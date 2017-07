Stan Wawrinka: “E’ stata una stagione sull’erba molto deludente”

Stan Wawrinka ha parlato della sua sconfitta a Wimbledon.

“Non mi sono sentivo come avrei voluto, in campo. Ho giocato contro un grande tennista che era pieno di fiducia in se stesso”, ha detto lo svizzero, il quale ha poi rivelato di aver accusato dolori ad una delle ginocchia.

“E’ stata una stagione sull’erba molto deludente. Al Queen’s ho avuto problemi alle ginocchia che non mi hanno permesso di arrivare qui con la preparazione giusta”, ha affermato Stan, pronto ad effettuare severa autocritica. “Con il tennis che ho messo in campo in queste settimane è difficile battere un giocatore valido come Daniil Medvedev”.

Edoardo Gamacchio