, -3 Best: 27 Yulia Putintseva KAZ, 07.01.1995 1190 1250 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 47 59, +12 Best: 40 Naomi Osaka JPN, 16.10.1997 1155 1025 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) - 48 48, 0 Best: 23 Mona Barthel GER, 11.07.1990 1123 1183 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 49 55, +6 Best: 50 Qiang Wang CHN, 14.01.1992 1120 1060 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 50 58, +8 Best: 57 Donna Vekic CRO, 28.06.1996 1110 1050 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 51 63, +12 Best: 21 Sorana Cirstea ROU, 07.04.1990 1098 994 +130 (Terzo turno), +13 (Q2) Wimbledon (Eliminato) , New Haven [SUBENTRO] -10 (128), -29 (SF) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 52 49, -3 Best: 46 Oceane Dodin FRA, 24.10.1996 1098 1173 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -85 (F) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 53 54, +1 Best: 51 Elise Mertens BEL, 17.11.1995 1068 1078 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 54 51, -3 Best: 28 Monica Niculescu ROU, 25.09.1987 1050 1120 +10 (Primo turno), +20 (Q2) Wimbledon (Eliminato) , Beijing [SUBENTRO] -70 (64), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 55 56, +1 Best: 54 Ashleigh Barty AUS, 24.04.1996 1050 1060 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 56 53, -3 Best: 45 Johanna Larsson SWE, 17.08.1988 1038 1080 +10 (Primo turno), +18 (Q3) Wimbledon (Eliminato) , Doha [SUBENTRO] -10 (128), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 57 64, +7 Best: 22 Irina-Camelia Begu ROU, 26.08.1990 1037 977 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 58 47, -11 Best: 8 Ekaterina Makarova RUS, 07.06.1988 1025 1195 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 59 60, +1 Best: 24 Christina Mchale USA, 11.05.1992 1005 1005 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 60 52, -8 Best: 52 Lara Arruabarrena ESP, 20.03.1992 994 1083 +10 (Primo turno), +1 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , Cincinnati [SUBENTRO] -70 (64), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 61 70, +9 Best: 48 Shelby Rogers USA, 13.10.1992 978 858 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 62 62, 0 Best: 60 Ying-Ying Duan CHN, 03.07.1989 942 1002 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 63 87, +24 Best: 31 Magdalena Rybarikova SVK, 04.10.1988 939 709 +240 (Ottavi) Wimbledon -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 64 68, +4 Best: 19 Varvara Lepchenko USA, 21.05.1986 935 935 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 65 66, +1 Best: 65 Natalia Vikhlyantseva RUS, 16.02.1997 933 944 +10 (Primo turno), +2 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , Indian Wells [SUBENTRO] -13 (16), -10 (Q2) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 66 65, -1 Best: 49 Carina Witthoeft GER, 16.02.1995 924 972 +130 (Terzo turno), +12 (Q2) Wimbledon (Eliminato) , Mallorca Open [SUBENTRO] -130 (32), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 67 69, +2 Best: 27 Monica Puig PUR, 27.09.1993 905 905 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 68 61, -7 Best: 5 Eugenie Bouchard CAN, 25.02.1994 883 1003 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 69 67, -2 Best: 1 Jelena Jankovic SRB, 28.02.1985 880 940 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 70 71, +1 Best: 60 Saisai Zheng CHN, 05.02.1994 850 850 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 71 74, +3 Best: 62 Tatjana Maria GER, 08.08.1987 849 819 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -40 (128) Wimbledon (27-06-2016) 72 86, +14 Best: 30 Camila Giorgi ITA, 30.12.1991 831 711 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 73 57, -16 Best: 30 Misaki Doi JPN, 29.04.1991 825 1055 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -240 (16) Wimbledon (27-06-2016) 74 72, -2 Best: 4 Francesca Schiavone ITA, 23.06.1980 814 843 +70 (Secondo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Hobart [SUBENTRO] -70 (64), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 75 95, +20 Best: 35 Madison Brengle USA, 03.04.1990 798 678 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 76 79, +3 Best: 77 Marketa Vondrousova CZE, 28.06.1999 781 771 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) - 77 77, 0 Best: 70 Risa Ozaki JPN, 10.04.1994 778 788 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 78 78, 0 Best: 64 Magda Linette POL, 12.02.1992 775 775 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 79 102, +23 Best: 38 Heather Watson GBR, 19.05.1992 746 626 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 80 93, +13 Best: 75 Jennifer Brady USA, 12.04.1995 742 685 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -13 (Q2) Brisbane International (02-01-2017) BEST RANKING 81 97, +16 Best: 94 Beatriz Haddad Maia BRA, 30.05.1996 739 675 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -6 (16) $25,000 Darmstadt (18-07-2016) 82 96, +14 Best: 12 Yanina Wickmayer BEL, 20.10.1989 738 678 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 83 50, -33 Best: 25 Yaroslava Shvedova KAZ, 12.09.1987 730 1160 - -430 (QF) Wimbledon (27-06-2016) 84 85, +1 Best: 78 Veronica Cepede Royg PAR, 21.01.1992 725 717 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 85 88, +3 Best: 13 Kirsten Flipkens BEL, 10.01.1986 708 708 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 86 76, -10 Best: 5 Sara Errani ITA, 29.04.1987 691 799 +10 (Primo turno), +12 (32) Wimbledon (Eliminato) , Mallorca Open [SUBENTRO] -70 (64), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 87 92, +5 Best: 56 Nao Hibino JPN, 28.11.1994 689 689 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 88 135, +47 Best: 42 Petra Martic CRO, 19.01.1991 688 410 +280 (Ottavi + Q.) Wimbledon -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 89 80, -9 Best: 74 Evgeniya Rodina RUS, 04.02.1989 683 752 +10 (Primo turno), +21 (QF) Wimbledon (Eliminato) , $75,000 Prague [SUBENTRO] -70 (64), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 90 103, +13 Best: 30 Bethanie Mattek-Sands USA, 23.03.1985 675 615 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 91 75, -16 Best: 75 Ekaterina Alexandrova RUS, 15.11.1994 669 804 +10 (Primo turno), +13 (Q2) Wimbledon (Eliminato) , St. Petersburg [SUBENTRO] -110 (64), -48 (F) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 92 99, +7 Best: 62 Aleksandra Krunic SRB, 15.03.1993 652 662 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -40 (128) Wimbledon (27-06-2016) 93 101, +8 Best: 84 Maria Sakkari GRE, 25.07.1995 644 629 +130 (Terzo turno), +20 (Q2) Wimbledon (Eliminato) , Madrid [SUBENTRO] -110 (64), -25 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 94 105, +11 Best: 71 Kristina Kucova SVK, 23.05.1990 642 604 +70 (Secondo turno), +1 (32), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Istanbul [SUBENTRO], Prague [SUBENTRO] -20 (Q2), -13 (16), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 95 90, -5 Best: 9 Andrea Petkovic GER, 09.09.1987 635 695 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 96 94, -2 Best: 32 Kurumi Nara JPN, 30.12.1991 625 685 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 97 98, +1 Best: 41 Alison Van Uytvanck BEL, 26.03.1994 625 663 +50 (Primo turno + Q.), +2 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , Indian Wells [SUBENTRO] -10 (128), -80 (W) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 98 100, +2 Best: 79 Sara Sorribes Tormo ESP, 08.10.1996 625 635 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -20 (Q2) Rome, Italian Open (15-05-2017) BEST RANKING 99 106, +7 Best: 104 Ons Jabeur TUN, 28.08.1994 624 593 +50 (Primo turno + Q.), +1 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , Bastad [SUBENTRO] -18 (32), -2 (Q1) Gstaad (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 100 89, -11 Best: 85 Aliaksandra Sasnovich BLR, 22.03.1994 619 708 +10 (Primo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Bastad [SUBENTRO] -70 (64), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 101 104, +3 Best: 100 Richel Hogenkamp NED, 16.04.1992 615 615 +10 (Primo turno), +1 (32), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , $25,000 Bad Saulgau [SUBENTRO], $100,000 Saint-Petersburg [SUBENTRO] -9 (QF), -2 (Q1), -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 102 73, -29 Best: 51 Viktorija Golubic SUI, 16.10.1992 609 838 +70 (Secondo turno), +1 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , New Haven [SUBENTRO] -280 (W), -20 (Q2) Gstaad (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 103 82, -21 Best: 66 Mandy Minella LUX, 22.11.1985 592 732 +10 (Primo turno), +8 (16) Wimbledon (Eliminato) , $50,000 Las Vegas, NV [SUBENTRO] -110 (64), -48 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 104 81, -23 Best: 80 Julia Boserup USA, 09.09.1991 586 746 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -170 (32) Wimbledon (27-06-2016) 105 107, +2 Best: 55 Denisa Allertova CZE, 07.03.1993 582 582 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 106 115, +9 Best: 105 Ana Bogdan ROU, 25.11.1992 568 500 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 107 84, -23 Best: 37 Annika Beck GER, 16.02.1994 565 720 +10 (Primo turno), +25 (32) Wimbledon (Eliminato) , New Haven [SUBENTRO] -130 (32), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 108 109, +1 Best: 76 Naomi Broady GBR, 28.02.1990 564 564 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 109 112, +3 Best: 29 Kateryna Bondarenko UKR, 08.08.1986 547 547 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 110 130, +20 Best: 31 Zarina Diyas KAZ, 18.10.1993 543 423 +130 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 111 116, +5 Best: 114 Anna Blinkova RUS, 10.09.1998 542 493 +50 (Primo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -1 (32) $25,000 Moscow (20-06-2016) 112 113, +1 Best: 23 Su-Wei Hsieh TPE, 04.01.1986 536 536 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 113 91, -22 Best: 50 Jana Cepelova SVK, 29.05.1993 534 694 +10 (Primo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Monterrey [SUBENTRO] -170 (32), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 114 111, -3 Best: 82 Kai-Chen Chang TPE, 13.01.1991 528 548 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 115 121, +6 Best: 66 Mariana Duque-Mariño COL, 12.08.1989 524 457 +48 (Final), +30 (Qual. 3 turno) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) -10 (128), -1 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) , New Haven (22-08-2016) 116 83, -33 Best: 40 Pauline Parmentier FRA, 31.01.1986 524 722 +10 (Primo turno), +1 (Q1), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , New Haven [SUBENTRO], Tianjin Open [SUBENTRO] -10 (128), -140 (W), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 117 117, 0 Best: 68 Nicole Gibbs USA, 03.03.1993 524 492 +30 (Final), +20 (Q2) Auburn, Al (Eliminato) , Canadian Open [SUBENTRO] -10 (128), -8 (16) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 118 118, 0 Best: 116 Kristie Ahn USA, 15.06.1992 510 488 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -8 (16) $50,000 Lexington, KY (25-07-2016) 119 136, +17 Best: 114 Aryna Sabalenka BLR, 05.05.1998 507 410 +110 (Secondo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -13 (16) $100,000 Budapest (04-07-2016) 120 114, -6 Best: 107 Lin Zhu CHN, 28.01.1994 507 507 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 121 142, +21 Best: 139 Francoise Abanda CAN, 05.02.1997 503 394 +110 (Secondo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -1 (32) Washington (18-07-2016) 122 131, +9 Best: 31 Tsvetana Pironkova BUL, 13.09.1987 481 421 +70 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 123 110, -13 Best: 89 Irina Khromacheva RUS, 12.05.1995 470 561 +10 (Primo turno), +2 (Q1), +2 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , U.S. Open [SUBENTRO], Miami [SUBENTRO] -60 (QF), -30 (Q3), -15 (QF) Gstaad (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 124 122, -2 Best: 105 Xinyun Han CHN, 30.05.1990 464 456 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 125 119, -6 Best: 107 Maryna Zanevska BEL, 24.08.1993 460 480 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 126 124, -2 Best: 122 Kayla Day USA, 28.09.1999 452 445 +2 (Qual. 1 Turno) , +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $60,000 Charlottesville, VA [SUBENTRO] -1 (64) Charleston (03-04-2017) 127 132, +5 Best: 124 Asia Muhammad USA, 04.04.1991 449 421 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 128 126, -2 Best: 125 Tamara Korpatsch GER, 12.05.1995 444 443 +30 (Qual. 3 turno), +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $50,000 Budapest [SUBENTRO] -25 (QF), -12 (Q2) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Gstaad (11-07-2016) BEST RANKING 129 133, +4 Best: 130 Jasmine Paolini ITA, 04.01.1996 435 420 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -5 (32) $50,000 Rome (27-06-2016) 130 128, -2 Best: 120 Su Jeong Jang KOR, 13.03.1995 434 434 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 131 123, -8 Best: 94 Taylor Townsend USA, 16.04.1996 431 449 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 132 160, +28 Best: 89 Kateryna Kozlova UKR, 20.02.1994 429 340 +80 (Winner), +20 (Qual. 2 turno) Rome, Wimbledon Q (Eliminato) -10 (128), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 133 108, -25 Best: 50 Vania King USA, 03.02.1989 426 566 - -110 (SF), -30 (Q3) Bucharest (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 134 166, +32 Best: 157 Arina Rodionova AUS, 15.12.1989 426 331 +110 (Secondo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -15 (QF) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 135 120, -15 Best: 83 Patricia Maria Tig ROU, 27.07.1994 421 458 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (32), +1 (Q1) Wimbledon Q (Eliminato) , $100,000 Tokyo [SUBENTRO], Shenzhen [SUBENTRO] -10 (128), -30 (16), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) BEST RANKING 136 146, +10 Best: 142 Jana Fett CRO, 02.11.1996 414 385 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $50,000 Bendigo (24-10-2016) BEST RANKING 137 143, +6 Best: 138 Barbora Krejcikova CZE, 18.12.1995 411 393 +20 (Qual. 2 turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , $75,000 Prague [SUBENTRO] -2 (Q1), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 138 139, +1 Best: 135 Tereza Martincova CZE, 24.10.1994 404 404 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 139 134, -5 Best: 127 Fangzhou Liu CHN, 12.12.1995 403 416 +2 (Qual. 1 Turno) , +5 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $25,000 Perth [SUBENTRO] -18 (SF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 140 140, 0 Best: 136 Dalma Galfi HUN, 13.08.1998 402 402 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 141 145, +4 Best: 108 Sachia Vickery USA, 11.05.1995 396 386 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -10 (16) $75,000 Albuquerque, NM (19-09-2016) 142 141, -1 Best: 35 Olga Govortsova BLR, 23.08.1988 390 398 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 143 125, -18 Best: 46 Danka Kovinic MNE, 18.11.1994 385 444 +10 (Primo turno), +1 (32) Wimbledon (Eliminato) , Moscow [SUBENTRO] -10 (128), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 144 149, +5 Best: 137 Sabina Sharipova UZB, 04.09.1994 378 378 - - 145 152, +7 Best: 111 Rebecca Sramkova SVK, 19.10.1996 377 367 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -10 (Q2) Bucharest (11-07-2016) 146 144, -2 Best: 115 Yafan Wang CHN, 30.04.1994 371 391 - -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 147 137, -10 Best: 137 Quirine Lemoine NED, 25.12.1991 368 410 +2 (Qual. 1 Turno) , +1 (R32) , +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $60,000 Andrezieux-Boutheon [SUBENTRO] -50 (W) $25,000 Middelburg (27-06-2016) BEST RANKING 148 158, +10 Best: 157 Viktoria Kuzmova SVK, 11.05.1998 364 349 +30 (Qual. 3 turno), +9 (QF) Wimbledon Q (Eliminato) , $25,000 Clare [SUBENTRO] -12 (W), -12 (W) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) , $10,000 Nis (04-07-2016) 149 153, +4 Best: 127 Anna Kalinskaya RUS, 02.12.1998 362 362 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 150 154, +4 Best: 54 Sílvia Soler-Espinosa ESP, 19.11.1987 360 358 +15 (QF) Rome (Eliminato) -13 (16) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 151 157, +6 Best: 61 Arantxa Rus NED, 13.12.1990 354 353 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) 152 156, +4 Best: 41 Lucie Hradecka CZE, 21.05.1985 352 353 +1 (Q1), +1 (Q1) Moscow [SUBENTRO], Dubai Open [SUBENTRO] -2 (Q1), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) BEST RANKING 153 188, +35 Best: 187 Bianca Andreescu CAN, 16.06.2000 351 301 +50 (Primo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) - BEST RANKING 154 171, +17 Best: 170 Destanee Aiava AUS, 10.05.2000 350 321 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $25,000 Toowoomba (03-10-2016) 155 147, -8 Best: 143 Jamie Loeb USA, 08.03.1995 346 383 +20 (Qual. 2 turno), +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $50,000 Granby [SUBENTRO] -50 (W), -15 (QF) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) BEST RANKING 156 167, +11 Best: 167 Martina Trevisan ITA, 03.11.1993 346 331 +15 (QF), +2 (Qual. 1 Turno) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32), -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) , $50,000 Rome (27-06-2016) BEST RANKING 157 168, +11 Best: 166 Lizette Cabrera AUS, 19.12.1997 345 330 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -5 (32) $50,000 Sacramento, CA (18-07-2016) 158 138, -20 Best: 129 Dalila Jakupovic SLO, 24.03.1991 344 405 +8 (R16) , +2 (Qual. 1 Turno) , +10 (Q2), +9 (16) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) , Luxembourg [SUBENTRO], $50,000+H Tampico [SUBENTRO] -50 (W), -30 (F) $25,000 Torino (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) BEST RANKING 159 164, +5 Best: 164 Danielle Collins USA, 13.12.1993 333 332 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $50,000 Scottsdale, AZ (31-10-2016) 160 148, -12 Best: 87 Elizaveta Kulichkova RUS, 12.04.1996 331 381 +30 (Qual. 3 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -80 (W) $50,000 Olomouc (11-07-2016) BEST RANKING 161 165, +4 Best: 165 Sofia Kenin USA, 14.11.1998 331 331 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 162 163, +1 Best: 140 Jil Teichmann SUI, 15.07.1997 328 335 +5 (16) $25,000 Lenzerheide [SUBENTRO] -12 (Q2) Gstaad (11-07-2016) 163 174, +11 Best: 145 Miyu Kato JPN, 21.11.1994 327 316 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -9 (QF) $25,000 Brisbane (26-09-2016) 164 150, -14 Best: 145 Antonia Lottner GER, 13.08.1996 326 376 +30 (Qual. 3 turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , Auckland [SUBENTRO] -80 (W), -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 165 172, +7 Best: 59 Alexandra Cadantu ROU, 03.05.1990 321 321 +1 (R32), +1 (32) Rome (Eliminato) , $25,000 Bagnatica [SUBENTRO] -1 (32), -1 (Q1) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 166 127, -39 Best: 12 Sabine Lisicki GER, 22.09.1989 317 437 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 167 169, +2 Best: 58 Louisa Chirico USA, 16.05.1996 316 324 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 168 155, -13 Best: 121 Nina Stojanovic SRB, 30.07.1996 316 356 +2 (Qual. 1 Turno), +2 (Q1) Wimbledon Q (Eliminato) , Australian Open [SUBENTRO] -29 (SF), -15 (QF) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 169 192, +23 Best: 160 Polina Monova RUS, 06.04.1993 314 297 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -3 (Q3) $50,000 Bursa (11-07-2016) BEST RANKING 170 182, +12 Best: 179 Kathinka Von Deichmann LIE, 16.05.1994 314 310 +20 (Qual. 2 turno), +5 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $25,000 Bagnatica [SUBENTRO] -12 (Q2), -9 (QF) Gstaad (11-07-2016) , $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 171 180, +9 Best: 1 Maria Sharapova RUS, 19.04.1987 310 310 - - 172 129, -43 Best: 39 Marina Erakovic NZL, 06.03.1988 307 427 +50 (Primo turno + Q.), +1 (Q1) Wimbledon (Eliminato) , Wuhan [SUBENTRO] -170 (32), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 173 178, +5 Best: 172 Anastasiya Komardina RUS, 08.07.1997 307 313 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (R32) Wimbledon Q (Eliminato) , Rome (Eliminato) -8 (16) $50,000 Bursa (11-07-2016) 174 183, +9 Best: 134 Ivana Jorovic SRB, 03.05.1997 306 306 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 175 170, -5 Best: 85 Luksika Kumkhum THA, 21.07.1993 304 324 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -40 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 176 187, +11 Best: 186 Veronika Kudermetova RUS, 24.04.1997 302 302 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 177 189, +12 Best: 27 Laura Robson GBR, 21.01.1994 299 299 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 178 177, -1 Best: 151 Ipek Soylu TUR, 15.04.1996 297 313 +20 (Qual. 2 turno), +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $60,000 Istanbul [SUBENTRO] -29 (SF), -15 (QF) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 179 176, -3 Best: 60 Cagla Buyukakcay TUR, 28.09.1989 294 313 +20 (Qual. 2 turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , $100,000+H Dubai [SUBENTRO] -10 (128), -30 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 180 204, +24 Best: 144 Eri Hozumi JPN, 17.02.1994 294 276 +18 (SF) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - BEST RANKING 181 196, +15 Best: 195 Basak Eraydin TUR, 21.06.1994 294 294 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - BEST RANKING 182 203, +21 Best: 188 Victoria Kamenskaya RUS, 26.11.1991 292 282 +15 (QF), +2 (Qual. 1 Turno) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) -5 (16) $25,000 Darmstadt (18-07-2016) BEST RANKING 183 197, +14 Best: 191 Peangtarn Plipuech THA, 15.11.1992 292 292 - - 184 198, +14 Best: 97 Grace Min USA, 06.05.1994 291 291 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , Seoul [SUBENTRO] -2 (Q1), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 185 186, +1 Best: 26 Anna Karolina Schmiedlova SVK, 13.09.1994 288 304 +1 (64), +1 (Q1) Cincinnati [SUBENTRO], New Haven [SUBENTRO] -10 (128), -8 (16) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 186 179, -7 Best: 134 Barbara Haas AUT, 19.03.1996 286 311 +20 (Qual. 2 turno), +8 (16), +8 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $50,000 Macon, GA [SUBENTRO], $60,000 Charlottesville, VA [SUBENTRO] -30 (Q3), -18 (32), -13 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 187 265, +78 Best: 35 Polona Hercog SLO, 20.01.1991 283 183 +170 (Terzo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -10 (128), -60 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 188 195, +7 Best: 42 Stefanie Voegele SUI, 10.03.1990 282 294 - -10 (128), -1 (32), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Gstaad (11-07-2016) 189 173, -16 Best: 119 Rebecca Peterson SWE, 06.08.1995 282 318 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -30 (Q3), -25 (QF), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) , Gstaad (11-07-2016) 190 190, 0 Best: 189 Daniela Seguel CHI, 15.11.1992 282 299 +5 (R16) , +8 (R16) , +9 (QF), +9 (QF), +9 (QF) Lund (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO], $25,000 Curitiba [SUBENTRO], $25,000 Rome [SUBENTRO] -30 (F), -13 (16), -1 (Q1) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 191 213, +22 Best: 141 Mihaela Buzarnescu ROU, 04.05.1988 279 260 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $25,000 Mamaia (29-08-2016) 192 200, +8 Best: 163 Lesley Kerkhove NED, 04.11.1991 277 290 +2 (Qual. 1 Turno), +2 (Q1) Wimbledon Q (Eliminato) , U.S. Open [SUBENTRO] -15 (QF), -2 (Q1) $50,000 Versmold (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 193 194, +1 Best: 179 Georgina Garcia Perez ESP, 13.05.1992 276 295 +2 (Qual. 1 Turno), +2 (QF) Wimbledon Q (Eliminato) , $15,000 Solarino [SUBENTRO] -13 (16), -10 (Q2) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 194 159, -35 Best: 7 Belinda Bencic SUI, 10.03.1997 275 344 +1 (32) Biel [SUBENTRO] -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 195 161, -34 Best: 57 Tereza Smitkova CZE, 10.10.1994 275 339 +2 (Qual. 1 Turno), +8 (16), +5 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $60,000 Croissy-Beaubourg [SUBENTRO], $25,000 Dunakeszi [SUBENTRO] -48 (F), -20 (Q2), -11 (QF) $50,000 Versmold (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) , $25,000+H Torun (27-06-2016) BEST RANKING 196 208, +12 Best: 201 Sofya Zhuk RUS, 01.12.1999 275 273 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 197 209, +12 Best: 138 Tamara Zidansek SLO, 26.12.1997 274 272 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - BEST RANKING 198 212, +14 Best: 200 Marie Bouzkova CZE, 21.07.1998 273 264 +20 (Qual. 2 turno), +1 (R32) Wimbledon Q (Eliminato) , Rome (Eliminato) -11 (QF) $25,000+H Torun (27-06-2016) 199 210, +11 Best: 197 Xinyu Gao CHN, 21.11.1997 272 272 +1 (Q2) $50,000 Wuhan [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 200 683, +483 Best: 1 Victoria Azarenka BLR, 31.07.1989 270 30 +240 (Ottavi) Wimbledon - BEST RANKING 201 214, +13 Best: 214 Georgia Brescia ITA, 08.02.1996 270 260 +15 (QF) Rome (Eliminato) -5 (16) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 202 202, 0 Best: 150 Montserrat Gonzalez PAR, 01.07.1994 269 285 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (R32) Wimbledon Q (Eliminato) , Rome (Eliminato) -18 (SF) $25,000 Torino (04-07-2016) 203 162, -41 Best: 130 Viktoriya Tomova BUL, 25.02.1995 269 337 +29 (SF), +2 (Qual. 1 Turno) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) -85 (F), -14 (Q3) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 204 215, +11 Best: 210 Chloe Paquet FRA, 01.07.1994 266 259 +8 (R16), +1 (32) Rome (Eliminato) , $25,000 Aschaffenburg [SUBENTRO] -1 (32), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 205 199, -6 Best: 159 Valentini Grammatikopoulou GRE, 09.02.1997 265 290 +2 (Qual. 1 Turno) , +5 (16) Wimbledon Q (Eliminato) , $25,000 Clermont-Ferrand [SUBENTRO] -30 (F) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 206 219, +13 Best: 144 Nigina Abduraimova UZB, 07.07.1994 263 252 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -9 (QF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 207 201, -6 Best: 103 Kai-Lin Zhang CHN, 28.01.1990 259 288 +1 (32) Tianjin Open [SUBENTRO] -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 208 216, +8 Best: 181 Conny Perrin SUI, 25.12.1990 259 259 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 209 184, -25 Best: 154 Amandine Hesse FRA, 16.01.1993 257 305 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -50 (SF) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 210 226, +16 Best: 56 Alla Kudryavtseva RUS, 03.11.1987 254 236 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 211 211, 0 Best: 202 Irina Bara ROU, 18.03.1995 252 272 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -22 (SF) $25,000+H Torun (27-06-2016) 212 191, -21 Best: 134 Cindy Burger NED, 25.11.1992 248 298 +1 (32), +1 (32) $75,000 Prague [SUBENTRO], $100,000 Biarritz [SUBENTRO] -50 (SF), -2 (Q1) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 213 247, +34 Best: 63 Irina Falconi USA, 04.05.1990 247 207 +50 (Primo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 214 218, +4 Best: 95 Katarzyna Piter POL, 16.02.1991 246 256 +1 (R32) , +4 (Q3) Rome (Eliminato) , $100,000 Tokyo [SUBENTRO] -14 (Q3) Bucharest (11-07-2016) 215 221, +6 Best: 178 Riko Sawayanagi JPN, 25.10.1994 246 249 +5 (16) $25,000 Kofu [SUBENTRO] -8 (16) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 216 223, +7 Best: 216 Jacqueline Cako USA, 30.08.1991 245 244 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 217 175, -42 Best: 158 Nadia Podoroska ARG, 10.02.1997 244 316 +1 (R32), +2 (Qual. 1 Turno), +1 (32) Rome (Eliminato) , Wimbledon Q (Eliminato) , $25,000 Darmstadt [SUBENTRO] -50 (W), -18 (32), -8 (16) $25,000 Denain (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 218 224, +6 Best: 218 Usue Maitane Arconada USA, 28.10.1998 244 241 +8 (R16), +5 (R16) Rome (Eliminato) , Perigueux (Eliminato) -5 (16) $25,000 Lubbock, TX (12-09-2016) 219 151, -68 Best: 130 Elitsa Kostova BUL, 10.04.1990 235 372 +20 (Qual. 2 turno), +2 (Q1), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , Miami [SUBENTRO], Nanchang [SUBENTRO] -140 (W), -18 (32), -2 (Q1) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 220 227, +7 Best: 171 Ksenia Lykina RUS, 19.06.1990 235 235 - - BEST RANKING 221 230, +9 Best: 228 Petra Krejsova CZE, 30.06.1990 235 226 +9 (QF) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 222 240, +18 Best: 188 Akiko Omae JPN, 29.01.1993 231 215 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -4 (Q3) $100,000 Tokyo (07-11-2016) BEST RANKING 223 236, +13 Best: 234 Vera Lapko BLR, 29.09.1998 231 221 +11 (QF) Torun (Eliminato) -1 (Q2) $100,000 Poitiers (24-10-2016) 224 232, +8 Best: 168 Myrtille Georges FRA, 21.12.1990 228 224 +30 (Qual. 3 turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , $50,000 Budapest [SUBENTRO] -25 (QF), -2 (Q1) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 225 237, +12 Best: 102 Olivia Rogowska AUS, 07.06.1991 227 219 +9 (QF) Auburn, Al (Eliminato) -1 (32) $25,000 Fort Worth, TX (01-08-2016) 226 206, -20 Best: 157 Na-Lae Han KOR, 06.07.1992 227 275 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -50 (W) $25,000 Yuxi (04-07-2016) BEST RANKING 227 233, +6 Best: 231 Olga Saez Larra ESP, 18.09.1994 227 223 +18 (SF), +5 (16) Perigueux (Eliminato) , $25,000 Plzen [SUBENTRO] -18 (SF), -1 (Q2) $25,000 Denain (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 228 193, -35 Best: 98 Samantha Crawford USA, 18.02.1995 226 295 +1 (Q1) Brisbane International [SUBENTRO] -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 229 220, -9 Best: 186 Sofia Shapatava GEO, 12.01.1989 223 252 +1 (R32), +8 (R16) Torun (Eliminato) , Rome (Eliminato) -29 (SF), -9 (QF) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 230 234, +4 Best: 79 Julia Glushko ISR, 01.01.1990 222 222 +1 (R32) Torun (Eliminato) - 231 231, 0 Best: 197 Fiona Ferro FRA, 12.03.1997 217 225 +1 (32) $100,000 Biarritz [SUBENTRO] -9 (QF) $25,000 Denain (27-06-2016) BEST RANKING 232 242, +10 Best: 240 Ayano Shimizu JPN, 11.04.1998 217 212 +5 (R16) Perigueux (Eliminato) - 233 225, -8 Best: 123 Jessica Pegula USA, 24.02.1994 216 237 - -20 (Q2), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 234 245, +11 Best: 150 Tereza Mrdeza CRO, 14.11.1990 215 209 +8 (R16) Rome (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 235 205, -30 Best: 201 Fanny Stollar HUN, 12.11.1998 214 276 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (32), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , Honolulu 125K Series [SUBENTRO], $25,000 Mornington [SUBENTRO] -50 (SF), -15 (QF), -1 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 236 267, +31 Best: 226 Bernarda Pera USA, 03.12.1994 214 182 +50 (Winner) Stuttgart-Vaihingen -18 (SF) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 237 229, -8 Best: 213 Deniz Khazaniuk