Un duplice 6-4 condanna Seppi in semifinale dall’Atp 250 di Antalya. In finale contro Sugita ci va Mannarino.

Viene eliminato Andreas Seppi nella semifinale dell’Atp 250 di Antalya (erba, $ 439.005).

L’azzurro ha perso dal francese Adrian Mannarino, 29 anni, Nr. 62 Atp, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco.

Brutta partita dell’italiano. Andreas è apparso molto sprecone, poco solido nei punti chiave e a disagio contro un avversario ostico ma alla sua portata. Peccato, la finale contro un avversario non irresistibile era a portata di mano.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte male Andreas, in grave difficoltà al servizio e impreciso da fondo campo.

Il break subito al primo gioco indirizza il parziale e pone Seppi subito in posizione di inseguimento.

Dal canto suo, il transalpino continua a spingere e, per bravura di Andreas o per demeriti suoi (vedi smash a campo aperto sbagliato) non concretizza tre palle break nel terzo game.

Al servizio il francese è inappuntabile e l’altoatesino fatica a procurarsi chances di rientro. Due prime di servizio vincenti di Mannarino fissano il punteggio sul 3-1 a suo favore dopo 22 minuti.

Mannarino può già chiudere nel nono game ma i tre set point a sua disposizione non vengono sfruttati grazie a un’ottima accelerazione dell’azzurro e a due errori in risposta del transalpino.

Il gioco decisivo è il seguente, con il francese al servizio che fatica ma riesce a chiudere ai vantaggi. Un rovescio steccato da Seppi tradito da un rimbalzo ingannevole vale il 6-4 per Mannarino in 53 minuti di gioco.

Secondo set: Seppi prova a spingere ma sbaglia molto.

Dapprima va avanti di un break, a 30 nel secondo gioco, ma la felicità dura un game. Una gran discesa a rete di Mannarino sigla l’immediato controbreak francese ed è tutto da rifare per Andreas.

Gli sprechi dell’altoatesino non sono finiti. Nel sesto gioco va avanti 0-40, salvo concedere cinque punti consecutivi all’avversario che impatta sul 3-3 dopo 25 minuti di gioco.

Nel game successivo commette un paio di gratuiti di troppo e regala così il break ad Mannarino che scappa.

E’ la fine, l’italiano non ha più forza né bravura per reagire e l’avversario si limita a controllare.

Un ace e un servizio vincente di Mannarino chiudono la contesa.

E’ 6-4 per il transalpino in 41 minuti di gioco.

.@AdrianMannarino ha la meglio di Andreas Seppi con un doppio 6-4 e approda in finale ad Antalya! #tennis #ATP pic.twitter.com/dXWZbmgbEm — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 30 giugno 2017

La partita punto per punto



ATP Antalya Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 4 4 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Mannarino – A. Seppi

01:32:54

5 Aces 6

0 Double Faults 1

55% 1st Serve % 58%

24/36 (67%) 1st Serve Points Won 29/41 (71%)

19/30 (63%) 2nd Serve Points Won 12/30 (40%)

3/4 (75%) Break Points Saved 6/9 (67%)

10 Service Games Played 10

12/41 (29%) 1st Return Points Won 12/36 (33%)

18/30 (60%) 2nd Return Points Won 11/30 (37%)

3/9 (33%) Break Points Won 1/4 (25%)

10 Return Games Played 10

43/66 (65%) Total Service Points Won 41/71 (58%)

30/71 (42%) Total Return Points Won 23/66 (35%)

73/137 (53%) Total Points Won 64/137 (47%)

62 Ranking 102

29 Age 33

Soisy-sous-Montmorency, France Birthplace Bolzano, Italy

Valletta, Malta Residence Caldaro, Italy

5’11” (180 cm) Height 6’3″ (190 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2002

8/14 Year to Date Win/Loss 10/12

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$3,808,538 Career Prize Money $8,544,376

Davide Sala