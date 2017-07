Wimbledon: Fabio Fognini “Dei cinque set point falliti mi rimprovero soprattutto per uno, al mio turno di servizio”

Fabio Fognini : “Ho giocato bene, ma alla fine il match lo ha vinto lui. Questo è lo sport e devi saperlo accettare. Certo, l’avessi portato al quinto….

E invece non sapremo mai come sarebbe andata, perché con i se e i ma non vai da nessuna parte. Dei cinque set point falliti mi rimprovero soprattutto per uno, al mio turno di servizio, quando ho messo in rete una volée che non dovevo sbagliare. Per il resto gli altri li ha giocati bene Andy. Del resto è la caratteristica dei campioni come lui, come Nadal, Federer o Djokovic. Murray era favorito e si sapeva. Sull’erba essere aggressivo è decisivo, ma con lui non è semplice comandare gli scambi su questa superficie. C’è rammarico per la sconfitta, certo. In questo momento sono anche arrabbiato. Ma sono soddisfatto per aver giocato alla pari per quasi tre ore con il numero uno del mondo sul suo campo. Sono partito male, soprattutto nel primo set non ero incisivo al servizio. Poi quando la partita è diventata equilibrata non mi faceva male. Anzi da fondo campo avevo più soluzioni io. Ho confermato che il mio tennis lo mette in difficoltà”.

“Non avevo mai espresso un tennis così buono sull’erba. Sto bene, inutile dire che quando testa, fisico e tennis funzionano è tutto fantastico. Vado via con la consapevolezza di aver raggiunto un ottimo livello e di potermela giocare con tutti e su tutte le superfici. Dopo il Roland Garros mi sono fermato per tre settimane con i tornei e ho lavorato molto dal punto di vista fisico. Il risultati si vedono”.