ISR, 24.10.1994 214 232 +1 (R32), +1 (Q2), +1 (32) Lund (Eliminato) , Limoges 125K Series [SUBENTRO], $25,000 Minsk [SUBENTRO] -15 (QF), -5 (16), -1 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 238 228, -10 Best: 219 Jennifer Elie USA, 22.09.1986 213 233 +1 (32), +1 (Q1) $50,000 Lexington, KY [SUBENTRO], Quebec City [SUBENTRO] -13 (16), -9 (QF) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) , $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 239 241, +2 Best: 239 Danielle Lao USA, 28.05.1991 213 213 +1 (32) Honolulu 125K Series [SUBENTRO] -1 (Q2) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 240 185, -55 Best: 109 Misa Eguchi JPN, 18.04.1992 212 305 - -48 (16), -25 (QF), -20 (Q2) Bucharest (11-07-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 241 251, +10 Best: 216 Victoria Rodriguez MEX, 22.04.1995 212 204 +9 (QF) Perigueux (Eliminato) -1 (32) $50,000 Rome (27-06-2016) 242 243, +1 Best: 105 Junri Namigata JPN, 05.07.1982 211 211 - - 243 244, +1 Best: 221 Shiho Akita JPN, 18.01.1990 210 210 - - 244 235, -9 Best: 35 Sesil Karatantcheva BUL, 08.08.1989 209 221 +2 (Q1), +1 (Q1) Australian Open [SUBENTRO], Quebec City [SUBENTRO] -13 (16), -2 (Q1) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 245 238, -7 Best: 235 Katie Boulter GBR, 01.08.1996 209 219 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 246 246, 0 Best: 218 Caroline Dolehide USA, 05.09.1998 208 208 - - 247 181, -66 Best: 170 Lina Gjorcheska MKD, 03.08.1994 207 310 +2 (Qual. 1 Turno), +2 (Q1), +2 (Q1) Wimbledon Q (Eliminato) , U.S. Open [SUBENTRO], French Open [SUBENTRO] -50 (W), -30 (F), -29 (SF) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) BEST RANKING 248 300, +52 Best: 289 Anastasia Potapova RUS, 30.03.2001 205 155 +50 (Primo turno + Q.) Wimbledon (Eliminato) - 249 248, -1 Best: 148 Anhelina Kalinina UKR, 07.02.1997 205 205 - - 250 249, -1 Best: 47 María-Teresa Torró-Flor ESP, 02.05.1992 205 205 - - 251 250, -1 Best: 166 Mayo Hibi JPN, 03.04.1996 205 204 +9 (QF) Auburn, Al (Eliminato) -8 (16) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 252 252, 0 Best: 249 Magdalena Frech POL, 15.12.1997 203 203 +11 (QF), +5 (16) Torun (Eliminato) , $25,000 Makinohara [SUBENTRO] -11 (QF), -5 (16) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) BEST RANKING 253 263, +10 Best: 258 Anna Zaja GER, 25.06.1991 200 188 +30 (Final) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -18 (SF) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 254 255, +1 Best: 186 Ya-Hsuan Lee TPE, 20.07.1995 196 196 +1 (32) $50,000 Wuhan [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 255 256, +1 Best: 150 Hiroko Kuwata JPN, 18.12.1990 194 195 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 256 257, +1 Best: 254 Amanda Anisimova USA, 31.08.2001 193 193 - - BEST RANKING 257 294, +37 Best: 288 Camilla Rosatello ITA, 28.05.1995 193 159 +30 (Final), +1 (R32) , +5 (16) Perigueux (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $25,000 Zawada (Near Opole) [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) 258 259, +1 Best: 218 Varvara Flink RUS, 13.12.1996 192 192 - - 259 258, -1 Best: 198 Jia-Jing Lu CHN, 18.11.1989 192 193 +1 (32), +1 (32), +1 (Q1) $50,000 Wuhan [SUBENTRO], Dalian 125K Series [SUBENTRO], Hong Kong [SUBENTRO] -2 (Q1), -1 (32), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 260 261, +1 Best: 251 Tessah Andrianjafitrimo FRA, 11.10.1998 191 191 - - 261 217, -44 Best: 145 Tara Moore GBR, 06.08.1992 189 257 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -70 (64) Wimbledon (27-06-2016) 262 262, 0 Best: 30 Michaella Krajicek NED, 09.01.1989 188 190 - -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 263 302, +39 Best: 7 Patty Schnyder SUI, 14.12.1978 187 155 +50 (Winner) Perigueux -18 (SF) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 264 330, +66 Best: 201 Miharu Imanishi JPN, 20.05.1992 185 135 +50 (Winner) Auburn, Al - BEST RANKING 265 285, +20 Best: 283 Julia Grabher AUT, 02.07.1996 184 166 +18 (SF) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - BEST RANKING 266 348, +82 Best: 345 Chantal Skamlova SVK, 04.09.1993 183 124 +60 (Winner) Torun -1 (32) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 267 253, -14 Best: 204 Sherazad Reix FRA, 03.04.1989 182 202 +9 (QF), +5 (16), +4 (Q3) Perigueux (Eliminato) , $25,000 Padova [SUBENTRO], $100,000 Cagnes-Sur-Mer [SUBENTRO] -20 (Q2), -13 (16), -5 (16) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 268 268, 0 Best: 200 Varatchaya Wongteanchai THA, 07.09.1989 181 181 - - 269 297, +28 Best: 260 Jessica Pieri ITA, 24.04.1997 181 157 +29 (SF) Rome (Eliminato) -5 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) 270 269, -1 Best: 253 Olga Ianchuk UKR, 29.03.1995 180 180 +1 (32) $25,000 Hechingen [SUBENTRO] -1 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) 271 291, +20 Best: 265 Katy Dunne GBR, 16.02.1995 179 161 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 272 270, -2 Best: 266 Katharina Hobgarski GER, 18.06.1997 179 179 - - 273 254, -19 Best: 98 An-Sophie Mestach BEL, 07.03.1994 178 197 +1 (32) $100,000 Saint-Petersburg [SUBENTRO] -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 274 264, -10 Best: 260 Dejana Radanovic SRB, 14.05.1996 178 188 +1 (32), +1 (32) $25,000 Westende [SUBENTRO], $25,000 Bukfurdo [SUBENTRO] -9 (QF), -3 (Q3) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 275 273, -2 Best: 273 Katarina Zavatska UKR, 05.02.2000 176 176 - - 276 274, -2 Best: 222 Ankita Raina IND, 11.01.1993 174 174 +1 (32) $50,000 Zhuhai [SUBENTRO] -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) 277 239, -38 Best: 102 Jovana Jaksic SRB, 30.09.1993 173 216 +1 (R32), +1 (32), +1 (32) Rome (Eliminato) , $50,000 Toronto [SUBENTRO], $100,000 Midland, MI [SUBENTRO] -25 (QF), -20 (Q2), -1 (Q1) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 278 272, -6 Best: 214 Giulia Gatto-Monticone ITA, 18.11.1987 173 177 +1 (Q2) $25,000 Sofia [SUBENTRO] -5 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) 279 275, -4 Best: 182 Shuko Aoyama JPN, 19.12.1987 172 172 - - 280 266, -14 Best: 135 Alizé Lim FRA, 13.07.1990 171 183 +1 (Q1), +1 (32), +1 (32) Bastad [SUBENTRO], $25,000 Landisville, PA [SUBENTRO], $75,000 Albuquerque, NM [SUBENTRO] -12 (Q2), -2 (Q1), -1 (32) Gstaad (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 281 281, 0 Best: 275 Claire Liu USA, 25.05.2000 169 169 - - 282 279, -3 Best: 279 Katherine Sebov CAN, 05.01.1999 169 170 +5 (R16) Auburn, Al (Eliminato) -6 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 283 278, -5 Best: 209 Ulrikke Eikeri NOR, 16.12.1992 168 172 +1 (32) $25,000 Brisbane [SUBENTRO] -5 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 284 286, +2 Best: 269 Fang Ying Xun CHN, 14.01.1995 165 165 +1 (R16) Anning (Eliminato) - 285 207, -78 Best: 133 Isabella Shinikova BUL, 25.10.1991 164 274 +2 (Qual. 1 Turno), +2 (Q1), +2 (QF), +2 (Q1) Wimbledon Q (Eliminato) , Australian Open [SUBENTRO], $15,000 Hammamet [SUBENTRO], French Open [SUBENTRO] -60 (W), -48 (16), -8 (16), -2 (Q1) $25,000+H Torun (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 286 301, +15 Best: 284 Ayla Aksu TUR, 15.07.1996 164 155 +7 (Final), +4 (SF) Istanbul (Eliminato) , $15,000 Antalya [SUBENTRO] -1 (32), -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 287 290, +3 Best: 238 Aleksandrina Naydenova BUL, 29.02.1992 161 161 +1 (R32 + Q.) Perigueux (Eliminato) - 288 280, -8 Best: 260 Elizabeth Halbauer USA, 10.07.1997 161 169 +1 (32) $50,000 Atlanta, GA [SUBENTRO] -9 (QF) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 289 292, +3 Best: 287 Dayana Yastremska UKR, 15.05.2000 160 160 +1 (Q1) Birmingham [SUBENTRO] -1 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) 290 293, +3 Best: 286 Renata Zarazua MEX, 30.09.1997 160 160 - - 291 222, -69 Best: 126 Amra Sadikovic SUI, 06.05.1989 159 244 +2 (Qual. 1 Turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , Tashkent [SUBENTRO] -40 (128), -48 (16) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) BEST RANKING 292 342, +50 Best: 299 Agnes Bukta HUN, 29.10.1993 157 128 +30 (Final) Lund (Eliminato) -1 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) 293 289, -4 Best: 289 Francesca Di Lorenzo USA, 22.07.1997 156 162 - -6 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 294 299, +5 Best: 47 Ajla Tomljanovic CRO, 07.05.1993 155 155 - - 295 311, +16 Best: 173 Catalina Pella ARG, 31.01.1993 155 146 +9 (QF) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 296 277, -19 Best: 163 Valeriya Solovyeva RUS, 03.11.1992 155 172 +1 (Q1) Nuremberg [SUBENTRO] -18 (SF) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 297 312, +15 Best: 253 Elena-Gabriela Ruse ROU, 06.11.1997 155 145 +11 (R16 + Q.) Rome (Eliminato) -1 (32) Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 298 381, +83 Best: 352 Martina Di Giuseppe ITA, 10.02.1991 154 104 +50 (Winner), +1 (R32) , +6 (16) Lund , Rome (Eliminato) , $25,000 Bagnatica [SUBENTRO] -6 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) 299 303, +4 Best: 164 Gabriela Dabrowski CAN, 01.04.1992 153 153 - - 300 276, -24 Best: 191 Jesika Maleckova CZE, 16.08.1994 153 172 +1 (R32), +2 (Q1) Torun (Eliminato) , U.S. Open [SUBENTRO] -13 (16), -9 (QF) $100,000 Budapest (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 301 313, +12 Best: 158 Paula Cristina Goncalves BRA, 11.08.1990 152 144 +0 (1TQ) , +10 (16) Rome (Eliminato) , $75,000 Albuquerque, NM [SUBENTRO] -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 302 295, -7 Best: 217 Valentyna Ivakhnenko RUS, 27.06.1993 152 158 +1 (R32) , +2 (QF) Lund (Eliminato) , $15,000 Istanbul [SUBENTRO] -8 (16) $50,000 Versmold (04-07-2016) BEST RANKING 303 304, +1 Best: 304 Anastasia Frolova RUS, 21.06.1994 150 151 - -1 (16) $10,000 Kazan (27-06-2016) 304 271, -33 Best: 154 Barbora Stefkova CZE, 04.04.1995 148 177 +1 (32) $60,000 Zhuhai [SUBENTRO] -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 305 260, -45 Best: 111 Tadeja Majeric SLO, 31.08.1990 148 192 - -36 (F), -8 (16) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) BEST RANKING 306 324, +18 Best: 319 Sarah-Rebecca Sekulic GER, 03.07.1992 148 137 +11 (QF) Torun (Eliminato) - 307 309, +2 Best: 268 Caitlin Whoriskey USA, 19.02.1988 147 147 - - 308 310, +2 Best: 293 Olga Doroshina RUS, 24.06.1994 147 147 - - 309 307, -2 Best: 245 Andrea Gamiz VEN, 31.10.1992 147 150 +2 (QF) $10,000 Hammamet [SUBENTRO] -5 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) 310 287, -23 Best: 283 Gabriella Taylor GBR, 07.03.1998 146 164 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 311 306, -5 Best: 114 Erika Sema JPN, 24.11.1988 146 150 +1 (32) $25,000 Qujing [SUBENTRO] -5 (16) $25,000 Yuxi (04-07-2016) BEST RANKING 312 319, +7 Best: 319 Melanie Stokke NOR, 01.10.1996 145 141 +9 (QF) Lund (Eliminato) -5 (16) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 313 314, +1 Best: 301 Hanyu Guo CHN, 18.05.1998 143 143 +1 (32) $25,000 Qujing [SUBENTRO] -1 (Q2) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 314 315, +1 Best: 178 Jing-Jing Lu CHN, 05.05.1989 142 142 +1 (32) $25,000 Perth [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 315 282, -33 Best: 277 Harriet Dart GBR, 28.07.1996 140 168 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 316 283, -33 Best: 76 Michelle Larcher De Brito POR, 29.01.1993 139 167 +20 (Qual. 2 turno), +1 (32) Wimbledon Q (Eliminato) , $50,000 Las Vegas, NV [SUBENTRO] -29 (SF), -20 (Q2) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 317 296, -21 Best: 142 Bibiane Schoofs NED, 13.05.1988 138 157 +9 (QF), +3 (Q3) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $60,000 Saint-Gaudens [SUBENTRO] -19 (SF), -12 (W) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 318 322, +4 Best: 21 Aleksandra Wozniak CAN, 07.09.1987 137 137 +1 (32) $60,000 Charlottesville, VA [SUBENTRO] -1 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 319 358, +39 Best: 26 Alexandra Dulgheru ROU, 30.05.1989 135 117 +18 (SF) Lund (Eliminato) - BEST RANKING 320 331, +11 Best: 325 Yuuki Tanaka JPN, 07.03.1990 135 135 +1 (R32) Lund (Eliminato) - 321 298, -23 Best: 193 Paula Badosa Gibert ESP, 15.11.1997 134 156 - -22 (SF) $25,000+H Torun (27-06-2016) 322 335, +13 Best: 280 Nicha Lertpitaksinchai THA, 14.08.1991 133 133 - - 323 328, +5 Best: 196 Diana Marcinkevica LAT, 03.08.1992 133 136 +5 (R16), +3 (R32 + Q.) Perigueux (Eliminato) , Rome (Eliminato) -6 (32), -5 (16) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 324 338, +14 Best: 271 Jaimee Fourlis AUS, 17.09.1999 131 131 - - 325 317, -8 Best: 5 Daniela Hantuchova SVK, 23.04.1983 131 141 - -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 326 339, +13 Best: 289 Tammi Patterson AUS, 03.01.1990 131 131 - - 327 333, +6 Best: 305 Ganna Poznikhirenko UKR, 08.04.1994 130 135 - -5 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) 328 305, -23 Best: 43 Teliana Pereira BRA, 20.07.1988 129 150 +1 (32), +1 (32), +1 (32) $50,000 Budapest [SUBENTRO], $100,000 Biarritz [SUBENTRO], $25,000 Wesley Chapel, FL [SUBENTRO] -10 (128), -13 (16), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 329 343, +14 Best: 343 Haruka Kaji JPN, 25.09.1994 128 128 - - 330 308, -22 Best: 71 Alexandra Panova RUS, 02.03.1989 127 147 - -20 (Q2) Wimbledon (27-06-2016) 331 326, -5 Best: 262 Tena Lukas CRO, 10.05.1995 127 136 +6 (R16 + Q.) