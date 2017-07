Da Recanati: Decise le 4 wild card. Invito a Gianluca Mager

Con la fase di qualificazione è partito ufficialmente il Guzzini Challenger, il torneo internazionale Atp, con montepremi di 43.000 euro, che si svolgerà fino al 9 luglio negli splendidi campi del circolo recanatese “Francesco Guzzini”. Entro al massimo lunedì mattina, tempo permettendo, conosceremo quindi le 4 racchette che entreranno nel tabellone principale, a cui hanno avuto accesso nei giorni scorsi le 4 wild card previste.

La Federazione ha dato il proprio “lascia passare” a tre giovani speranze azzurre: Edoardo Eremin, Julian Ocleppo ed Andrea Vavassori, mentre il Circolo Tennis Guzzini, che inizialmente l’aveva assegnata a Simone Bolelli, alla luce del suo ingresso nel tabellone principale di Winbledon, ha optato per un altro giovane azzurro: Gianluca Mager.

Si tratta di una scelta ben ponderata da parte del direttore tecnico Pierpaolo Cenci: il 22enne ligure sta ritrovando il gioco come ha dimostrato questa settimana al challenger di Milano in cui è uscito ai quarti per mano di Guido Pella. Se i problemi alla coscia che lo hanno infqstidito recentemente si risolveranno sicuramente potrà risalire il ranking e sfoggiare il suo bel gioco che tanto piace al pubblico.

Come già detto precedentemente l’edizione 2017 sarà caratterizzata dalla presenza di un’agguerrita pattuglia di italiani capitanata da Luca Vanni cui si vanno ad aggiungere le 4 wild card.

Quella del 2017 si preannuncia quindi come un’edizione imperdibile con tanti italiani pronti a riconquistare il trofeo dopo l’ultima vittoria azzurra nel 2013 per mano del pugliese Thomas Fabbiano.

L’ingresso a tutte le partite del Challenger è gratuito. Orari, informazioni, risultati e aggiornamenti in tempo reale su www.ctguzzini.it