Da Wimbledon: Thomas Fabbiano “contro Querrey parto sicuramente sfavorito. È un giocatore esperto e tra i migliori servitori del circuito”

Queste sono le dichiarazioni di Thomas Fabbiano a pochi giorni dalla sfida contro l’americano Sam Querrey nel primo turno del tabellone principale di Wimbledon.

“Wimbledon è il torneo per eccellenza nel tennis. Giocare in questo Club ha un fascino incredibile e non vedo l’ora di scendere in campo. Al primo turno contro Querrey parto sicuramente sfavorito essendo lui numero 28 del mondo e avendo battuto Djokovic l’anno scorso su questi campi.”

“È un giocatore esperto e tra i migliori servitori del circuito. Da parte mia posso dire che ho buone sensazioni e sono pronto a raccogliere le occasioni che questo torneo mi proporrà”.

Lo spot di Fabbiano

[12] Jo-Wilfried Tsonga vs Cameron Norrie

Simone Bolelli vs Yen-Hsun Lu

Carlos Berlocq vs Nikoloz Basilashvili

Thomas Fabbiano vs [24] Sam Querrey