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -15 (QF) $50,000 Olomouc (11-07-2016) 332 345, +13 Best: 42 Galina Voskoboeva KAZ, 18.12.1984 126 126 - - 333 341, +8 Best: 277 Laura Schaeder GER, 25.04.1993 126 130 +5 (R16), +5 (16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen [SUBENTRO] -9 (QF), -5 (32) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 334 288, -46 Best: 128 Paula Kania POL, 06.11.1992 124 163 +1 (32), +1 (Q1) $25,000 Altenkirchen [SUBENTRO], Kuala Lumpur [SUBENTRO] -40 (128), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 335 344, +9 Best: 151 Zhaoxuan Yang CHN, 11.02.1995 124 127 - -2 (Q1), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 336 346, +10 Best: 258 Elizaveta Ianchuk UKR, 08.03.1993 124 126 +1 (32) $50,000 Scottsdale, AZ [SUBENTRO] -3 (Q3) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 337 329, -8 Best: 231 Valeriya Strakhova UKR, 09.06.1995 122 135 +2 (QF), +1 (32) $15,000 Santarem [SUBENTRO], $25,000 Horb [SUBENTRO] -8 (16), -8 (16) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 338 387, +49 Best: 196 Lenka Jurikova SVK, 11.08.1990 122 101 +22 (SF) Torun (Eliminato) -1 (Q2) $100,000 Budapest (04-07-2016) 339 350, +11 Best: 99 Valeria Savinykh RUS, 20.02.1991 122 123 +1 (32) $25,000 Almaty [SUBENTRO] -2 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) 340 351, +11 Best: 327 Marta Paigina RUS, 03.03.1999 122 122 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) - 341 354, +13 Best: 149 Noppawan Lertcheewakarn THA, 18.11.1991 120 120 - - 342 353, +11 Best: 303 Jaqueline Cristian ROU, 05.06.1998 119 120 +0 (R32 + Q.) , +0 (1TQ) , +2 (Q1) Bucharest (Eliminato) , Rome (Eliminato) , Miami [SUBENTRO] -3 (Q3) $50,000 Bursa (11-07-2016) 343 327, -16 Best: 236 Amanda Carreras GBR, 16.05.1990 119 136 +1 (Q2) $100,000+H Dubai [SUBENTRO] -18 (SF) $25,000 Denain (27-06-2016) 344 318, -26 Best: 158 Chanel Simmonds RSA, 10.08.1992 119 141 +5 (R16), +4 (Q3) Auburn, Al (Eliminato) , $100,000 Midland, MI [SUBENTRO] -18 (SF), -13 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 345 356, +11 Best: 329 Anna Morgina RUS, 21.08.1991 119 118 +6 (R16) Torun (Eliminato) -5 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 346 323, -23 Best: 179 Cristina Dinu ROU, 18.01.1993 119 137 +12 (Winner + Q.), +5 (QF) Bucharest, Focsani (Eliminato) -25 (QF), -10 (Q2) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 347 360, +13 Best: 360 Isabelle Wallace AUS, 07.09.1996 116 116 - - 348 359, +11 Best: 318 Cristiana Ferrando ITA, 10.08.1995 116 116 - - 349 357, +8 Best: 328 Mai Minokoshi JPN, 16.04.1992 115 118 +1 (32) $25,000 Brisbane [SUBENTRO] -4 (SF) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 350 370, +20 Best: 348 Harmony Tan FRA, 11.09.1997 115 110 +5 (R16) Perigueux (Eliminato) - 351 363, +12 Best: 71 Vitalia Diatchenko RUS, 02.08.1990 114 114 - - 352 364, +12 Best: 315 Fernanda Brito CHI, 14.02.1992 114 114 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) - 353 362, +9 Best: 158 Lauren Albanese USA, 01.10.1989 111 115 +1 (32) $60,000 Charlottesville, VA [SUBENTRO] -5 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 354 369, +15 Best: 224 Chieh-Yu Hsu TPE, 14.01.1992 111 111 +5 (R16) Auburn, Al (Eliminato) -5 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 355 352, -3 Best: 33 Karin Knapp ITA, 28.06.1987 110 120 - -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 356 368, +12 Best: 31 Melanie Oudin USA, 23.09.1991 110 111 - -1 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 357 372, +15 Best: 291 Kamila Kerimbayeva KAZ, 18.06.1995 110 110 - - BEST RANKING 358 458, +100 Best: 451 Miriam Kolodziejova CZE, 11.04.1997 109 73 +36 (Final) Torun (Eliminato) - 359 374, +15 Best: 285 Na-Ri Kim KOR, 04.04.1990 108 109 - -1 (16) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 360 376, +16 Best: 360 Ronit Yurovsky USA, 03.12.1993 108 108 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) - 361 361, 0 Best: 338 Katie Swan GBR, 24.03.1999 107 115 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 362 355, -7 Best: 263 Greet Minnen BEL, 14.08.1997 106 118 - -12 (W) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) 363 410, +47 Best: 315 Priscilla Hon AUS, 10.05.1998 106 89 +22 (SF) Torun (Eliminato) -5 (16) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) BEST RANKING 364 379, +15 Best: 370 Abigail Tere-Apisah PNG, 13.07.1992 105 105 - - 365 371, +6 Best: 251 Katarzyna Kawa POL, 17.11.1992 105 110 +1 (16), +1 (32) $15,000 Stuttgart-Stammheim [SUBENTRO], $60,000 Quanzhou [SUBENTRO] -6 (16), -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 366 375, +9 Best: 235 Michaela Honcova SVK, 22.12.1992 105 108 +1 (32), +1 (32) $25,000 Leipzig [SUBENTRO], $25,000 Mamaia [SUBENTRO] -4 (Q3), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 367 332, -35 Best: 277 Nicoleta Dascalu ROU, 19.12.1995 104 135 +4 (SF), +25 (Winner) Bucharest (Eliminato) , Focsani -50 (SF), -10 (Q2) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 368 380, +12 Best: 356 Ying Zhang CHN, 15.04.1996 104 104 - - BEST RANKING 369 394, +25 Best: 384 Raluca Serban ROU, 17.06.1997 103 98 +5 (R16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 370 337, -33 Best: 16 Virginie Razzano FRA, 12.05.1983 102 132 +1 (Q1), +1 (32), +1 (32) Prague [SUBENTRO], $100,000 Cagnes-Sur-Mer [SUBENTRO], $100,000 Marseille [SUBENTRO] -20 (Q2), -12 (Q2), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 371 349, -22 Best: 68 Andreea Mitu ROU, 22.09.1991 102 123 - -20 (Q2), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 372 382, +10 Best: 107 Maria Sanchez USA, 26.11.1989 102 102 - - BEST RANKING 373 397, +24 Best: 376 Anastasia Zarycka CZE, 08.01.1998 102 97 +5 (R16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 374 373, -1 Best: 50 Akgul Amanmuradova UZB, 23.06.1984 102 109 +1 (R32), +1 (2TQ), +1 (Q2) Torun (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $100,000 Poitiers [SUBENTRO] -8 (16), -1 (32), -1 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000+H Torun (27-06-2016) 375 377, +2 Best: 319 Alice Matteucci ITA, 29.09.1995 102 106 +5 (R32 + Q.), +1 (32) Rome (Eliminato) , $25,000 Hechingen [SUBENTRO] -9 (QF), -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 376 385, +9 Best: 348 Olesya Pervushina RUS, 29.04.2000 101 101 - - 377 388, +11 Best: 280 Laura Ioana Andrei ROU, 31.05.1988 101 101 +1 (R32) Lund (Eliminato) - 378 320, -58 Best: 268 Gabriela Pantuckova CZE, 10.02.1995 101 139 +1 (R32), +1 (16) Torun (Eliminato) , $15,000 Antalya [SUBENTRO] -29 (SF), -11 (QF) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000+H Torun (27-06-2016) 379 408, +29 Best: 247 Laura Pigossi BRA, 02.08.1994 100 91 +9 (QF) Lund (Eliminato) - 380 384, +4 Best: 354 Jiaqi Kang CHN, 19.07.1997 100 101 +4 (SF) Anning (Eliminato) -5 (16) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 381 390, +9 Best: 343 Elixane Lechemia FRA, 03.09.1991 100 100 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -1 (Q2) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 382 392, +10 Best: 286 Freya Christie GBR, 08.11.1997 98 98 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 383 393, +10 Best: 171 Chang Liu CHN, 01.08.1990 98 98 - - 384 396, +12 Best: 62 Anastasia Rodionova AUS, 12.05.1982 97 97 - - BEST RANKING 385 405, +20 Best: 405 Julia Elbaba USA, 13.06.1994 97 92 +5 (R16) Auburn, Al (Eliminato) - 386 389, +3 Best: 380 Kimberley Zimmermann BEL, 09.11.1995 97 101 +5 (R16), +4 (SF) Perigueux (Eliminato) , $15,000 Le Havre [SUBENTRO] -7 (F), -6 (16) $10,000 Brussels (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) BEST RANKING 387 443, +56 Best: 439 Mari Osaka JPN, 03.04.1996 96 77 +19 (SF + Q.) Perigueux (Eliminato) - 388 340, -48 Best: 29 Urszula Radwanska POL, 07.12.1990 95 130 - -20 (Q2), -15 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 389 400, +11 Best: 232 Lauren Embree USA, 10.01.1991 95 95 - - 390 365, -25 Best: 129 Anastasiya Vasylyeva UKR, 18.01.1992 95 113 +1 (Q2), +1 (32) $60,000 Istanbul [SUBENTRO], $25,000 Bastad [SUBENTRO] -19 (16), -1 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 391 378, -13 Best: 338 Julia Wachaczyk GER, 13.04.1994 95 106 +1 (R32), +1 (Q2) Lund (Eliminato) , $25,000 Bukfurdo [SUBENTRO] -8 (16), -5 (16) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 392 425, +33 Best: 141 Ysaline Bonaventure BEL, 29.08.1994 94 82 +9 (QF), +6 (16), +1 (32) Lund (Eliminato) , $25,000+H Figueira Da Foz [SUBENTRO], Quebec City [SUBENTRO] -2 (Q1), -1 (32), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 393 321, -72 Best: 206 Karolina Muchova CZE, 21.08.1996 94 138 - -29 (SF), -15 (QF) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 394 347, -47 Best: 184 Polina Leykina RUS, 20.09.1994 94 124 +1 (R32), +1 (32) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $25,000 Zawada (Near Opole) [SUBENTRO] -30 (16), -2 (Q1) Bucharest (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 395 402, +7 Best: 156 Lyudmyla Kichenok UKR, 20.07.1992 93 94 - -1 (Q1) Gstaad (11-07-2016) 396 383, -13 Best: 253 Martina Caregaro ITA, 19.05.1992 92 101 +5 (R32 + Q.), +1 (32) Rome (Eliminato) , $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO] -10 (Q2), -5 (16) Bucharest (11-07-2016) , $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 397 395, -2 Best: 207 Pemra Ozgen TUR, 08.05.1986 92 98 +3 (Q3) $50,000 Ankara [SUBENTRO] -9 (QF) $25,000 Denain (27-06-2016) 398 386, -12 Best: 357 Sunam Jeong KOR, 06.06.1996 89 101 - -12 (W) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 399 430, +31 Best: 247 Carol Zhao CAN, 20.06.1995 89 80 +18 (SF) Auburn, Al (Eliminato) -9 (QF) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 400 399, -1 Best: 297 Elyne Boeykens BEL, 03.04.1991 89 97 +1 (32) $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO] -9 (QF) $25,000 Denain (27-06-2016) 401 406, +5 Best: 396 Jessika Ponchet FRA, 26.09.1996 88 91 +9 (QF) Perigueux (Eliminato) -12 (W) $10,000 Getxo (04-07-2016) BEST RANKING 402 413, +11 Best: 405 Karman Thandi IND, 16.06.1998 88 88 - - 403 412, +9 Best: 361 Olivia Tjandramulia AUS, 11.05.1997 88 88 - - 404 404, 0 Best: 369 Vanda Lukacs HUN, 08.12.1992 88 93 +1 (32), +1 (16), +1 (32) $50,000 Budapest [SUBENTRO], $10,000 St. Poelten [SUBENTRO], $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO] -6 (16), -1 (Q2), -1 (Q1) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 405 439, +34 Best: 428 Emina Bektas USA, 30.03.1993 88 79 +9 (QF) Auburn, Al (Eliminato) - BEST RANKING 406 435, +29 Best: 407 Helene Scholsen BEL, 09.01.1996 88 80 +9 (QF), +2 (QF) Perigueux (Eliminato) , $10,000 Las Palmas de Gran Canaria [SUBENTRO] -2 (QF), -1 (32) $10,000 Brussels (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) BEST RANKING 407 469, +62 Best: 460 Ellen Perez AUS, 10.10.1995 87 69 +18 (SF) Auburn, Al (Eliminato) - 408 334, -74 Best: 93 Anastasia Pivovarova RUS, 16.06.1990 86 134 +1 (32), +1 (Q1) $60,000 Burnie [SUBENTRO], Doha [SUBENTRO] -48 (F), -2 (Q1) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) , Wimbledon (27-06-2016) 409 401, -8 Best: 268 Manon Arcangioli FRA, 28.08.1994 86 94 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -9 (QF) $25,000 Denain (27-06-2016) 410 415, +5 Best: 132 Jessica Moore AUS, 16.08.1990 86 87 - -1 (Q1) Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 411 431, +20 Best: 423 Momoko Kobori JPN, 22.08.1998 85 80 +5 (R16) Perigueux (Eliminato) - 412 418, +6 Best: 407 Tayisiya Morderger GER, 07.03.1997 85 85 +1 (R32) Lund (Eliminato) - BEST RANKING 413 419, +6 Best: 415 Sophie Chang USA, 28.05.1997 84 84 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) - 414 398, -16 Best: 72 Laura Pous-Tio ESP, 01.10.1984 84 97 - -13 (16) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 415 366, -49 Best: 213 Anastasia Grymalska ITA, 12.07.1990 84 112 +6 (R16), +13 (R16 + Q.) Torun (Eliminato) , Rome (Eliminato) -29 (SF), -18 (SF) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 416 429, +13 Best: 329 Dea Herdzelas BIH, 07.11.1996 84 81 +18 (SF) Lund (Eliminato) -15 (QF) $50,000 Bursa (11-07-2016) 417 422, +5 Best: 315 Alyona Sotnikova UKR, 05.05.1992 83 83 - - 418 423, +5 Best: 397 Gozal Ainitdinova KAZ, 22.08.1998 83 83 - - BEST RANKING 419 424, +5 Best: 424 Cristina Bucsa ESP, 01.01.1998 82 83 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Getxo (04-07-2016) BEST RANKING 420 427, +7 Best: 427 Ashley Kratzer USA, 08.02.1999 82 82 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) -1 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 421 411, -10 Best: 329 Ana Veselinovic MNE, 22.02.1988 82 89 +5 (R16) Auburn, Al (Eliminato) -12 (W) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) BEST RANKING 422 428, +6 Best: 428 Elena Rybakina RUS, 17.06.1999 81 81 - - 423 426, +3 Best: 225 Gabriela Ce BRA, 03.03.1993 80 82 +1 (32), +1 (Q2) $25,000 Cairns [SUBENTRO], $50,000 Bendigo [SUBENTRO] -3 (Q3), -1 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) , $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 424 416, -8 Best: 412 Hanna Chang USA, 25.02.1998 79 85 +1 (32) $25,000 Rancho Santa Fe, CA [SUBENTRO] -7 (F) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 425 453, +28 Best: 164 Chiara Scholl USA, 05.07.1992 79 74 +5 (R16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - BEST RANKING 426 447, +21 Best: 446 Deborah Chiesa ITA, 13.06.1996 79 75 +5 (R32 + Q.) Rome (Eliminato) -1 (Q2) $50,000 Rome (27-06-2016) 427 414, -13 Best: 414 Audrey Albie FRA, 24.10.1994 78 87 +1 (R32), +1 (32) Perigueux (Eliminato) , $60,000 Saint-Gaudens [SUBENTRO] -6 (32), -5 (16) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) BEST RANKING 428 442, +14 Best: 442 Priscilla Heise FRA, 11.06.1990 78 78 - - 429 441, +12 Best: 421 Giuliana Olmos MEX, 04.03.1993 78 78 +1 (Q1), +1 (Q1) Acapulco [SUBENTRO], Monterrey [SUBENTRO] -1 (32), -1 (Q2) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 430 461, +31 Best: 180 Ana Vrljic CRO, 01.08.1984 78 73 +5 (R16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 431 367, -64 Best: 183 Robin Anderson USA, 12.04.1993 77 111 +1 (32) $25,000 Baton Rouge, LA [SUBENTRO] -20 (Q2), -15 (QF) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 432 417, -15 Best: 272 Marie Benoit BEL, 16.03.1995 77 85 +1 (16) $10,000 Loughborough [SUBENTRO] -9 (QF) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 433 325, -108 Best: 153 Susanne Celik SWE, 06.12.1994 76 136 - -50 (W), -10 (Q2) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) 434 407, -27 Best: 147 Reka-Luca Jani HUN, 31.07.1991 76 91 - -14 (Q3), -1 (32) Bucharest (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 435 434, -1 Best: 399 Oana Georgeta Simion ROU, 08.03.1996 76 80 +1 (2TQ), +0 (R32) Rome (Eliminato) , Bucharest (Eliminato) -5 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) 436 444, +8 Best: 223 Kyoka Okamura JPN, 06.10.1995 76 76 - - 437 446, +9 Best: 148 Yifan Xu CHN, 08.08.1988 75 75 - - BEST RANKING 438 445, +7 Best: 445 Vivian Heisen GER, 27.12.1993 75 76 +6 (R16 + Q.), +1 (32) Lund (Eliminato) , $25,000 Almaty [SUBENTRO] -5 (16), -3 (Q3) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 439 433, -6 Best: 400 Camilla Scala ITA, 09.07.1994 75 80 +1 (32) $60,000 Brescia [SUBENTRO] -6 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) 440 438, -2 Best: 329 Lou Brouleau FRA, 19.05.1995 75 79 +1 (R32) Torun (Eliminato) -5 (16) $25,000 Denain (27-06-2016) BEST RANKING 441 449, +8 Best: 449 Katharina Gerlach GER, 19.02.1998 75 75 +1 (R32), +1 (16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $10,000 Brno [SUBENTRO] -1 (32), -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 442 448, +6 Best: 317 Ching-Wen Hsu TPE, 19.08.1996 75 75 +1 (Q1) Taiwan Open [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 443 452, +9 Best: 284 Raveena Kingsley USA, 23.07.1998 74 74 - - 444 451, +7 Best: 354 Maria Marfutina RUS, 06.06.1997 74 75 +0 (1TQ), +1 (32) Rome (Eliminato) , $25,000 Rome [SUBENTRO] -1 (Q2), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000+H Torun (27-06-2016) BEST RANKING 445 485, +40 Best: 462 Estelle Cascino FRA, 13.03.1996 74 67 +7 (Final) Tel Aviv (Eliminato) - 446 440, -6 Best: 87 Victoria Duval USA, 30.11.1995 73 78 +5 (R16) Auburn, Al (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 447 457, +10 Best: 450 Erina Hayashi JPN, 21.07.1994 73 73 - - 448 459, +11 Best: 433 Jelena Simic BIH, 19.02.1992 73 73 - - 449 456, +7 Best: 435 Carolina Alves BRA, 23.04.1996 73 73 +1 (Q1) Florianopolis [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Brussels (04-07-2016) 450 463, +13 Best: 280 Makoto Ninomiya JPN, 28.05.1994 72 72 - - BEST RANKING 451 465, +14 Best: 465 Alina Silich RUS, 10.07.1996 72 71 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) - 452 437, -15 Best: 423 Ioana Pietroiu ROU, 17.02.1998 72 79 +1 (16), +1 (32) $10,000 Tel Aviv-Ramat Gan [SUBENTRO], $25,000 Bastad [SUBENTRO] -7 (F), -2 (QF) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) , $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) 453 455, +2 Best: 392 Xiaodi You CHN, 12.05.1996 72 73 +0 (R32), +1 (32) Anning (Eliminato) , $25,000 Wuhan [SUBENTRO] -1 (32), -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $25,000 Yuxi (04-07-2016) 454 432, -22 Best: 307 Julia Terziyska BUL, 05.03.1996 71 80 +1 (32) $25,000 Stare Splavy [SUBENTRO] -5 (32), -5 (16) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 455 436, -19 Best: 297 Ran Tian CHN, 08.01.1994 71 79 +1 (32), +1 (32) $60,000 Quanzhou [SUBENTRO], $60,000 Luan [SUBENTRO] -9 (QF), -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $25,000 Yuxi (04-07-2016) 456 462, +6 Best: 79 Olga Savchuk UKR, 20.09.1987 70 72 - -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) 457 549, +92 Best: 15 Kaia Kanepi EST, 10.06.1985 70 50 +20 (Qual. 2 turno) Wimbledon Q (Eliminato) - 458 491, +33 Best: 