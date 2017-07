Bema Future, nel derby emiliano brilla la stella di Leonardi che ferma la corsa di Guerrieri

Fine corsa. S’infrange il sogno del reggiano Andrea Guerrieri di approdare in semifinale al Bema Future Itf. Sulla sua strada incontra un ostacolo insormontabile, il modenese Filippo Leonardi che, partito anche lui dalle qualificazioni, è il primo semifinalista del torneo in corso sui campi in terra rossa del Ct Albinea. Al reggiano non è riuscito di ripetere la bella performance contro la testa di serie n.3 Bonadio e oggi ha ceduto, abbastanza facilmente, a Leonardi che lo ha “intrappolato” con suo gioco regolare e paziente da fondo campo: 6/3 6/0 il risultato finale a favore del giocare dello Sporting club Sassuolo. Domani Leonardi – l’unico italiano ad approdare in semifinale e vera sorpresa dell’edizione 2017 del Bema Future – si troverà davanti un osso duro: il brasiliano Bruno Sant’Anna, testa di serie numero 2, che nei quarti ha liquidato, senza troppa fatica, Adelchi Virgili reduce, a sua volta, dalla maratona contro Ghedin. Procede in scioltezza la testa di serie numero 1 Andrea Collarini che finora ha ceduto un solo set, ieri contro il britannico Andrew Watson. Oggi la partita è filata via liscia e l’argentino si è imposto su Jacopo Stefanini (un altro dei protagonisti del torneo) per 6/0 6/3. Il quarto semifinalista uscirà dall’incontro tra Ljubomir Celebic e Ugo Humbert.

Nel tardo pomeriggio sono andate in scena le semifinali del doppio. Da una parte la coppia albinetana formata da Federico Ottolini e Lorenzo Bocchi che ha affrontato la testa di serie numero 1 Giacalone/Stefanini, dall’altra parte Andrea Guerrieri e Cristian Carli contro la testa di serie numero 2, i brasiliani Leite/Sant’Anna. Ieri Guerrieri Carli, nei quarti, si erano liberati della coppia albinetana formata da Matteo Curci e Luigi Moretti.

Domani, a partire dalle 14, sono in programma le semifinali del singolare e la finale del doppio. Per l’occasione l’accesso al circolo è libero a tutti gli appassionati.