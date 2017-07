Challenger Recanati: Giornata positiva per i giocatori italiani (Video e interviste ai protagonisti)

Seconda giornata che inizia bene per gli italiani: se lunedì Eremin e Mager sono usciti senza troppe recriminazioni, oggi il cemento recanatese ha portato bene ad Andrea Vavassori, Alessandro Bega, Andrea Arnaboldi e Luca Vanni. Il primo, che ha aperto la lunga serie di match, si è sbarazzato del bosniaco Aldin Setkic per 6-3, 7-6; al secondo turno incontrerà Galovic, che ha eliminato Edoardo Eremin. Bega dopo un primo set tirato contro l’israeliano Edan Leshem, vinto per 7-5, è cresciuto prepotentemente nel secondo imponendosi per 6-2. Il ventiseienne milanese lo scorso marzo ha conquistato la seconda edizione dell’Excel Futures Sporting Milano 3 proprio contro Viktor Galovic che lo aveva battuto il mese prima nel Challenger di Budapest.

Sembrava che potesse staccare il pass per il secondo turno Julian Ocleppo, la wild card ha vinto facilmente il primo set contro Mirza Basic; il gran caldo della mattina ha messo a dura prova la resistenza del bosniaco che però si è rifatto nel secondo (6-3) e chiuso definitivamente i conti nel terzo con un netto 6-1. Nessuna recriminazione per Ocleppo, ma tanta soddisfazione per aver combattuto alla pari soprattutto nei primi due parziali contro un avversario di maggiore esperienza e con un ranking notevolmente più basso. Soddisfatto comunque il papà Gianni, anche lui tennista dal prestigioso passato (raggiunse la 30° posizione del ranking ATP) ed oggi impegnato come commentatore televisivo per Eurosport, con cui collabora in occasione delle prove del Grande Slam.

Esordio più che positivo al Guzzini per Andrea Arnaboldi che dopo un primo set vinto a fatica contro il turco Marsel Ilhan (7-6), è stato più incisivo nel secondo mettendo a segno diversi colpi sotto rete e conquistando così meritatamente il passaggio di turno (6-2). “Sono molto contento di questa prima vittoria al Guzzini – ha dichiarato alla fine del match il milanese – avevo già giocato contro Marsel che non è affatto un avversario facile, ho avuto comunque delle buone sensazioni, sto bene e qui a Recanati riesco ad esprimermi al meglio, spero quindi di proseguire ancora la mia avventura al challenger”.

La testa di serie numero uno Luca Vanni ha passato il turno, ma soffrendo più del previsto, contro l’egiziano Mohamed Safwat: il toscano negli ultimi tempi ha avuto un po’ di sfortuna, ma ha comunque dimostrato ai aver ritrovato il suo gioco migliore. “Spero che con questa vittoria possa avere più fiducia nei miei mezzi, l’anno scorso sono arrivato fino ai quarti, al secondo turno affronterò Nielsen che ha giocato molto bene in questo inizio di torneo. Devo avere maggiore convinzione – ha detto l’aretino – comunque sono felice per questa vittoria. Oggi è stata una giornata positiva per tutti noi italiani, non è assolutamente vero che preferiamo la terra rossa, infatti per la maggior parte dell’anno giochiamo in giro per il mondo su superfici in cemento come quella recanatese”. Vanni si è imposto per 3-6, 6-3, 6-4.

Per quanto riguarda il nutrito gruppo di stranieri il belga Yannick Mertens, habituè del Guzzini, ha sudato fino al terzo set contro il kazako Dmitry Popko (3-6, 6-3, 7-6). Mertens al prossimo turno incontrerà la testa di serie numero due del torneo Quentin Halys: “Non sarà facile batterlo – ha detto la racchetta fiamminga a Supertennis – anche se conosco bene i campi recanatesi, ma quest’anno è la prima volta che gioco sul cemento, comunque adesso mi godo questa prima vittoria sperando di arrivare il più lontano possibile”. Mertens è rimasto ben impressionato da alcuni azzurri che hanno disputato degli ottimi match: “Anche se non vincono dal 2013 continuo a pensare che gli italiani siano i favoriti, ci sono giocatori esperti e giovani promettenti che si stanno facendo valere, sarà sicuramente un bel torneo”.

Ha chiuso la pratica del primo turno in appena due set il tedesco Mats Moraing che ha sconfitto il serbo Danilo Petrovic per 6-1, 7-6, molto più combattuto è stato il match tra il russo Kudryatvtsev e l’indiano Ramanathan, quest’ultimo, che con la sua simpatia ha conquistato un po’ tutto il circolo, dopo aver perso il primo set per 6-4, ha recuperato imponendosi nel secondo per 6-2 e nel terzo per 6-3. L’indiano è stato invece sfortunato nel doppio in coppia con Aldin Setkic, nulla infatti ha potuto contro il perfetto sincronismo dei fratelli Draganja: i due croati, dopo aver vinto il primo set per 6-4, sono calati nel secondo perdendo per 6-4, salvo riprendersi nel terzo conclusosi 11-9.