438 Naiktha Bains AUS, 17.12.1997 70 64 +6 (R16) Torun (Eliminato) - 459 391, -68 Best: 58 Andrea Hlavackova CZE, 10.08.1986 70 99 +1 (Q1) Charleston [SUBENTRO] -30 (Q3) Wimbledon (27-06-2016) 460 468, +8 Best: 257 Claudia Giovine ITA, 18.07.1990 70 70 - - BEST RANKING 461 482, +21 Best: 482 Ashley Lahey USA, 26.10.1999 69 67 +10 (QF + Q.) Auburn, Al (Eliminato) -8 (16) $25,000+H Torun (27-06-2016) 462 466, +4 Best: 352 Vlada Ekshibarova ISR, 14.03.1989 69 71 +1 (R16) , +2 (QF), +2 (QF) Tel Aviv (Eliminato) , $10,000 Heraklion [SUBENTRO], $10,000 Tel Aviv-Ramat Gan [SUBENTRO] -4 (SF), -2 (QF) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) , $10,000 Antalya (27-06-2016) 463 476, +13 Best: 95 Estrella Cabeza Candela ESP, 20.02.1987 68 68 - - BEST RANKING 464 516, +52 Best: 510 Georgia Craciun ROU, 14.07.1999 68 56 +7 (Final), +5 (QF) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) - 465 477, +12 Best: 275 Miyabi Inoue JPN, 19.11.1991 68 68 +1 (16) $15,000 Glasgow [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) BEST RANKING 466 484, +18 Best: 467 Haruna Arakawa JPN, 27.10.1999 67 67 - - 467 480, +13 Best: 466 Chihiro Muramatsu JPN, 22.05.1998 67 67 +0 (2TQ) Perigueux (Eliminato) - 468 487, +19 Best: 362 Fatma Al Nabhani OMA, 20.05.1991 66 66 - - 469 464, -5 Best: 374 Vivien Juhaszova SVK, 17.07.1993 66 71 +1 (R32), +1 (Q2) Lund (Eliminato) , $100,000+H Dubai [SUBENTRO] -6 (16), -1 (Q2) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 470 284, -186 Best: 284 Rebeka Masarova SUI, 06.08.1999 65 166 +9 (QF) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -110 (SF) Gstaad (11-07-2016) 471 472, +1 Best: 339 Ji-Hee Choi KOR, 10.02.1995 65 69 - -4 (SF) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 472 488, +16 Best: 439 Mariam Bolkvadze GEO, 01.01.1998 65 65 - - 473 473, 0 Best: 374 Margot Yerolymos FRA, 19.04.1997 65 69 +1 (R32), +1 (32) Perigueux (Eliminato) , $25,000 Sao Paulo [SUBENTRO] -5 (16), -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 474 467, -7 Best: 414 Xuliu Sun CHN, 07.03.1994 65 70 +4 (SF) Anning (Eliminato) -9 (QF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 475 478, +3 Best: 336 Margarita Lazareva RUS, 10.10.1990 65 68 +1 (Q2), +1 (32) $100,000 Saint-Petersburg [SUBENTRO], $25,000 Lagos [SUBENTRO] -4 (SF), -1 (32) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 476 492, +16 Best: 448 Sara Cakarevic FRA, 12.03.1997 64 64 +1 (32) $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) 477 454, -23 Best: 351 Anastasia Pribylova RUS, 12.02.1996 64 74 +1 (32), +1 (16) $25,000 Bratislava [SUBENTRO], $10,000 Solapur [SUBENTRO] -8 (16), -4 (Q3) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 478 509, +31 Best: 396 Karen Barritza DEN, 03.07.1992 64 59 +5 (R16) Lund (Eliminato) - 479 494, +15 Best: 379 Sandra Samir EGY, 04.11.1997 64 64 +1 (32) $25,000 Aschaffenburg [SUBENTRO] -1 (Q2) $50,000 Versmold (04-07-2016) 480 495, +15 Best: 389 Pei-Chi Lee TPE, 16.10.1994 63 63 - - 481 513, +32 Best: 407 Alexandra Perper MDA, 29.07.1991 63 57 +4 (SF), +15 (Final) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) -12 (W), -1 (32) $10,000 Iasi (04-07-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 482 486, +4 Best: 145 Dia Evtimova BUL, 30.04.1987 63 67 +1 (R32) Lund (Eliminato) -5 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 483 460, -23 Best: 392 Cristina Ene ROU, 18.12.1995 63 73 +5 (QF), +1 (R16) Focsani (Eliminato) , Bucharest (Eliminato) -15 (F) $10,000 Focsani (27-06-2016) 484 475, -9 Best: 413 Tess Sugnaux SUI, 03.03.1995 63 68 +1 (R16), +1 (16) Bucharest (Eliminato) , $10,000 Sion [SUBENTRO] -6 (16), -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 485 420, -65 Best: 359 Anastasia Gasanova RUS, 15.05.1999 62 84 - -15 (QF), -7 (F) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $10,000 Kazan (27-06-2016) 486 497, +11 Best: 438 Stefanie Tan SIN, 16.09.1992 62 62 - - 487 498, +11 Best: 336 Melis Sezer TUR, 02.06.1993 62 62 +4 (SF + Q.) Istanbul (Eliminato) -4 (SF) $10,000 Antalya (27-06-2016) 488 503, +15 Best: 467 Stefania Rubini ITA, 05.12.1992 61 60 +1 (2TQ) Rome (Eliminato) - 489 470, -19 Best: 455 Berfu Cengiz TUR, 18.10.1999 61 69 - -8 (16) $50,000 Bursa (11-07-2016) 490 421, -69 Best: 415 Anastasia Vdovenco MDA, 20.04.1994 61 84 +0 (R32) , +1 (R16) , +4 (SF), +2 (QF) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) , $15,000 Banja Luka [SUBENTRO], $10,000 Heraklion [SUBENTRO] -25 (W), -4 (SF) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 491 450, -41 Best: 263 Zuzana Zlochova SVK, 24.01.1990 61 75 +1 (R32), +1 (32) Auburn, Al (Eliminato) , $25,000 Naples, FL [SUBENTRO] -12 (W), -4 (SF) $10,000 Antalya (27-06-2016) , $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 492 496, +4 Best: 429 Tereza Mihalikova SVK, 02.06.1998 61 63 +2 (QF), +1 (32) Sharm El Sheikh (Eliminato) , $100,000 Trnava [SUBENTRO] -4 (SF), -1 (32) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 493 501, +8 Best: 384 Sabrina Santamaria USA, 24.02.1993 61 61 +1 (32) $25,000 Orlando, FL [SUBENTRO] -1 (Q2) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 494 499, +5 Best: 483 Panna Udvardy HUN, 28.09.1998 60 61 - -1 (Q1) Bucharest (11-07-2016) 495 510, +15 Best: 347 Alexa Guarachi CHI, 17.11.1990 60 59 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) - BEST RANKING 496 551, +55 Best: 551 Nina Potocnik SLO, 12.01.1997 60 50 +12 (Winner) Tarvisio -2 (QF) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 497 504, +7 Best: 305 Alison Bai AUS, 18.01.1990 60 60 - - 498 508, +10 Best: 497 Marta Kostyuk UKR, 28.06.2002 59 59 - - 499 483, -16 Best: 427 Ioana Loredana Rosca ROU, 20.09.1996 59 67 - -7 (F), -1 (32) $10,000 Getxo (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 500 506, +6 Best: 431 Nathaly Kurata BRA, 10.02.1993 59 59 - - 501 507, +6 Best: 371 Hao Chen Tang CHN, 21.02.1994 59 59 - - 502 471, -31 Best: 371 Sviatlana Pirazhenka BLR, 12.09.1992 59 69 +2 (QF), +1 (32) De Haan (Eliminato) , $25,000 Pune [SUBENTRO] -9 (QF), -4 (SF) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 503 528, +25 Best: 242 Sanaz Marand USA, 21.06.1988 59 54 +12 (Winner), +3 (Q3) Istanbul, $75,000 Albuquerque, NM [SUBENTRO] -9 (QF), -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 504 511, +7 Best: 453 Daiana Negreanu ROU, 21.06.1988 59 59 +1 (R32), +1 (2TQ) Perigueux (Eliminato) , Rome (Eliminato) -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) 505 502, -3 Best: 336 Yana Sizikova RUS, 12.11.1994 59 61 +2 (QF) $15,000 Obidos [SUBENTRO] -4 (SF) $10,000 Kazan (27-06-2016) 506 505, -1 Best: 263 Ayaka Okuno JPN, 21.06.1995 59 59 +1 (32) $25,000 Iizuka [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 507 479, -28 Best: 334 Yvonne Cavalle-Reimers ESP, 22.05.1992 58 67 - -9 (QF) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) BEST RANKING 508 515, +7 Best: 509 Chanelle Van Nguyen USA, 19.01.1994 56 56 +0 (R32) Bucharest (Eliminato) - 509 519, +10 Best: 309 Alena Tarasova RUS, 07.12.1994 56 56 +1 (32) $25,000 Namangan [SUBENTRO] -1 (32) $50,000 Olomouc (11-07-2016) 510 552, +42 Best: 317 Despina Papamichail GRE, 09.02.1993 56 50 +12 (Winner), +2 (QF) Tel Aviv, $10,000 Sharm El Sheikh [SUBENTRO] -4 (SF), -4 (SF) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $10,000 Getxo (04-07-2016) 511 493, -18 Best: 466 Ao Gai CHN, 11.01.1995 55 64 - -9 (QF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 512 517, +5 Best: 501 Risa Ushijima JPN, 10.05.1996 55 56 +1 (32) $25,000 Tokyo [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 513 520, +7 Best: 240 Emily Webley-Smith GBR, 14.07.1984 55 55 - - BEST RANKING 514 526, +12 Best: 515 Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998 55 55 - - 515 489, -26 Best: 480 Eleni Kordolaimi GRE, 07.03.1993 55 65 +4 (SF), +2 (QF) Tarvisio (Eliminato) , $15,000 Hammamet [SUBENTRO] -12 (W), -4 (SF) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) , $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) BEST RANKING 516 529, +13 Best: 522 Olga Danilovic SRB, 23.01.2001 54 54 - - BEST RANKING 517 530, +13 Best: 530 Riya Bhatia IND, 24.09.1997 54 54 +1 (R32) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -1 (32) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 518 555, +37 Best: 485 Jessica Wacnik USA, 28.04.1993 54 49 +6 (R16) Torun (Eliminato) -1 (Q2) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 519 500, -19 Best: 475 Nina Alibalic AUS, 10.12.1998 53 61 +1 (R32), +1 (32) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen [SUBENTRO] -6 (16), -4 (Q3) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 520 522, +2 Best: 414 Oleksandra Korashvili UKR, 01.03.1996 53 55 - -2 (QF) $10,000 Getxo (04-07-2016) 521 533, +12 Best: 513 Cornelia Lister SWE, 26.05.1994 53 53 +1 (R32), +1 (32) Lund (Eliminato) , $25,000 Lund [SUBENTRO] -1 (32), -1 (Q2) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 522 512, -10 Best: 462 Jacqueline Cabaj Awad SWE, 28.01.1996 53 57 +1 (R32) Lund (Eliminato) -5 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) BEST RANKING 523 537, +14 Best: 526 Nagi Hanatani JPN, 07.03.1995 53 53 - - 524 518, -6 Best: 315 Lisa Sabino SUI, 26.07.1986 53 56 +4 (SF), +3 (3TQ) Tarvisio (Eliminato) , Rome (Eliminato) -10 (QF) $25,000 Torino (04-07-2016) BEST RANKING 525 538, +13 Best: 533 Britt Geukens BEL, 23.02.1996 53 53 - - 526 403, -123 Best: 26 Tamira Paszek AUT, 06.12.1990 52 93 - -40 (128), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Gstaad (11-07-2016) 527 542, +15 Best: 437 Bunyawi Thamchaiwat THA, 29.07.1998 52 52 - - 528 409, -119 Best: 255 Ekaterine Gorgodze GEO, 03.12.1991 52 90 +1 (Q2), +1 (16), +1 (32) $25,000 Grenoble [SUBENTRO], $15,000 Bergamo [SUBENTRO], $60,000 Istanbul [SUBENTRO] -25 (QF), -15 (QF), -1 (32) $100,000 Budapest (04-07-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) , $25,000+H Torun (27-06-2016) 529 490, -39 Best: 453 Irene Burillo Escorihuela ESP, 23.07.1997 52 65 +1 (32), +1 (16) $25,000 Leipzig [SUBENTRO], $10,000 Telde - L.P De Gran Canaria [SUBENTRO] -10 (QF), -5 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 530 535, +5 Best: 524 Barbara Gatica CHI, 16.08.1996 51 53 - -2 (QF) $10,000 Antalya (27-06-2016) BEST RANKING 531 564, +33 Best: 554 Daria Kruzhkova RUS, 07.05.1998 51 48 +4 (SF) Istanbul (Eliminato) -1 (16) $10,000 Kazan (27-06-2016) 532 545, +13 Best: 341 Tori Kinard USA, 24.11.1987 51 51 - - 533 525, -8 Best: 525 Lisa Matviyenko GER, 06.10.1997 51 55 +1 (R32), +1 (16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $15,000 Shymkent [SUBENTRO] -5 (16), -1 (Q2) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 534 543, +9 Best: 402 Mana Ayukawa JPN, 14.09.1994 51 52 +1 (32) $60,000 Fukuoka [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 535 547, +12 Best: 442 Deborah Kerfs BEL, 10.03.1995 51 51 +1 (R16) De Haan (Eliminato) -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) BEST RANKING 536 550, +14 Best: 545 Seone Mendez AUS, 15.05.1999 50 50 - - 537 514, -23 Best: 507 Mira Antonitsch AUT, 16.12.1998 50 56 +1 (Q2) $100,000 Trnava [SUBENTRO] -7 (F) $10,000 Nis (04-07-2016) 538 534, -4 Best: 184 Ling Zhang HKG, 28.10.1989 50 53 +2 (QF) Anning (Eliminato) -5 (16) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 539 556, +17 Best: 84 Vesna Dolonc SRB, 21.07.1989 49 49 - - BEST RANKING 540 554, +14 Best: 544 Brianna Morgan USA, 19.02.1994 49 49 +0 (1TQ) Auburn, Al (Eliminato) - 541 557, +16 Best: 523 Kateryna Sliusar UKR, 29.11.1997 49 49 - - 542 558, +16 Best: 361 Alice Balducci ITA, 11.09.1986 49 49 +0 (1TQ) Rome (Eliminato) - 543 559, +16 Best: 493 Maria Herazo Gonzalez COL, 22.03.1997 49 49 - - 544 562, +18 Best: 289 Nuria Parrizas Diaz ESP, 15.07.1991 48 48 - - 545 641, +96 Best: 479 Shanshan Guo CHN, 09.08.1996 48 37 +12 (Winner) Anning -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 546 566, +20 Best: 342 Victoria Bosio ARG, 03.10.1994 48 48 +1 (16), +1 (16) $15,000 Campinas [SUBENTRO], $15,000 Sao Jose Dos Campos [SUBENTRO] -1 (16), -1 (16) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $10,000 Lisbon (04-07-2016) BEST RANKING 547 565, +18 Best: 553 Dana Kremer GER, 01.09.1997 48 48 - - BEST RANKING 548 570, +22 Best: 570 Romy Koelzer GER, 22.08.1991 47 47 - - 549 571, +22 Best: 534 Camila Giangreco Campiz PAR, 24.08.1996 47 47 - - 550 572, +22 Best: 195 Nudnida Luangnam THA, 27.02.1987 47 47 - - 551 573, +22 Best: 412 Kristina Schmiedlova SVK, 06.08.1997 47 47 +1 (32) $25,000 Bratislava [SUBENTRO] -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) 552 581, +29 Best: 550 Ekaterina Kazionova RUS, 13.01.1999 47 46 +2 (QF), +0 (R32) Istanbul (Eliminato) , Focsani (Eliminato) -1 (16) $10,000 Moscow (08-08-2016) 553 531, -22 Best: 202 Storm Sanders AUS, 11.08.1994 46 53 +1 (Q2) $25,000 Grado [SUBENTRO] -8 (16) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 554 575, +21 Best: 451 Zoe Hives AUS, 24.10.1996 46 46 +0 (1TQ) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - BEST RANKING 555 576, +21 Best: 570 Kaja Juvan SLO, 25.11.2000 46 46 - - 556 521, -35 Best: 245 Natela Dzalamidze RUS, 27.02.1993 46 55 - -8 (16), -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 557 578, +21 Best: 534 Dhruthi Tatachar Venugopal IND, 09.01.1997 46 46 - - 558 584, +26 Best: 556 Marine Partaud FRA, 09.11.1994 46 45 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) - 559 539, -20 Best: 539 Chiara Grimm SUI, 28.01.1997 46 53 +1 (R32), +1 (16) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $10,000 Ortisei [SUBENTRO] -8 (16), -1 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 560 583, +23 Best: 181 Marcela Zacarias MEX, 26.03.1994 45 45 +1 (3TQ) Auburn, Al (Eliminato) -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 561 536, -25 Best: 445 Magdalena Pantuckova CZE, 28.01.1999 45 53 +1 (R16), +1 (16) Tarvisio (Eliminato) , $15,000 Tarvisio [SUBENTRO] -8 (16), -2 (QF) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 562 577, +15 Best: 398 Natalija Kostic SRB, 25.07.1994 45 46 +0 (1TQ) , +1 (16) Rome (Eliminato) , $15,000 Heraklion [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Nis (04-07-2016) 563 553, -10 Best: 465 Anastasiya Shoshyna UKR, 30.11.1997 45 50 +1 (R32 + Q.), +1 (Q2) Lund (Eliminato) , $25,000 Santa Margherita Di Pula [SUBENTRO] -6 (16), -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 564 587, +23 Best: 219 Anna Remondina ITA, 01.06.1989 45 45 +0 (1TQ) Rome (Eliminato) - 565 561, -4 Best: 546 Giorgia Marchetti ITA, 21.01.1995 45 49 +2 (QF), +1 (2TQ) Bucharest (Eliminato) , Rome (Eliminato) -7 (F) $10,000 Iasi (04-07-2016) 566 474, -92 Best: 306 Pia Konig AUT, 14.05.1993 45 69 +1 (R32), +0 (1TQ) , +1 (32) Lund (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $25,000 Bad Saulgau [SUBENTRO] -18 (SF), -8 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 567 532, -35 Best: 55 Alberta Brianti ITA, 05.04.1980 44 53 +1 (R32), +0 (1TQ) , +1 (Q2) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , Rome (Eliminato) , $60,000 Brescia [SUBENTRO] -10 (QF), -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 568 590, +22 Best: 462 Bianca Turati ITA, 17.06.1997 44 44 - - 569 579, +10 Best: 32 Olga Puchkova RUS, 27.09.1987 44 46 - -2 (QF) $10,000 Kazan (27-06-2016) BEST RANKING 570 594, +24 Best: 584 Ylena In-Albon SUI, 06.03.1999 44 43 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) - 571 588, +17 Best: 201 Ilona Kremen BLR, 18.01.1994 44 44 - - 572 592, +20 Best: 409 Karin Kennel SUI, 05.07.1995 44 44 +1 (16) $15,000 Cairo [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Brussels (04-07-2016) 573 567, -6 Best: 243 Sofiya Kovalets