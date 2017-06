Un nuovo Roger Federer si presenta a Stoccarda: “Dopo essere stato il campione mondiale di allenamento, nelle ultime 10 settimane, sono davvero contento di tornare a giocare tornei”

Roger Federer ha parlato ieri in conferenza stampa a Stoccarda con un nuovo taglio di capelli.

“Questo taglio mi fa sembrare due anni più giovane (scherza Roger). Anche a Mirka piace quando ho i capelli più corti.

Per me l’anno inizia ora. Non ho problemi fisici. Non devo interrompere nessun allenamento e sono assolutamente pronto per questa stagione su erba.

La stagione su questa superficie è breve ma intensa. Un grande cambiamento nel mio gioco sarebbe quello di fare molto serve and volley, ma giocando aggressivo e attaccando da fondo campo potrò essere pericoloso.

Prendersi una pausa aiuta a rigenerare il proprio corpo e la propria mente. Se si gioca troppo poi c’è il rischio che la fiamma si spenga, ma non è questo il mio caso.

È molto importante trovare il giusto equilibrio tra allenamento, riposo e partite. Dopo essere stato il campione mondiale di allenamento, nelle ultime 10 settimane, sono davvero contento di tornare a giocare tornei.

Il grande obiettivo per questa stagione è Wimbledon.

La vittoria di Nadal a Parigi: “Ha giocato in maniera meravigliosa a Parigi. Ha fatto qualcosa di gigantesco. È bello vederlo realizzare un obiettivo così grande. Domenica non lo avrei battuto. In campo a Miami gli avevo detto che avrebbe fatto sfracelli sul rosso, fortunatamente avevo ragione.

Ha giocato alla grande, ma non è una sorpresa perché già in Australia ha dimostrato cosa era capace di fare. Ha grandi possibilità di essere numero uno a fine anno.”