Challenger Recanati| Cemento | e43.000 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [8] Aldin Setkic vs [WC] Andrea Vavassori



CH Recanati Aldin Setkic [8] Aldin Setkic [8] 3 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Setkic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 3-6 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Setkic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [WC] Julian Ocleppo vs [5] Mirza Basic



CH Recanati Julian Ocleppo Julian Ocleppo 6 3 1 Mirza Basic [5] Mirza Basic [5] 3 6 6 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Ocleppo 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Basic 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 J. Ocleppo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Ocleppo 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Ocleppo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Ocleppo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 J. Ocleppo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Ocleppo 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alessandro Bega vs Edan Leshem



CH Recanati Alessandro Bega Alessandro Bega 7 6 Edan Leshem Edan Leshem 5 2 Vincitore: A. BEGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Bega 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Leshem 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bega 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 E. Leshem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Bega 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Bega 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Leshem 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

4. Andrea Arnaboldi vs Marsel Ilhan



CH Recanati Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 7 6 Marsel Ilhan Marsel Ilhan 6 2 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Ilhan 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Ilhan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Ilhan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Ilhan 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 M. Ilhan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Ilhan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Ilhan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Luca Vanni vs Mohamed Safwat



CH Recanati Luca Vanni [1] Luca Vanni [1] 3 6 6 Mohamed Safwat Mohamed Safwat 6 3 4 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Safwat 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Safwat 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Vanni 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 M. Safwat 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Safwat 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Vanni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

6. [7] Salvatore Caruso vs Petr Michnev (non prima ore: 19:00)



CH Recanati Salvatore Caruso [7] Salvatore Caruso [7] 7 6 Petr Michnev Petr Michnev 6 2 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Michnev 15-15 15-30 15-40 df df 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Michnev 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 P. Michnev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Michnev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 P. Michnev 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Michnev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Michnev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 P. Michnev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Michnev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Michnev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

7. Jonathan Eysseric vs [4] Kenny De Schepper (non prima ore: 21:00)



CH Recanati Jonathan Eysseric Jonathan Eysseric 0 0 Kenny De Schepper [4] • Kenny De Schepper [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. De Schepper 0-0

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yannick Mertens vs Dmitry Popko



CH Recanati Yannick Mertens Yannick Mertens 3 6 7 Dmitry Popko Dmitry Popko 6 3 6 Vincitore: Y. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 ace 6-6 → 7-6 Y. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Popko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Popko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Mertens 15-0 15-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Mertens 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Popko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Popko 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Mertens 15-0 30-0 ace 30-15 ace 2-5 → 3-5 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-30 2-4 → 2-5 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Popko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 Y. Mertens 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 D. Popko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Alexander Kudryavtsev vs Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 12:30)



CH Recanati Alexander Kudryavtsev Alexander Kudryavtsev 6 2 3 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 4 6 6 Vincitore: R. RAMANATHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Kudryavtsev 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Kudryavtsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Kudryavtsev 0-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kudryavtsev 15-0 ace 30-0 ace 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kudryavtsev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Kudryavtsev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kudryavtsev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Ramanathan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Kudryavtsev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Kudryavtsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Kudryavtsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Kudryavtsev 15-0 30-0 30-15 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Danilo Petrovic vs Mats Moraing



CH Recanati Danilo Petrovic Danilo Petrovic 1 6 Mats Moraing Mats Moraing 6 7 Vincitore: M. MORAING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Petrovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Petrovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Moraing 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Petrovic 0-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Moraing 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Moraing 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Petrovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Ramkumar Ramanathan / Aldin Setkic (non prima ore: 14:30)



CH Recanati Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] 6 2 11 Ramkumar Ramanathan / Aldin Setkic Ramkumar Ramanathan / Aldin Setkic 4 6 9 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 R. Ramanathan / Setkic 1-0 M. Draganja / Draganja 1-0 2-0 df 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 ace 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Ramanathan / Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 1-5 → 2-5 R. Ramanathan / Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 40-15 0-4 → 1-4 R. Ramanathan / Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 R. Ramanathan / Setkic 15-0 30-0 0-1 → 0-2 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ramanathan / Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Ramanathan / Setkic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Ramanathan / Setkic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ramanathan / Setkic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Draganja / Draganja 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ramanathan / Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. Mirza Basic / Yannick Mertens vs [2] Steven De Waard / Ben Mclachlan



CH Recanati Mirza Basic / Yannick Mertens Mirza Basic / Yannick Mertens 2 3 Steven De Waard / Ben Mclachlan [2] Steven De Waard / Ben Mclachlan [2] 6 6 Vincitori: DE WAARD / MCLACHLAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Basic / Mertens 0-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Basic / Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Basic / Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Basic / Mertens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Basic / Mertens 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Basic / Mertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Basic / Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Basic / Mertens 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. De Waard / Mclachlan 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs [Q] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 18:00)



CH Recanati Adrian Menendez-Maceiras [3] Adrian Menendez-Maceiras [3] 6 7 Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 2 6 Vincitore: A. MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-15 df 5-5 → 5-6 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 40-15 ace ace 5-1 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

7. Maxime Hamou vs Pedja Krstin