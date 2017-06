Wimbledon: Qualificazioni Live Italiani. Stefano Travaglia si regala il tabellone principale. Simone Bolelli al turno finale. Jasmine Paolini manca due match point e viene eliminata (Video)

Stefano Travaglia per la prima volta in carriera giocherà in un main draw di un torneo dello Slam dopo aver superato le qualificazioni del torneo di Wimbledon.

Travaglia al turno finale ha sconfitto dopo un match durissimo il canadese Peter Polansky, n.16 del seeding, con il risultato di 64 46 36 64 64 dopo 3 ore e 15 minuti di partita.

Da segnalare che nel quinto e decisivo set Stefano sul 4 pari, 0-40, ha annullato tre palle break consecutive al canadese e poi nel gioco successivo, sul 5 a 4, dopo un game durato ben 15 minuti e alla decima palla match a disposizione, piazzava il break decisivo, mettendo a segno uno smash a rimbalzo vincente sulla palla match dopo un bell’attacco di diritto.

Ed al turno decisivo delle quali è approdato Simone Bolelli che ha chiuso per 64 64 il suo match di secondo turno con lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, 26esima testa di serie, sospeso mercoledì sera per oscurità con il bolognese avanti 64 4-3.

Ultimo ostacolo per Bolelli il portoghese Pedro Sousa. L’incontro si disputerà nella giornata di domani.

Amara sconfitta di Jasmine Paolini che manca due match point e si ferma al secondo turno delle qualificazioni.

L’azzurra contro Jana Fett si è arresa con il risultato di 60 16 75 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo parziale avanti per 5 a 4 e battuta a disposizione, cedeva il turno di servizio nel decimo game, dal 40-30 e dopo aver mancato due palle match.

Da quel momento l’azzurra subiva un parziale di 8 punti a 1, chiudendo la partita in negativo con un doppio fallo sul match point.

Match point Travaglia

Wimbledon – 2° Turno Quali Italiani – TDQ – M.

R: Court 10 – 12:00am

2. (15) Peter Polansky – Stefano Travaglia TDQ



GS Wimbledon P. Polansky [15] P. Polansky [15] 4 6 6 4 4 S. Travaglia S. Travaglia 6 4 3 6 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 3-3 → 3-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

11 Aces 143 Doubles Faults 639 Winners 5543 Unforced Errors 6310/17 (59%) Net Points Won 19/23 (83%)62% 1st Serves In 60%73/104 (70%) 1st Serve Points Won 65/91 (71%)27/63 (43%) 2nd Serve Points Won 25/61 (41%)14/22 (64%) Break Points Saved 12/19 (63%)87/152 (57%) 1st Return Pts Won 94/167 (56%)36/61 (59%) 2nd Return Pts Won 36/63 (57%)7/19 (37%) Break Points Won 8/22 (36%)100/167 (60%) Total Service Pts Won 90/152 (59%)62/152 (41%) Total Return Pts Won 67/167 (40%)162/319 (51%) Total Points Won 157/319 (49%)195 mins Duration 195 mins

127 Ranking 155

29 Age 25

North York, Canada Birthplace N/A

Thornhill, Ontario, Canada Residence N/A

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

175 lbs (79 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays N/A

2006 Turned Pro N/A

0/2 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$832,799 Career Prize Money $155,954

R: Court 17 – 2:00pm

1.Simone Bolelli – (28) Adrian Menendez-Maceiras 2TQ



GS Wimbledon S. Bolelli S. Bolelli 6 6 A. Menendez-Maceiras [28] A. Menendez-Maceiras [28] 4 4 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Quick and easy win for Bolelli…Menendez could not really compete pic.twitter.com/IdHEAzsrYl — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 29 giugno 2017

Wimbledon Qualificazioni – 2° Turno Italiane F.

R: Court 2 – 12:00am

2. Jana Fett – (15) Jasmine Paolini



GS Wimbledon J. Fett J. Fett 6 1 7 J. Paolini [15] J. Paolini [15] 0 6 5 Vincitore: J. Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 J. Fett 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Fett 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Fett 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5 Aces 09 Doubles Faults 628 Winners 1132 Unforced Errors 376/9 (67%) Net Points Won 8/13 (62%)57% 1st Serves In 69%31/49 (63%) 1st Serve Points Won 42/77 (55%)20/37 (54%) 2nd Serve Points Won 17/34 (50%)8/11 (73%) Break Points Saved 12/17 (71%)69/111 (62%) 1st Return Pts Won 55/86 (64%)17/34 (50%) 2nd Return Pts Won 17/37 (46%)5/17 (29%) Break Points Won 3/11 (27%)51/86 (59%) Total Service Pts Won 59/111 (53%)52/111 (47%) Total Return Pts Won 35/86 (41%)103/197 (52%) Total Points Won 94/197 (48%)115 mins Duration 115 mins

144 Ranking 132

20 Age 21

Zagreb, Croatia Birthplace N/A

Zagreb, Croatia Residence N/A

6’0″ Height N/A

143 lbs Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Professional Turned Pro N/A

21/13 Year to Date Win/Loss 16/16

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$108,411 Career Prize Money $80,125