UKR, 10.07.1994 44 48 +1 (R32), +1 (16) Lund (Eliminato) , $15,000 Palmanova (Mallorca) [SUBENTRO] -5 (16), -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) BEST RANKING 574 601, +27 Best: 594 Eden Silva GBR, 14.03.1996 43 42 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -1 (16) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 575 568, -7 Best: 345 Jade Suvrijn FRA, 27.04.1995 43 47 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -5 (16) $25,000 Denain (27-06-2016) 576 563, -13 Best: 500 Manca Pislak SLO, 09.09.1997 43 48 +2 (QF) Tarvisio (Eliminato) -7 (F) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 577 597, +20 Best: 548 Ines Murta POR, 31.05.1997 43 43 - - 578 598, +20 Best: 435 Victoria Muntean FRA, 23.01.1997 43 43 +1 (R32 + Q.), +1 (16) Perigueux (Eliminato) , $15,000 Hammamet [SUBENTRO] -1 (32), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 579 544, -35 Best: 166 Yuxuan Zhang CHN, 19.08.1994 42 51 - -9 (QF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 580 600, +20 Best: 83 Yuliya Beygelzimer UKR, 20.10.1983 42 42 +1 (Q2) $50,000 Scottsdale, AZ [SUBENTRO] -1 (Q2) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 581 589, +8 Best: 59 Paula Ormaechea ARG, 28.09.1992 42 44 - -1 (32), -1 (32) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) BEST RANKING 582 609, +27 Best: 584 Kaitlyn Christian USA, 13.01.1992 42 41 +0 (1TQ) , +1 (Q2) Auburn, Al (Eliminato) , $25,000 Sumter, SC [SUBENTRO] - 583 602, +19 Best: 193 Ani Mijacika CRO, 15.06.1987 42 42 - - 584 610, +26 Best: 561 Xinyu Jiang CHN, 03.03.1999 42 41 +0 (R32) , +1 (Q2) Anning (Eliminato) , $25,000 Nanning [SUBENTRO] - BEST RANKING 585 593, +8 Best: 587 Michaela Gordon USA, 26.07.1999 42 43 - -1 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) BEST RANKING 586 606, +20 Best: 606 Magali Kempen BEL, 30.11.1997 42 42 - - 587 586, -1 Best: 574 Shelby Talcott USA, 14.01.1993 42 45 +1 (16) $15,000 Cairo [SUBENTRO] -4 (SF) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) 588 569, -19 Best: 178 Nastja Kolar SLO, 15.07.1994 41 47 +2 (QF), +1 (16) Istanbul (Eliminato) , $10,000 Bad Waltersdorf [SUBENTRO] -8 (16), -1 (Q2) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) BEST RANKING 589 648, +59 Best: 648 Maja Chwalinska POL, 11.10.2001 41 36 +11 (QF) Torun (Eliminato) -6 (16) $25,000+H Torun (27-06-2016) 590 607, +17 Best: 18 Alexandra Stevenson USA, 15.12.1980 41 41 - - 591 605, +14 Best: 560 Brenda Njuki SWE, 17.02.1994 41 42 +0 (2TQ) Lund (Eliminato) -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 592 524, -68 Best: 518 Yana Morderger GER, 07.03.1997 41 55 +0 (1TQ) , +1 (16), +1 (32), +1 (16) Lund (Eliminato) , $10,000 Antalya [SUBENTRO], $60,000 Croissy-Beaubourg [SUBENTRO], $15,000 Antalya [SUBENTRO] -13 (16), -3 (Q3), -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 593 608, +15 Best: 485 Mizuno Kijima JPN, 21.11.1995 41 41 - - 594 560, -34 Best: 520 Alona Fomina UKR, 05.07.1989 41 49 +1 (R32), +1 (Q2) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , $50,000 Ankara [SUBENTRO] -6 (16), -4 (Q3) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 595 611, +16 Best: 472 Abbie Myers AUS, 18.07.1994 40 40 +1 (32), +1 (16) $25,000 Rome [SUBENTRO], $15,000 Santarem [SUBENTRO] -1 (32), -1 (16) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $10,000 Amstelveen (04-07-2016) BEST RANKING 596 613, +17 Best: 604 Iga Swiatek POL, 31.05.2001 40 40 - - 597 614, +17 Best: 597 Ludmilla Samsonova ITA, 11.11.1998 40 40 - - 598 585, -13 Best: 424 Julieta Estable ARG, 15.07.1997 40 45 +1 (16) $15,000 Villa del Dique [SUBENTRO] -5 (16), -1 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) , $10,000 Focsani (27-06-2016) BEST RANKING 599 646, +47 Best: 630 Monika Kilnarova CZE, 08.10.1999 40 36 +4 (SF) De Haan (Eliminato) - 600 628, +28 Best: 598 Bojana Marinkovic SRB, 30.10.1996 40 39 +2 (QF) De Haan (Eliminato) -1 (16) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 601 540, -61 Best: 202 Shilin Xu CHN, 10.01.1998 39 52 +1 (R32), +1 (32) Auburn, Al (Eliminato) , $25,000 Auburn, AL [SUBENTRO] -14 (32), -1 (32) Bucharest (11-07-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 602 582, -20 Best: 536 Seung-Yeon Hong KOR, 17.04.1992 39 45 - -4 (SF), -2 (QF) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) , $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 603 596, -7 Best: 518 Ana Bianca Mihaila ROU, 05.10.1996 39 43 +4 (SF), +1 (32) Sharm El Sheikh (Eliminato) , $100,000 Sharm El Sheikh [SUBENTRO] -7 (F), -2 (QF) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) , $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) 604 698, +94 Best: 593 Martina Colmegna ITA, 10.12.1996 39 29 +2 (QF), +9 (SF) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) -1 (Q2) $50,000 Olomouc (11-07-2016) BEST RANKING 605 630, +25 Best: 613 Emiliana Arango COL, 28.11.2000 39 38 +1 (R32 + Q.) Auburn, Al (Eliminato) - 606 622, +16 Best: 603 Xiaoxi Zhao CHN, 27.12.2000 39 39 - - 607 616, +9 Best: 532 Yuki Chiang USA, 19.08.1995 39 39 +0 (2TQ) Perigueux (Eliminato) - 608 546, -62 Best: 518 Irina Fetecau ROU, 17.04.1996 39 51 +0 (R32) , +0 (R32), +1 (16) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) , $15,000 Nis [SUBENTRO] -9 (SF), -4 (SF) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 609 627, +18 Best: 408 Josephine Boualem FRA, 05.08.1993 39 39 +1 (R16 + Q.), +1 (Q2) Istanbul (Eliminato) , $25,000 Chiasso [SUBENTRO] -1 (Q2), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 610 632, +22 Best: 231 Olga Fridman UKR, 30.09.1998 38 38 - - BEST RANKING 611 633, +22 Best: 624 Michaela Haet AUS, 12.02.1999 38 38 - - 612 623, +11 Best: 229 Chayenne Ewijk NED, 17.08.1988 38 39 +0 (R32) De Haan (Eliminato) -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 613 541, -72 Best: 541 Amina Anshba RUS, 09.09.1999 38 52 - -12 (W), -2 (QF) $10,000 Kazan (27-06-2016) , $10,000 Nis (04-07-2016) BEST RANKING 614 624, +10 Best: 624 Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP, 19.02.1999 38 39 - -1 (16) $10,000 Getxo (04-07-2016) 615 626, +11 Best: 601 Veronica Miroshnichenko RUS, 19.11.1997 38 39 - -1 (16) $10,000 Iasi (04-07-2016) BEST RANKING 616 635, +19 Best: 618 Sandra Jamrichova SVK, 14.09.1997 38 38 - - 617 634, +17 Best: 142 Sandra Zaniewska POL, 03.01.1992 38 38 - - 618 636, +18 Best: 491 Theo Gravouil FRA, 30.07.1998 38 38 +0 (2TQ) , +1 (Q2) Perigueux (Eliminato) , $25,000 Monzon [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) 619 619, 0 Best: 410 Guadalupe Perez Rojas ARG, 19.08.1994 38 39 +0 (R32) Sharm El Sheikh (Eliminato) -1 (Q2) $50,000 Versmold (04-07-2016) 620 631, +11 Best: 550 Fanny Ostlund SWE, 05.05.1997 38 38 +0 (2TQ) , +1 (16) Lund (Eliminato) , $15,000 Hammamet [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) BEST RANKING 621 640, +19 Best: 640 Simona Waltert SUI, 13.12.2000 37 37 - - 622 574, -48 Best: 280 Ana Sofia Sánchez MEX, 13.04.1994 37 46 +0 (1TQ), +1 (32) Perigueux (Eliminato) , $25,000 Irapuato [SUBENTRO] -9 (QF), -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 623 620, -3 Best: 376 Ekaterina Yashina RUS, 06.08.1993 37 39 +4 (SF), +1 (32) Sharm El Sheikh (Eliminato) , $25,000 Almaty [SUBENTRO] -6 (32), -1 (Q1) $100,000 Budapest (04-07-2016) , Gstaad (11-07-2016) 624 523, -101 Best: 480 Zhanlan Wei CHN, 05.01.1998 37 55 +1 (R16) Anning (Eliminato) -19 (SF) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 625 653, +28 Best: 294 Gaia Sanesi ITA, 01.04.1992 37 36 +1 (R16) De Haan (Eliminato) - 626 481, -145 Best: 430 Jiaxi Lu CHN, 03.03.1997 37 67 +1 (32) $25,000 Qujing [SUBENTRO] -31 (F) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 627 643, +16 Best: 163 Ksenia Palkina KGZ, 13.12.1989 37 37 +2 (R32 + Q.) Torun (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 628 548, -80 Best: 170 Marina Melnikova RUS, 05.02.1989 36 50 +5 (R16), +1 (Q1), +1 (32) Lund (Eliminato) , Moscow [SUBENTRO], $25,000+H Pune [SUBENTRO] -10 (128), -10 (Q2), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 629 645, +16 Best: 591 Erin Routliffe NZL, 11.04.1995 36 36 - - 630 655, +25 Best: 619 Charlotte Robillard-Millette CAN, 12.01.1999 36 35 +1 (3TQ) Auburn, Al (Eliminato) - 631 617, -14 Best: 121 Nastassja Burnett ITA, 20.02.1992 36 39 +2 (QF), +1 (R32) Tarvisio (Eliminato) , Rome (Eliminato) -5 (16), -1 (Q1) $25,000 Torino (04-07-2016) , Bucharest (11-07-2016) 632 629, -3 Best: 611 Lena Rueffer GER, 23.08.1998 36 38 +1 (R32 + Q.), +1 (Q1) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) , Stuttgart [SUBENTRO] -3 (Q3), -1 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 633 649, +16 Best: 84 Rika Fujiwara JPN, 19.09.1981 36 36 - - BEST RANKING 634 650, +16 Best: 650 Quinn Gleason USA, 10.11.1994 36 36 - - 635 651, +16 Best: 632 Maryna Chernyshova UKR, 25.06.1999 36 36 - - BEST RANKING 636 709, +73 Best: 705 Maria Mateas USA, 21.07.1999 36 27 +9 (SF) Focsani (Eliminato) - BEST RANKING 637 663, +26 Best: 657 Andreea Rosca ROU, 20.03.1999 36 33 +5 (QF) Focsani (Eliminato) -1 (16), -1 (16) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 638 625, -13 Best: 616 Clemence Fayol FRA, 01.11.1994 36 39 +1 (R32) Perigueux (Eliminato) -4 (SF) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) 639 637, -2 Best: 616 Dasha Ivanova USA, 11.10.1996 36 38 +0 (R32) De Haan (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 640 654, +14 Best: 607 Julyette Steur GER, 28.07.1995 36 36 +0 (R32) De Haan (Eliminato) - 641 690, +49 Best: 227 Veronika Kapshay UKR, 02.12.1986 36 30 +6 (R16) Torun (Eliminato) - 642 615, -27 Best: 346 Elena-Teodora Cadar ROU, 24.02.1994 36 40 +0 (R32) , +1 (16), +1 (32) Bucharest (Eliminato) , $15,000 Sharm El Sheikh [SUBENTRO], $25,000 Chiasso [SUBENTRO] -5 (QF), -1 (16) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 643 621, -22 Best: 475 Nicole Coopersmith USA, 08.05.1999 35 39 +1 (32) $25,000 Fort Worth, TX [SUBENTRO] -5 (16) $25,000 Denain (27-06-2016) 644 647, +3 Best: 537 Aleksandra Pospelova RUS, 22.04.1998 35 36 +1 (R32) Torun (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Kazan (27-06-2016) 645 612, -33 Best: 379 Sara Tomic AUS, 05.02.1998 35 40 - -5 (16) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 646 657, +11 Best: 295 Klaartje Liebens BEL, 11.01.1995 35 35 +1 (16) $10,000 Ortisei [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) BEST RANKING 647 665, +18 Best: 658 Federica Arcidiacono ITA, 14.04.1993 35 33 +3 (3TQ), +1 (R32 + Q.) Rome (Eliminato) , Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) 648 580, -68 Best: 560 Andrea Ka CAM, 26.04.1992 34 46 +1 (32), +1 (16) $25,000+H Figueira Da Foz [SUBENTRO], $15,000 Guimaraes [SUBENTRO] -12 (W), -2 (QF) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $10,000 Lisbon (04-07-2016) 649 659, +10 Best: 19 María José Martínez Sánchez ESP, 12.08.1982 33 33 - - 650 658, +8 Best: 419 Nicole Frenkel USA, 29.04.1998 33 34 - -1 (Q2) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) BEST RANKING 651 660, +9 Best: 660 Michaela Bayerlova CZE, 14.12.1998 33 33 - - 652 603, -49 Best: 579 Ilona-Georgiana Ghioroaie ROU, 28.03.1998 33 42 +0 (R32) Focsani (Eliminato) -5 (QF), -3 (Q3), -1 (16) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 653 662, +9 Best: 622 Barbara Kotelesova SVK, 12.05.1996 33 33 - - 654 664, +10 Best: 433 Michika Ozeki JPN, 17.03.1992 33 33 - - 655 668, +13 Best: 652 Eva Guerrero Alvarez ESP, 04.09.1999 32 32 - - BEST RANKING 656 669, +13 Best: 662 Patcharin Cheapchandej THA, 13.12.1994 32 32 - - 657 591, -66 Best: 570 Maria Jose Luque Moreno ESP, 06.06.1996 32 44 - -12 (W) $10,000 Lisbon (04-07-2016) BEST RANKING 658 671, +13 Best: 664 Margarita Skryabina RUS, 13.01.2000 32 32 - - 659 674, +15 Best: 175 Melanie Klaffner AUT, 22.05.1990 32 32 - - 660 642, -18 Best: 574 Emilie Francati DEN, 24.06.1997 32 37 - -5 (16) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 661 684, +23 Best: 581 Martina Capurro Taborda ARG, 04.12.1997 32 30 +2 (QF) Sharm El Sheikh (Eliminato) - 662 680, +18 Best: 540 Martina Spigarelli ITA, 12.05.1992 32 31 +1 (R16), +1 (2TQ) Bucharest (Eliminato) , Rome (Eliminato) -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) 663 672, +9 Best: 132 Corinna Dentoni ITA, 30.07.1989 31 32 - -1 (32) $25,000 Torino (04-07-2016) 664 675, +11 Best: 400 Nicole Melichar USA, 29.07.1993 31 31 - - 665 661, -4 Best: 401 Caroline Romeo FRA, 16.07.1994 31 33 +2 (QF) Istanbul (Eliminato) -4 (SF) $10,000 Antalya (27-06-2016) 666 812, +146 Best: 634 Lisa Ponomar GER, 21.05.1997 31 19 +12 (Winner) De Haan - 667 694, +27 Best: 656 Marlies Szupper AUT, 02.06.1995 31 30 +1 (R32 + Q.) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 668 638, -30 Best: 451 Julia Stamatova BUL, 04.06.1993 31 38 +0 (R32) , +1 (16), +1 (16) Istanbul (Eliminato) , $10,000 Antalya [SUBENTRO], $15,000 Antalya [SUBENTRO] -8 (16), -1 (16) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 669 644, -25 Best: 627 Suzy Larkin GBR, 16.06.1992 31 37 +1 (R16) Anning (Eliminato) -7 (F) $10,000 Antalya (27-06-2016) BEST RANKING 670 682, +12 Best: 677 Maia Lumsden GBR, 10.01.1998 30 30 +2 (Qual. 1 Turno) Wimbledon Q (Eliminato) -2 (Q1) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 671 686, +15 Best: 686 Beatrice Torelli ITA, 04.09.1997 30 30 - - 672 679, +7 Best: 218 Katerina Vankova CZE, 30.12.1989 30 31 - -1 (32) $50,000 Olomouc (11-07-2016) BEST RANKING 673 749, +76 Best: 739 Eudice Chong HKG, 22.04.1996 30 23 +7 (Final) Anning (Eliminato) - 674 639, -35 Best: 619 Sang Hee Park KOR, 17.10.1995 30 37 +1 (32) $25,000 Goyang [SUBENTRO] -7 (F), -1 (16) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) , $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 675 688, +13 Best: 138 Monique Adamczak AUS, 21.01.1983 30 30 - - 676 689, +13 Best: 500 Maddison Inglis AUS, 14.01.1998 30 30 - - BEST RANKING 677 753, +76 Best: 753 Federica Bilardo ITA, 06.07.1999 30 23 +7 (Final) Tarvisio (Eliminato) - BEST RANKING 678 692, +14 Best: 685 Dalila Spiteri ITA, 24.04.1997 30 30 - - 679 693, +14 Best: 580 Chiraz Bechri TUN, 23.07.1998 30 30 - - BEST RANKING 680 695, +15 Best: 689 Lisa-Marie Maetschke GER, 19.04.1995 30 30 +1 (R16) De Haan (Eliminato) -1 (16) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) BEST RANKING 681 706, +25 Best: 701 Yixuan Li CHN, 19.04.1997 29 28 +2 (QF) Anning (Eliminato) -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 682 656, -26 Best: 389 Katharina Lehnert PHI, 18.02.1994 29 35 - -4 (Q3), -1 (32), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 683 700, +17 Best: 616 Varunya Wongteanchai THA, 07.01.1993 29 29 - - 684 696, +12 Best: 247 So-Ra Lee KOR, 22.07.1994 29 29 - - BEST RANKING 685 703, +18 Best: 695 Meiling Wang CHN, 22.02.2000 28 28 - - 686 704, +18 Best: 280 Alexandra Mueller USA, 14.02.1988 28 28 - - 687 652, -35 Best: 635 Alba Carrillo Marin ESP, 06.03.1996 28 36 - -7 (F), -1 (16) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $10,000 Getxo (04-07-2016) 688 691, +3 Best: 653 Daria Lodikova RUS, 25.05.1996 28 30 - -2 (QF) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 689 681, -8 Best: 394 Tamara Curovic SRB, 31.10.1994 28 31 +0 (R32) , +1 (16) Focsani (Eliminato) , $15,000 Banja Luka [SUBENTRO] -4 (SF) $10,000 Nis (04-07-2016) 690 702, +12 Best: 604 Jennifer Zerbone FRA, 14.06.1995 27 28 - -1 (16) $10,000 Antalya (27-06-2016) BEST RANKING 691 712, +21 Best: 698 Zeel Desai IND, 18.02.1999 27 27 - - 692 705, +13 Best: 495 Qiu Yu Ye CHN, 29.11.1997 27 28 - -1 (16) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 693 676, -17 Best: 165 Samantha Murray GBR, 09.10.1987 27 31 - -4 (SF) $10,000 Lisbon (04-07-2016) BEST RANKING 694 710, +16 Best: 706 Ziyue Sun CHN, 06.07.1996 27 27 - - 695 685, -10 Best: 571 Miriam Bulgaru ROU, 08.10.1998 27 30 +2 (QF) Bucharest (Eliminato) -5 (QF) $10,000 Focsani (27-06-2016) 696 723, +27 Best: 581 Iva Primorac CRO, 10.04.1996 27 26 +6 (R16 + Q.) