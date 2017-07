ITF Roma Antico Tiro a Volo: Sorteggiato il Main Draw. Domani si concludono le qualificazioni

Cinque italiane ai quarti nelle qualificazioni per accedere al Main Draw, ma ci sono soprattutto Ruse, Marcinkevica e Lisa Sabino a completare il lotto delle pretendenti al tabellone delle più forti.

Nella seconda giornata delle qualificazioni, Martina Spigarelli lascia il torneo per mano di Elena Ruse giovane ed ottimamente allenata . Grimalska supera Giorgia Marchetti grazie ad una maggiore resistenza fisica e superiore ritmo di gioco. Nulla da fare per Virginia Ciccone contro Federica Arcidiacono tennista frizzante dotata di atteggiamento aggressivo e propositivo.

Deborah Chiesa elimina la talentuosa ed esperta Amanmuradova in tre set 3/6 6/3 6/1. Stefania Rubini avverte immediatamente che l’avversaria è tosta ed infatti perde il primo 6/2 reagisce d’orgoglio ma esce dalla competizione dopo aver subito 7/5 nel secondo set. Una vera maratona tennistica e fisica premia la caparbietà, la grinta e le qualità tecniche di Alice Matteucci brava nel domare la forte Rumena Simion con il punteggio di 3/6 6/4 6/1. Lisa Sabino dopo aver superato in tarda serata nel primo turno la testa di serie numero quattro Cristian si è ripetuta anche nel secondo turno battendo Daiana Negreanu 6/3 6/1. Martina Caregaro piuttosto volitiva interpreta alla perfezione il match contro la greca Danilidou che ha giocato per anni ad alti livelli ed è tuttora competitiva. L’incontro finisce 6/2 6/2 in favore di Martina che incontrerà nel terzo turno Lisa Sabino.

Coinvolgimento di tutto il corpo sociale e dei giovani tennisti del club per sorteggiare gli accoppiamenti del tabellone principale, in una atmosfera simpatica e partecipativa. Coinvolta anche la testa di serie numero uno Patricia Maria Tig giunta proprio al momento in cui Claudio Mazzoni ed Comitato Organizzatore animavano questo importante momento della nona edizione del ATVolo Tournament.

Il programma domani tre luglio, con inizio alle ore 10,30, gli ultimi quattro incontri di qualificazione, tre incontri di doppio e l’esordio nel serale proprio della rumena Tig che dovrà vedersela con Usue Maitane Arconada proveniente dagli Stati Uniti.

Md

Patricia Maria TIG [1] – Usue Maitane ARCONADA

Montserrat GONZALEZ – Jessica PIERI (WC)

Q – Tereza MRDEZA

Q – Silvia SOLER-ESPINOSA [6]

Jasmine PAOLINI [3] – Katarzyna PITER

Jovana JAKSIC – Viktoria KAMENSKAYA

Sofia SHAPATAVA – Martina DI GIUSEPPE (WC)

Camilla ROSATELLO – Kateryna KOZLOVA [7]

Viktoriya TOMOVA [8] – Alexandra CADANTU

Q – Daniela SEGUEL

Marie BOUZKOVA – Martina TREVISAN

Nadia PODOROSKA – Dalila JAKUPOVIC [4]

Quirine LEMOINE [5] – Georgia BRESCIA

Chloe PAQUET – Nastassja BURNETT (WC)

Q – Nina NIKPRELEVIC (WC)

Anastasiya KOMARDINA – Mariana DUQUE-MARINO [2]