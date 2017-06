La conferenza stampa del torneo di Milano. Paolo Maldini abbraccia l’ASPRIA Tennis Cup. Ecco le wild card. Idea Miomir Kecmanovic (con la situazione aggiornata)

C’era anche l’ex capitano del Milan alla presentazione del Trofeo BCS, dodicesima edizione del torneo ATP Challenger di Milano. “Amo il tennis perché mi affascina la continua sfida con me stesso”. Wild card FIT a Mager e Caruana, trattative avanzate con il n.1 junior Kecmanovic. Finale in diretta su SuperTennis.

C’era grande curiosità per il primo atto ufficiale dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (43.000€ più ospitalità), dodicesima edizione del torneo ATP Challenger di Milano, organizzato da Makers e ospitato dall’incantevole ASPRIA Harbour Club di Via Cascina Bellaria. Alla conferenza stampa di presentazione è rapidamente intervenuto Paolo Maldini: vincendo il “rodeo” insieme al maestro-coach Stefano Landonio, la leggenda del Milan si è aggiudicato una wild card per il tabellone del doppio. Maldini ha parlato proprio prima di scendere in campo per l’allenamento con Landonio. “C’è grande emozione per una nuova avventura – ha detto l’ex capitano rossonero – unita al piacere di farne parte. La cosa che mi piace di più del tennis è la sfida con me stesso, il desiderio di volersi migliorare in un gioco che ha iniziato ad appassionarmi subito dopo il mio ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2009. Ciò che trovo affascinante è la sfida con me stesso, ancor più che con l’avversario. E’ lo stimolo che mi spinge a giocare sempre di più, anche se ad oggi mi ritengo un ex atleta”. Sull’avventura al Trofeo BCS, Maldini ha riconosciuto i grandi meriti del maestro Stefano Landonio, sia per la bravura come coach che per aver contribuito in misura decisiva alla vittoria nel rodeo. Il torneo vanta la migliore entry list dal 2006 ad oggi, tenendo conto della qualità dei giocatori iscritti. Gente come Tommy Robredo (ex top-10 ATP) e Marcel Granollers Pujol (ex top-20) non ha certamente bisogno di presentazioni. “Mi fa piacere segnalare la presenza di due campioni del mondo come Guido Pella e Federico Delbonis, decisivi nel successo dell’Argentina in Coppa Davis – ha detto il direttore organizzativo Carlo Alagna – mentre purtroppo devo segnalare il forfait del giovane Matteo Berrettini, che si è procurato un fastidioso infortunio alla caviglia durante il torneo di Caltanissetta”.

WILD CARD E INNOVAZIONE

Capitolo wild card: dei tre inviti di pertinenza della FIT, ne sono già stati assegnati due. Il primo va al talentuoso Gianluca Mager (che per poco non arrivava a sfidare Novak Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia), il secondo al promettente italo-americano Liam Caruana, che tanto bene sta facendo a Todi in questi giorni. La terza wild card sarà comunicata nei prossimi giorni. “Per il nostro invito, sono in corso trattative piuttosto avanzate con il 17enne serbo Miomir Kecmanovic, attuale numero 1 del mondo junior e secondo molti il possibile erede di Novak Djokovic. Stiamo attendendo la sua conferma” ha detto Carlo Alagna. Al tavolo dei relatori c’erano anche Patrick Lemaire (general manager dell’ASPRIA Harbour Club di Milano) e Giuseppe Fumagalli, presidente del title sponsor BCS: quest’ultimo ha paragonato l’evoluzione tecnologica alla base della sua società con l’evoluzione di materiali e regolamenti a cui è sottoposto il tennis:“Per questo, credo che il nostro brand si sposi alla perfezione con il mondo del tennis”. Quando gli hanno chiesto un parere sui nuovi regolamenti che saranno sperimenti a breve, ha detto: “Provarle va bene, perché è importante tenere la mente aperta. Tuttavia, l’innovazione non deve mai essere fine a se stessa e non deve stravolgere lo spettacolo”. Il torneo scatterà sabato 24 giugno con le qualificazioni, mentre il main draw è previsto da lunedì 26 giugno. La finale si giocherà domenica 2 luglio, alle ore 16, e sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis (canale n.64 del digitale terrestre e al n.224 della numerazione di Sky). L’ingresso sarà gratuito fino a venerdì, mentre i tagliandi per le giornate di sabato e domenica costeranno 12 euro e sono già acquistabili presso il circuito Ticketone. Informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale del torneo www.aspriatenniscup.it