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) -5 (16) $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 697 666, -31 Best: 524 Kajsa Rinaldo Persson SWE, 11.11.1997 27 32 +5 (R16) Lund (Eliminato) -10 (QF) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 698 711, +13 Best: 613 Arina Folts UZB, 01.01.1997 27 27 - - 699 715, +16 Best: 689 Caroline Werner GER, 08.04.1996 27 27 - - 700 717, +17 Best: 657 Yukun Zhang CHN, 25.12.1995 27 27 - - BEST RANKING 701 718, +17 Best: 718 Noelia Zeballos BOL, 02.05.1994 27 27 - - 702 716, +14 Best: 672 Katharina Hering GER, 28.02.1995 27 27 - - 703 707, +4 Best: 441 Ola Abou Zekry EGY, 20.06.1987 27 28 +0 (R32) , +1 (16) Sharm El Sheikh (Eliminato) , $15,000 Sharm El Sheikh [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) BEST RANKING 704 729, +25 Best: 729 Kennedy Shaffer USA, 21.05.1997 26 25 +0 (2TQ) , +1 (Q2) Auburn, Al (Eliminato) , $50,000 Atlanta, GA [SUBENTRO] - 705 701, -4 Best: 181 Ashley Weinhold USA, 20.06.1989 26 28 - -1 (32), -1 (Q2) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) , $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 706 677, -29 Best: 670 Qianhui Tang CHN, 10.09.2000 26 31 +0 (R32) , +1 (32) Anning (Eliminato) , $25,000 Qujing [SUBENTRO] -6 (16) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 707 728, +21 Best: 692 Luisa Stefani BRA, 09.08.1997 26 25 +1 (R32 + Q.) Auburn, Al (Eliminato) - 708 618, -90 Best: 359 Yan Wang CHN, 01.01.1996 26 39 +1 (32) $25,000 Wuhan [SUBENTRO] -12 (W), -2 (QF) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) , $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 709 721, +12 Best: 275 Kimberly Birrell AUS, 29.04.1998 26 26 - - BEST RANKING 710 734, +24 Best: 732 Thaisa Grana Pedretti BRA, 15.05.1999 26 25 +1 (R32 + Q.) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 711 730, +19 Best: 198 Polina Vinogradova RUS, 27.11.1993 25 25 - - BEST RANKING 712 731, +19 Best: 718 Stephanie Petit ARG, 25.08.1996 25 25 - - 713 732, +19 Best: 703 Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 25 25 +0 (1TQ) Rome (Eliminato) - 714 699, -15 Best: 102 Maria Joao Koehler POR, 08.10.1992 25 29 - -4 (SF) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 715 722, +7 Best: 427 Di Zhao CHN, 05.01.1993 25 26 +0 (R32) Anning (Eliminato) -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 716 725, +9 Best: 599 Mirabelle Njoze GBR, 05.02.1997 25 26 +0 (R32) Istanbul (Eliminato) -1 (16) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) 717 744, +27 Best: 594 Catherine Chantraine BEL, 19.03.1993 25 24 +1 (R16) De Haan (Eliminato) - 718 726, +8 Best: 685 Ani Vangelova BUL, 14.07.1993 25 26 +1 (16) $15,000 Antalya [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Nis (04-07-2016) 719 735, +16 Best: 347 Rocio De La Torre-Sanchez ESP, 19.10.1990 24 24 - - 720 687, -33 Best: 393 Milana Spremo SRB, 26.11.1991 24 30 +1 (32) $25,000 Podgorica [SUBENTRO] -5 (32), -2 (QF) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 721 751, +30 Best: 718 Oana Gavrila ROU, 19.04.1998 24 23 +1 (R16) Focsani (Eliminato) - 722 733, +11 Best: 660 Nina Stadler SUI, 11.10.1995 24 25 +1 (Q2) $25,000 Chiasso [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Brussels (04-07-2016) 723 714, -9 Best: 709 Brynn Boren USA, 01.08.1991 24 27 - -3 (Q3) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 724 738, +14 Best: 697 Satsuki Takamura JPN, 24.09.1999 24 24 - - 725 757, +32 Best: 725 Gabriela Horackova CZE, 04.06.1991 24 23 +1 (R32 + Q.) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - 726 739, +13 Best: 497 Valeria Bhunu ZIM, 03.04.1995 24 24 - - 727 740, +13 Best: 492 Albina Khabibulina UZB, 11.05.1992 24 24 - - BEST RANKING 728 778, +50 Best: 777 Linnea Malmqvist SWE, 30.05.1998 24 22 +2 (QF) Tel Aviv (Eliminato) - 729 741, +12 Best: 609 Aiko Yoshitomi JPN, 24.09.1993 24 24 +1 (16) $15,000 Gimcheon [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 730 742, +12 Best: 685 Maria Gutierrez Carrasco ESP, 15.09.1997 24 24 - - 731 746, +15 Best: 722 Eliessa Vanlangendonck BEL, 07.04.1997 24 24 +2 (QF), +1 (16) De Haan (Eliminato) , $15,000 Antalya [SUBENTRO] -2 (QF), -1 (32) $10,000 Brussels (04-07-2016) , $25,000 Middelburg (27-06-2016) 732 743, +11 Best: 542 Sadafmoh Tolibova BLR, 16.06.1996 24 24 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) -1 (Q2) $50,000 Versmold (04-07-2016) 733 748, +15 Best: 692 Mai Hontama JPN, 30.08.1999 23 23 - - 734 783, +49 Best: 551 Emily Arbuthnott GBR, 03.10.1997 23 21 +2 (QF) De Haan (Eliminato) - 735 719, -16 Best: 256 Sung-Hee Han KOR, 13.11.1990 23 26 - -2 (QF), -1 (16) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) , $10,000 Gimcheon (04-07-2016) BEST RANKING 736 755, +19 Best: 741 Genevieve Lorbergs AUS, 05.04.1990 23 23 - - 737 758, +21 Best: 318 Angelica Moratelli ITA, 17.08.1994 23 23 +0 (R32), +0 (3TQ) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) - 738 761, +23 Best: 276 Clothilde De Bernardi FRA, 16.11.1994 23 23 - - 739 759, +20 Best: 705 Angelique Svinos AUS, 25.01.1996 23 23 +1 (16) $15,000 Nis [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) BEST RANKING 740 760, +20 Best: 745 Akilah James USA, 29.08.1992 23 23 - - 741 604, -137 Best: 564 Vendula Zovincova CZE, 15.04.1997 23 42 - -13 (16), -6 (16) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 742 765, +23 Best: 177 Chia-Jung Chuang TPE, 10.01.1985 22 22 - - 743 736, -7 Best: 660 Ulyana Ayzatulina RUS, 01.02.1996 22 24 - -2 (QF) $10,000 Kazan (27-06-2016) 744 766, +22 Best: 495 Lidziya Marozava BLR, 08.10.1992 22 22 - - 745 770, +25 Best: 279 Viktorija Rajicic AUS, 07.04.1994 22 22 - - BEST RANKING 746 752, +6 Best: 752 Alexandra Bozovic AUS, 15.02.1999 22 23 - -1 (16) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 747 756, +9 Best: 731 Masa Jovanovic AUS, 23.11.1994 22 23 - -1 (16) $10,000 Antalya (27-06-2016) 748 767, +19 Best: 748 Yue Yuan CHN, 25.09.1998 22 22 - - 749 772, +23 Best: 728 Shuo Feng CHN, 15.01.1998 22 22 +0 (R32) Anning (Eliminato) - BEST RANKING 750 774, +24 Best: 758 Nina Kruijer NED, 23.02.1998 22 22 +0 (R32) De Haan (Eliminato) - BEST RANKING 751 775, +24 Best: 763 Marie Temin FRA, 24.07.1992 22 22 - - BEST RANKING 752 776, +24 Best: 763 Tatiana Pieri ITA, 29.03.1999 22 22 - - BEST RANKING 753 769, +16 Best: 758 Leonie Kung SUI, 21.10.2000 22 22 +0 (2TQ) Stuttgart-Vaihingen (Eliminato) - BEST RANKING 754 768, +14 Best: 757 Wushuang Zheng CHN, 29.11.1998 22 22 - - 755 724, -31 Best: 595 Bianka Bekefi HUN, 18.03.1997 22 26 - -4 (SF) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 756 779, +23 Best: 343 Kamonwan Buayam THA, 15.02.1996 22 22 - - 757 747, -10 Best: 100 Nadiia Kichenok UKR, 20.07.1992 21 23 - -1 (Q1), -1 (32) Gstaad (11-07-2016) , $25,000 Torino (04-07-2016) 758 771, +13 Best: 474 Alexa Graham USA, 07.07.1998 21 22 - -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) BEST RANKING 759 782, +23 Best: 770 Chengyiyi Yuan CHN, 24.08.2000 21 21 +0 (R32) Anning (Eliminato) - 760 773, +13 Best: 490 Diana Sumova CZE, 25.09.1994 21 22 - -1 (Q2) $50,000 Olomouc (11-07-2016) BEST RANKING 761 933, +172 Best: 888 Ida Jarlskog SWE, 20.06.1998 21 12 +9 (QF) Lund (Eliminato) - 762 784, +22 Best: 470 Kyra Shroff IND, 17.10.1992 21 21 +0 (R32) Tel Aviv (Eliminato) - 763 785, +22 Best: 492 Natasha Palha IND, 17.01.1994 21 21 +1 (16) $15,000 Cairo [SUBENTRO] -1 (Q2) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 764 787, +23 Best: 363 Naomi Totka HUN, 19.10.1995 21 21 +2 (QF), +1 (32) Tel Aviv (Eliminato) , $25,000 Santiago [SUBENTRO] -2 (QF), -1 (16) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) , $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) 765 764, -1 Best: 692 Mariana Drazic CRO, 08.01.1995 21 23 - -1 (16), -1 (16) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) , $10,000 Lisbon (04-07-2016) BEST RANKING 766 786, +20 Best: 786 Laura Heinrichs GER, 02.12.1990 21 21 - - 767 788, +21 Best: 342 Barbara Bonic SRB, 04.06.1992 21 21 - - 768 803, +35 Best: 640 Angelina Zhuravleva RUS, 20.11.1996 21 20 +2 (QF) Sharm El Sheikh (Eliminato) -1 (16) $10,000 Kazan (27-06-2016) 769 789, +20 Best: 722 Verena Hofer ITA, 02.09.1997 21 21 +0 (R32) Tarvisio (Eliminato) - BEST RANKING 770 780, +10 Best: 778 Margaux Bovy BEL, 28.09.1997 21 22 +0 (R32) De Haan (Eliminato) -1 (16) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 771 792, +21 Best: 723 Ingrid Gamarra Martins BRA, 22.08.1996 20 20 - - 772 750, -22 Best: 393 Kanae Hisami JPN, 28.01.1987 20 23 - -3 (Q3) $50,000 Versmold (04-07-2016) 773 794, +21 Best: 310 Miki Miyamura JPN, 04.11.1985 20 20 - - 774 1054, +280 Best: 654 Pranjala Yadlapalli IND, 30.03.1999 20 8 +12 (Winner) Sharm El Sheikh - 775 797, +22 Best: 356 Piia Suomalainen FIN, 09.07.1984 20 20 - - 776 798, +22 Best: 571 Sowjanya Bavisetti IND, 11.12.1993 20 20 +0 (R32) Anning (Eliminato) - BEST RANKING 777 799, +22 Best: 779 Catherine Harrison USA, 09.04.1994 20 20 - - 778 781, +3 Best: 497 Kelly Versteeg NED, 18.11.1994 20 21 +0 (R32) De Haan (Eliminato) -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) 779 800, +21 Best: 603 Alexandra Grinchishina KAZ, 22.10.1995 20 20 - - 780 802, +22 Best: 692 Ivania Martinich CHI, 25.07.1995 20 20 - - 781 811, +30 Best: 517 Alexandra Sanford USA, 05.01.1999 20 19 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) - 782 745, -37 Best: 404 Arabela Fernandez Rabener ESP, 20.10.1990 20 24 - -2 (QF), -2 (QF) $10,000 Amarante (27-06-2016) , $10,000 Lisbon (04-07-2016) 783 804, +21 Best: 102 Alexa Glatch USA, 10.09.1989 19 19 - - 784 807, +23 Best: 696 Kylie Mckenzie USA, 21.03.1999 19 19 - - 785 796, +11 Best: 753 Astra Sharma AUS, 11.09.1995 19 20 +0 (2TQ) Auburn, Al (Eliminato) -1 (16) $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 786 678, -108 Best: 370 Silvia Njiric CRO, 09.07.1993 19 31 +1 (32) $25,000 Bratislava [SUBENTRO] -8 (16), -5 (16) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $25,000 Stuttgart-Vaihingen (27-06-2016) 787 809, +22 Best: 734 Plobrung Plipuech THA, 19.11.1997 19 19 - - 788 793, +5 Best: 564 Beatrice Gumulya INA, 01.01.1991 19 20 - -1 (16) $10,000 Gimcheon (27-06-2016) 789 801, +12 Best: 736 Phillis Vanenburg NED, 11.01.1998 19 20 - -1 (16) $10,000 Antalya (27-06-2016) 790 897, +107 Best: 682 Andreea Ghitescu ROU, 10.03.1997 19 14 +6 (R16 + Q.), +1 (16) Lund (Eliminato) , $10,000 Galati [SUBENTRO] -1 (Q2), -1 (16) $50,000 Bursa (11-07-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) 791 673, -118 Best: 466 Ema Burgic Bucko BIH, 22.08.1992 19 32 +1 (Q2) $50,000 Scottsdale, AZ [SUBENTRO] -8 (16), -6 (32) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 792 777, -15 Best: 660 Petia Arshinkova BUL, 26.04.1998 19 22 +0 (R32) Istanbul (Eliminato) -2 (QF), -1 (16) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) , $10,000 Antalya (27-06-2016) 793 790, -3 Best: 449 Snehadevi Reddy IND, 13.02.1997 19 21 - -2 (QF) $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) 794 763, -31 Best: 595 Cristina Adamescu ROU, 25.10.1995 19 23 +0 (R32) , +1 (Q2) Bucharest (Eliminato) , $60,000 Izmir [SUBENTRO] -5 (32) $50,000 Bursa (11-07-2016) BEST RANKING 795 813, +18 Best: 802 Jessica Ho USA, 05.01.1997 19 19 - - 796 827, +31 Best: 754 Vasilisa Aponasenko RUS, 22.10.1996 19 18 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) - 797 815, +18 Best: 37 Ksenia Pervak RUS, 27.05.1991 18 18 - - 798 791, -7 Best: 628 Petra Januskova CAN, 03.03.1991 18 20 - -2 (QF) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) 799 820, +21 Best: 527 Rutuja Bhosale IND, 27.03.1996 18 18 - - BEST RANKING 800 810, +10 Best: 804 Cemre Anil TUR, 27.10.1993 18 19 - -1 (Q2) $50,000 Bursa (11-07-2016) BEST RANKING 801 817, +16 Best: 810 Ayumi Miyamoto JPN, 18.12.2000 18 18 - - 802 822, +20 Best: 325 Aki Yamasoto JPN, 24.09.1991 18 18 - - 803 824, +21 Best: 307 Nicole Rottmann AUT, 28.06.1989 18 18 - - 804 816, +12 Best: 335 Prarthana Thombare IND, 18.06.1994 18 18 - - 805 826, +21 Best: 721 Sarah Beth Grey GBR, 10.08.1995 18 18 - - BEST RANKING 806 825, +19 Best: 814 Aleksandra Vostrikova RUS, 25.07.1997 18 18 - - 807 814, +7 Best: 795 Jelena Stojanovic AUS, 13.04.1997 18 19 - -1 (16) $10,000 Antalya (27-06-2016) BEST RANKING 808 818, +10 Best: 811 Ipek Oz TUR, 08.07.1999 18 18 +0 (R32) Istanbul (Eliminato) - 809 819, +10 Best: 695 Fiona Codino FRA, 31.08.1995 18 18 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) -1 (Q2) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) 810 840, +30 Best: 578 Michaela Boev BEL, 04.07.1991 18 17 +1 (R32 + Q.) Lund (Eliminato) - 811 829, +18 Best: 445 Marta Lesniak POL, 15.03.1988 17 17 - - 812 947, +135 Best: 362 Ellen Allgurin SWE, 10.05.1994 17 11 +6 (R16 + Q.) Lund (Eliminato) - BEST RANKING 813 830, +17 Best: 830 Malene Helgo NOR, 26.08.1999 17 17 +0 (2TQ) Lund (Eliminato) - BEST RANKING 814 853, +39 Best: 843 Andie K Daniell USA, 07.01.1997 17 16 +1 (R32 + Q.) Auburn, Al (Eliminato) - 815 835, +20 Best: 577 Pauline Payet FRA, 03.07.1994 17 17 - - 816 832, +16 Best: 615 Valeriya Urzhumova RUS, 06.05.1997 17 17 +2 (R32 + Q.) Torun (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Kazan (27-06-2016) 817 834, +17 Best: 676 Anastasiya Fedoryshyn UKR, 29.04.1997 17 17 +0 (R32) Bucharest (Eliminato) - 818 837, +19 Best: 764 Emmanuelle Salas FRA, 20.04.1998 17 17 +1 (R32 + Q.) Perigueux (Eliminato) -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) BEST RANKING 819 836, +17 Best: 836 Sari Baba JPN, 10.06.1994 17 17 - - BEST RANKING 820 856, +36 Best: 836 Tereza Prochazkova CZE, 21.06.1999 17 16 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) - 821 806, -15 Best: 701 Dabin Kim KOR, 02.01.1997 17 19 - -2 (QF) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 822 904, +82 Best: 576 Lea Tholey FRA, 03.09.1995 17 13 +6 (R16 + Q.) Perigueux (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 823 828, +5 Best: 689 Luca Nagymihaly HUN, 27.09.1997 17 18 - -1 (Q2) $100,000 Budapest (04-07-2016) BEST RANKING 824 838, +14 Best: 826 Marina Bassols Ribera ESP, 13.12.1999 17 17 - - 825 839, +14 Best: 757 Yukina Saigo JPN, 27.04.1996 17 17 - - BEST RANKING 826 842, +16 Best: 831 Guillermina Naya ARG, 27.09.1996 17 17 - - 827 727, -100 Best: 50 Anna Tatishvili USA, 03.02.1990 16 25 +1 (R32) Auburn, Al (Eliminato) -10 (128) Wimbledon (27-06-2016) 828 843, +15 Best: 40 Ayumi Morita JPN, 11.03.1990 16 16 - - 829 844, +15 Best: 636 Alicja Rosolska POL, 01.12.1985 16 16 - - 830 845, +15 Best: 74 Renata Voracova CZE, 06.10.1983 16 16 - - 831 847, +16 Best: 819 Yuki Naito JPN, 16.02.2001 16 16 - - 832 849, +17 Best: 828 Lea Boskovic CRO, 22.09.1999 16 16 - - 833 831, -2 Best: 803 Mallaurie Noel FRA, 27.11.1994 16 17 +0 (2TQ) Perigueux (Eliminato) -1 (16) $10,000 Getxo (04-07-2016) 834 850, +16 Best: 739 Samantha Harris AUS, 19.12.1995 16 16 - - 835 851, +16 Best: 604 Katarina Jokic SRB, 19.04.1998 16 16 - - 836 854, +18 Best: 806 Sofya Golubovskaya RUS, 11.05.2000 16 16 +0 (1TQ) Perigueux (Eliminato) - 837 855, +18 Best: 676 Anhzelika Isaeva RUS, 20.11.2000 16 16 - - 838 713, -125 Best: 362 Sofia Kvatsabaia GEO, 18.07.1988 16 27 - -6 (16), -4 (32), -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) , $50,000 Bursa (11-07-2016) 839 833, -6 Best: 794 Bojana Markovic SRB, 27.02.1999 16 17 - -1 (16) $10,000 Banja Luka (27-06-2016) 840 1024, +184 Best: 824 Alice Rame FRA, 09.11.1997 16 9 +7 (Final + Q.) De Haan (Eliminato) - 841 754, -87 Best: 740 Aymet Uzcategui VEN, 01.12.1995 16 23 +0 (R32) Istanbul (Eliminato) -7 (F) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 842 762, -80 Best: 735 Barbora Miklova CZE, 29.03.1998 16 23 +2 (3TQ) Torun (Eliminato) -8 (16), -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) , $50,000 Olomouc (11-07-2016) 843 841, -2 Best: 829 Kristina Ostojic SRB, 26.01.1995 16 17 - -1 (16) $10,000 Nis (04-07-2016) 844 862, +18 Best: 79 Dinah Pfizenmaier GER, 13.01.1992 15 15 - - 845 865, +20 Best: 50 Mariya Koryttseva UKR, 25.05.1985 15 15 - - 846 866, +20 Best: 136 Allie Kiick USA, 30.06.1995 15 15 - - 847 720, -127 Best: 605 Joana Eidukonyte LTU, 02.10.1994 15 26 +8 (R16 + Q.) Torun (Eliminato) -19 (SF) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) 848 867, +19 Best: 681 Marta Gonzalez Encinas ESP, 16.09.1998 15 15 - - 849 795, -54 Best: 782 Desirae Krawczyk USA, 11.01.1994 15 20 - -5 (32) $50,000 Stockton, CA (11-07-2016) 850 868, +18 Best: 541 Alexandra Morozova USA, 24.02.1995 15 15 - - 851 846, -5 Best: 810 Joanna Carswell NZL, 08.07.1988 15 16 +1 (16) $15,000 Gimcheon [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Antalya (27-06-2016) 852 870, +18 Best: 578 Nidhi Chilumula IND, 09.10.1994 15 15 - - BEST RANKING 853 871, +18 Best: 859 Andrea Renee Villarreal MEX, 24.03.1994 15 15 - - 854 869, +15 Best: 691 Jessica Failla USA, 05.06.1997 15 15 +1 (3TQ) Auburn, Al (Eliminato) -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 855 863, +8 Best: 764 Komola Umarova UZB, 23.10.1999 15 15 - - 856 848, -8 Best: 747 Anette Munozova SWE, 01.08.1991 15 16 - -1 (16) $10,000 Buca Izmir (04-07-2016) 857 859, +2 Best: 818 Laura Sainsbury GBR, 07.10.1996 15 16 - -1 (16) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 858 860, +2 Best: 628 Jiahui Chen CHN, 26.05.1995 15 16 - -1 (32) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 859 873, +14 Best: 699 Miriana Tona ITA, 09.01.1995 15 15 - - 860 875, +15 Best: 615 Jaeda Daniel USA, 28.07.1999 15 15 +1 (3TQ) Auburn, Al (Eliminato) -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 861 864, +3 Best: 695 Emily Appleton GBR, 01.09.1999 15 15 - - 862 861, -1 Best: 371 Carla Lucero ARG, 26.10.1990 15 16 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) -2 (QF) $10,000 Getxo (04-07-2016) 863 877, +14 Best: 757 Karoline Kurz AUT, 21.05.1996 15 15 - - BEST RANKING 864 879, +15 Best: 871 Yulia Kulikova RUS, 11.09.1989 15 15 - - BEST RANKING 865 900, +35 Best: 892 Andrea Weedon GUA, 18.02.1989 15 14 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) - 866 880, +14 Best: 156 Oksana Kalashnikova GEO, 05.09.1990 14 14 - - BEST RANKING 867 884, +17 Best: 873 Mahak Jain IND, 24.06.2001 14 14 - - 868 883, +15 Best: 285 Lara Michel SUI, 24.12.1991 14 14 - - 869 821, -48 Best: 721 Valeriya Zeleva RUS, 20.10.1998 14 18 - -4 (SF) $10,000 Kazan (27-06-2016) 870 886, +16 Best: 866 Keri Wong USA, 25.12.1989 14 14 - - BEST RANKING 871 890, +19 Best: 883 Anastasia Detiuc MDA, 14.12.1998 14 14 - - 872 922, +50 Best: 822 Paulina Czarnik POL, 15.01.1994 14 12 +2 (R32 + Q.) Torun (Eliminato) - 873 887, +14 Best: 821 Gabriela Duca ROU, 22.09.1994 14 14 +1 (R16) Tarvisio (Eliminato) -1 (16) $10,000 Focsani (27-06-2016) 874 858, -16 Best: 450 Christina Shakovets GER, 29.04.1994 14 16 +0 (R32), +1 (Q2) Istanbul (Eliminato) , $100,000 Marseille [SUBENTRO] -2 (QF), -1 (16) $10,000 Sharm El Sheikh (27-06-2016) , $10,000 Sharm El Sheikh (04-07-2016) 875 892, +17 Best: 814 Natasha Piludu ITA, 08.06.1995 14 14 +0 (R32) Tarvisio (Eliminato) - 876 823, -53 Best: 788 Charlotte Roemer ECU, 08.01.1994 14 18 - -4 (SF) $10,000 Getxo (04-07-2016) 877 894, +17 Best: 413 Jessy Rompies INA, 14.04.1990 14 14 - - 878 882, +4 Best: 456 Nika Kukharchuk RUS, 08.02.1987 14 14 - - 879 874, -5 Best: 614 Luisa Marie Huber GER, 22.06.1995 14 15 +1 (16) $15,000 Cairo [SUBENTRO] -1 (Q2), -1 (16) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 880 896, +16 Best: 359 Eduarda Piai BRA, 14.12.1991 14 14 - - 881 905, +24 Best: 865 Eleonora Molinaro LUX, 04.09.2000 14 13 +1 (R16) Istanbul (Eliminato) - 882 898, +16 Best: 841 Dominique Karregat NED, 29.09.1995 14 14 +1 (R16), +1 (16) De Haan (Eliminato) , $15,000 De Haan [SUBENTRO] -1 (32), -1 (16) $25,000 Middelburg (27-06-2016) , $10,000 Amstelveen (04-07-2016) 883 878, -5 Best: 820 Mia Eklund FIN, 30.10.1994 14 15 - -1 (16) $10,000 Amarante (27-06-2016) BEST RANKING 884 899, +15 Best: 886 Dan Ni Wang CHN, 12.06.1993 14 14 +0 (R32) Anning (Eliminato) - BEST RANKING 885 918, +33 Best: 896 Francesca Sella ITA, 23.03.1994 14 13 +1 (R16) Sharm El Sheikh (Eliminato) - 886 942, +56 Best: 525 Szabina Szlavikovics HUN, 05.09.1995 14 12 +2 (QF) Tarvisio (Eliminato) - 887 902, +15 Best: 752 Isabelle Boulais CAN, 12.04.2000 13 13 +0 (2TQ) , +1 (16) Auburn, Al (Eliminato) , $15,000 Nanjing [SUBENTRO] -1 (Q2) $25,000 El Paso, TX (04-07-2016) 888 808, -80 Best: 172 Victoria Larriere FRA, 02.05.1991 13 19 - -6 (16) $25,000 Torino (04-07-2016) 889 885, -4 Best: 367 Iryna Shymanovich BLR, 30.06.1997 13 14 - -1 (32) $25,000+H Torun (27-06-2016) BEST RANKING 890 908, +18 Best: 896 Megumi Nishimoto JPN, 12.07.1993 13 13 - - 891 910, +19 Best: 872 Kaitlin Staines AUS, 11.01.2000 13 13 - - 892 889, -3 Best: 837 Naima Karamoko SUI, 30.09.1997 13 14 +0 (R32) Tel Aviv (Eliminato) -1 (16) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 893 737, -156 Best: 510 Gabriela Talaba ROU, 23.08.1995 13 24 - -9 (SF), -2 (QF) $10,000 Focsani (27-06-2016) , $10,000 Iasi (04-07-2016) BEST RANKING 894 911, +17 Best: 903 Francisca Jorge POR, 21.04.2000 13 13 - - 895 925, +30 Best: 14 Eleni Daniilidou GRE, 19.09.1982 13 12 +0 (R32), +1 (2TQ) Tarvisio (Eliminato) , Rome (Eliminato) - 896 881, -15 Best: 501 Ingrid Neel USA, 16.06.1998 13 14 - -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 897 893, -4 Best: 417 Marianna Zakarlyuk UKR, 22.09.1996 13 14 +1 (Q2) $60,000 Izmir [SUBENTRO] -2 (QF) $10,000 Nis (04-07-2016) 898 895, -3 Best: 816 Anastasia Chikalkina RUS, 18.01.1997 13 14 - -1 (16) $10,000 Kazan (27-06-2016) 899 903, +4 Best: 871 Jodie Burrage GBR, 28.05.1999 13 13 - - 900 913, +13 Best: 423 Angelina Gabueva RUS, 07.12.1988 13 13 +1 (Q2) $50,000 Liuzhou [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Kazan (27-06-2016) BEST RANKING 901 1028, +127 Best: 1027 Meritxell Perera Ros ESP, 14.10.1998 13 9 +4 (SF) De Haan (Eliminato) - BEST RANKING 902 915, +13 Best: 906 Mathilde Armitano FRA, 04.06.1997 13 13 +0 (2TQ) Perigueux (Eliminato) - 903 336, -567 Best: 11 Sloane Stephens USA, 20.03.1993 12 132 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) BEST RANKING 904 919, +15 Best: 908 Catherine Leduc CAN, 09.06.1993 12 12 - - 905 907, +2 Best: 871 Sinead Lohan IRL, 10.02.1995 12 13 - -1 (16) $10,000 Amarante (27-06-2016) 906 667, -239 Best: 287 Pernilla Mendesova CZE, 06.06.1994 12 32 - -20 (QF) $50,000 Olomouc (11-07-2016) 907 909, +2 Best: 842 Rosalie Van Der Hoek NED, 16.12.1994 12 13 - -1 (Q2) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) BEST RANKING 908 921, +13 Best: 913 Maria Carle ARG, 10.02.2000 12 12 - - 909 923, +14 Best: 222 Ana Savic CRO, 09.10.1989 12 12 - - 910 924, +14 Best: 854 Oleksandra Andrieieva UKR, 03.11.2000 12 12 - - 911 927, +16 Best: 343 Diana Enache ROU, 12.12.1987 12 12 - - 912 595, -317 Best: 243 Irina Ramialison FRA, 09.06.1991 12 43 - -30 (F), -1 (32) $25,000 Denain (27-06-2016) , $100,000 Contrexeville (04-07-2016) BEST RANKING 913 931, +18 Best: 931 Ramu Ueda JPN, 18.03.1998 12 12 - - 914 930, +16 Best: 564 Julie Gervais FRA, 22.07.1991 12 12 - - 915 857, -58 Best: 151 Elena Bogdan ROU, 28.03.1992 12 16 +0 (R32), +1 (16) Bucharest (Eliminato) , $15,000 Sharm El Sheikh [SUBENTRO] -4 (Q3), -1 (16) $100,000 Budapest (04-07-2016) , $10,000 Focsani (27-06-2016) 916 929, +13 Best: 691 Alexandra Riley USA, 13.04.1991 12 12 - - BEST RANKING 917 932, +15 Best: 923 Alicia Barnett GBR, 18.10.1993 12 12 - - 918 670, -248 Best: 530 Alice Bacquie FRA, 23.07.1995 12 32 +0 (1TQ) Perigueux (Eliminato) -19 (16), -1 (32) $100,000 Contrexeville (04-07-2016) , $25,000 Denain (27-06-2016) 919 935, +16 Best: 224 Natalia Orlova RUS, 25.03.1989 12 12 - - 920 959, +39 Best: 769 Amy Zhu USA, 28.10.1994 12 11 +0 (2TQ) , +1 (32) Auburn, Al (Eliminato) , $25,000 Naples, FL [SUBENTRO] - 921 938, +17 Best: 710 Anastasia Nefedova USA, 11.01.1999 12 12 - - 922 906, -16 Best: 866 Gabriela Tatarus ROU, 10.11.1999 12 13 +0 (R32), +1 (R16) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) -1 (16), -1 (Q1) $10,000 Focsani (27-06-2016) , Bucharest (11-07-2016) BEST RANKING 923 934, +11 Best: 925 Si Qi Liu CHN, 07.01.1995 12 12 +0 (R32 + Q.) Anning (Eliminato) - 924 936, +12 Best: 903 Maria Masini ITA, 28.01.1994 12 12 +0 (R32) Tarvisio (Eliminato) - 925 920, -5 Best: 900 Kwan Yau Ng HKG, 19.02.1997 12 12 +0 (R32 + Q.) , +1 (32) Anning (Eliminato) , $25,000 Hong Kong [SUBENTRO] -1 (Q2) $25,000 Yuxi (04-07-2016) 926 937, +11 Best: 541 Amandine Cazeaux FRA, 25.02.1989 12 12 - - 927 939, +12 Best: 358 Prerna Bhambri IND, 12.09.1992 12 12 - - 928 941, +13 Best: 928 Tijana Spasojevic SRB, 14.01.1999 12 12 - - 929 940, +11 Best: 904 Susan Bandecchi SUI, 01.07.1998 12 12 - - 930 962, +32 Best: 258 Ioana Gaspar ROU, 17.04.1983 12 11 +1 (R16 + Q.), +0 (R32) , +1 (16) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) , $15,000 Bucharest [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Iasi (04-07-2016) 931 316, -615 Best: 45 Anna-Lena Friedsam GER, 01.02.1994 11 141 - -130 (32) Wimbledon (27-06-2016) 932 943, +11 Best: 930 Karolina Berankova CZE, 04.10.2000 11 11 - - 933 948, +15 Best: 904 Victoria Flores USA, 01.04.1999 11 11 - - 934 949, +15 Best: 903 Draginja Vukovic SRB, 27.04.2000 11 11 - - 935 950, +15 Best: 473 Natalia Vajdova SVK, 26.04.1995 11 11 - - 936 951, +15 Best: 919 Adriana Sosnovschi MDA, 10.01.1998 11 11 - - 937 952, +15 Best: 492 Sofia Luini ARG, 11.11.1992 11 11 - - 938 891, -47 Best: 490 Marina Kachar SRB, 15.07.1992 11 14 +1 (32) $25,000 Essen [SUBENTRO] -3 (Q3), -1 (Q2) $50,000 Olomouc (11-07-2016) , $100,000 Budapest (04-07-2016) 939 956, +17 Best: 936 Karolayne Alexandre Da Rosa BRA, 01.11.1997 11 11 +0 (1TQ) Rome (Eliminato) - 940 944, +4 Best: 931 Yu Jin Ahn KOR, 13.03.1997 11 11 - - 941 955, +14 Best: 779 Nozomi Fujioka JPN, 11.03.1993 11 11 - - 942 954, +12 Best: 545 Ofri Lankri ISR, 06.07.1991 11 11 +0 (R32) Tel Aviv (Eliminato) - 943 957, +14 Best: 897 Marianna Natali ITA, 20.06.1991 11 11 - - 944 958, +14 Best: 923 Lusine Avanesyan RUS, 04.10.1997 11 11 - - 945 916, -29 Best: 732 Ainhoa Atucha Gomez ESP, 24.05.1993 11 13 - -2 (QF) $10,000 Amarante (27-06-2016) BEST RANKING 946 1039, +93 Best: 1027 Rosa Vicens Mas ESP, 25.06.2000 11 8 +2 (QF + Q.), +1 (R16 + Q.) Bucharest (Eliminato) , Focsani (Eliminato) - 947 945, -2 Best: 562 Kotomi Takahata JPN, 17.11.1989 11 11 +1 (R16 + Q.) Anning (Eliminato) -1 (Q2) $50,000 Versmold (04-07-2016) BEST RANKING 948 997, +49 Best: 996 Mirjam Bjorklund SWE, 29.07.1998 11 10 +1 (R32 + Q.) Lund (Eliminato) - 949 999, +50 Best: 873 Yuliya Hatouka BLR, 24.04.2000 11 10 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) - 950 960, +10 Best: 441 Akari Inoue JPN, 04.08.1988 11 11 - - 951 961, +10 Best: 928 Sofia Dmitrieva RUS, 11.08.1994 11 11 +0 (R32) Tel Aviv (Eliminato) - 952 1003, +51 Best: 773 Sai Chamarthi IND, 17.01.1995 11 10 +1 (R16) Anning (Eliminato) - 953 876, -77 Best: 812 Emmanuelle Girard FRA, 07.07.1999 11 15 - -4 (SF) $10,000 Brussels (04-07-2016) 954 1005, +51 Best: 603 Sri Peddi Reddy IND, 04.10.1995 11 10 +0 (R32) , +1 (32) Sharm El Sheikh (Eliminato) , $25,000 Yuxi [SUBENTRO] - 955 1004, +49 Best: 860 Alexandra Walters AUS, 14.07.1992 11 10 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) - 956 965, +9 Best: 954 Alexa Pirok HUN, 01.10.1996 11 11 - - BEST RANKING 957 966, +9 Best: 965 Veronica Napolitano ITA, 20.03.1996 11 11 - - 958 968, +10 Best: 952 Yasmine Mansouri FRA, 15.05.2001 10 10 - - 959 969, +10 Best: 922 Shuyue Ma CHN, 29.06.1999 10 10 - - 960 976, +16 Best: 956 Kanako Morisaki JPN, 05.09.1996 10 10 - - 961 901, -60 Best: 161 Anne Schaefer GER, 01.03.1987 10 13 - -2 (Q1), -1 (32) Wimbledon (27-06-2016) , $50,000 Versmold (04-07-2016) 962 970, +8 Best: 954 Jin Lee KOR, 02.04.1996 10 10 - - 963 977, +14 Best: 32 Romina Oprandi SUI, 29.03.1986 10 10 - - 964 978, +14 Best: 952 Kei Kato JPN, 06.09.1997 10 10 - - BEST RANKING 965 979, +14 Best: 968 Alexa Ryngler USA, 08.09.2001 10 10 - - 966 980, +14 Best: 818 Simona Heinova CZE, 28.05.1997 10 10 - - 967 953, -14 Best: 953 Astrid Brune Olsen NOR, 23.06.1999 10 11 +0 (2TQ) Lund (Eliminato) -1 (32) $25,000 Helsingborg (27-06-2016) BEST RANKING 968 981, +13 Best: 981 Varvara Kuznetsova RUS, 05.12.1992 10 10 - - 969 972, +3 Best: 14 Elena Bovina RUS, 10.03.1983 10 10 - - 970 983, +13 Best: 844 Michele Zmau ITA, 22.05.1996 10 10 - - 971 971, 0 Best: 932 Ana Biskic CRO, 09.07.1999 10 10 - - 972 985, +13 Best: 513 Min-Hwa Yu KOR, 25.03.1988 10 10 - - 973 989, +16 Best: 938 Suzuho Oshino JPN, 03.08.1996 10 10 - - 974 990, +16 Best: 765 Siqi Cao CHN, 17.01.1999 10 10 - - 975 998, +23 Best: 775 Kassandra Davesne FRA, 31.01.1999 10 10 - - 976 988, +12 Best: 915 Rio Kitagawa JPN, 15.09.1993 10 10 +0 (R32 + Q.) De Haan (Eliminato) - 977 995, +18 Best: 975 Xin Wang CHN, 26.09.2001 10 10 - - 978 991, +13 Best: 971 Mitsumi Kawasaki JPN, 09.09.1983 10 10 - - 979 973, -6 Best: 629 Laura Deigman GBR, 21.05.1993 10 10 +1 (Q1) Aegon Open Nottingham [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Amarante (27-06-2016) 980 994, +14 Best: 724 Mara Schmidt USA, 22.02.1992 10 10 +1 (Q2) $80,000 Indian Harbour Beach, FL [SUBENTRO] -1 (32) $25,000 El Paso, TX (27-06-2016) 981 917, -64 Best: 426 Anna Klasen GER, 15.11.1993 10 13 - -3 (32) $50,000 Versmold (04-07-2016) 982 946, -36 Best: 709 Erika Vogelsang NED, 01.03.1995 10 11 - -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016) BEST RANKING 983 1128, +145 Best: 1113 Anna Kubareva BLR, 06.02.2001 10 6 +4 (SF + Q.) Tel Aviv (Eliminato) - BEST RANKING 984 1062, +78 Best: 1045 Elina Nepliy RUS, 23.10.1997 10 8 +2 (R32 + Q.) Torun (Eliminato) - 985 974, -11 Best: 832 Yeong Won Jeong KOR, 10.02.1996 10 10 +1 (16) $15,000 Gimcheon [SUBENTRO] -1 (16) $10,000 Gimcheon (04-07-2016) 986 1007, +21 Best: 985 Lamis Alhussein Abdel Aziz EGY, 24.04.1998 10 10 - - 987 1031, +44 Best: 513 Linda Prenkovic GER, 23.12.1992 10 9 +1 (R16) Sharm El Sheikh (Eliminato) - 988 1006, +18 Best: 804 Anna Pribylova RUS, 18.12.1997 10 10 - - 989 1032, +43 Best: 832 Oleksandra Piskun UKR, 05.03.1992 10 9 +1 (R16) Tel Aviv (Eliminato) - BEST RANKING 990 1009, +19 Best: 997 Cindy Castille FRA, 28.06.1998 10 10 - - 991 1036, +45 Best: 839 Patrycja Polanska POL, 18.07.1997 10 9 +0 (2TQ) , +1 (Q2) Torun (Eliminato) , $25,000+H Torun [SUBENTRO] - 992 975, -17 Best: 885 Valeriya Pogrebnyak RUS, 25.08.1998 10 10 - - 993 1008, +15 Best: 778 Julia Payola ESP, 08.01.1998 10 10 +1 (R32 + Q.) Perigueux (Eliminato) -1 (16) $10,000 Getxo (04-07-2016) 994 1014, +20 Best: 405 Alice Savoretti ITA, 17.06.1992 9 9 - - 995 852, -143 Best: 50 Emma Laine FIN, 26.03.1986 9 16 - -7 (F) $10,000 Lisbon (04-07-2016) 996 1012, +16 Best: 875 Mihika Yadav IND, 10.11.1999 9 9 - - 997 1013, +16 Best: 984 Suzan Lamens NED, 05.07.1999 9 9 +0 (2TQ) De Haan (Eliminato) - BEST RANKING 998 1015, +17 Best: 1000 Sohyun Park KOR, 02.07.2002 9 9 - - BEST RANKING 999 1018, +19 Best: 1003 Giorgia Testa ITA, 13.07.1998 9 9 - - 1000 986, -14 Best: 145 Sally Peers AUS, 01.06.1991 9 10 - -1 (32) $25,000 Middelburg (27-06-2016)

