Challenger Lisbona: Donati e Quinzi avanti al secondo turno (Video)

Esordio positivo per Matteo Donati nel torneo challenger di Lisbona.

Il 22enne piemontese, numero 288 del ranking mondiale, ha battuto al primo turno per 26 63 63 il ceco Petr Michnev, numero 233 Atp. Prossimo ostacolo per lui lo spagnolo Danuel Munoz De La Nava, numero 550 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni.

Ottima vittoria di Gianluigi Quinzi, numero 263 del ranking mondiale, che ha sconfitto il ceco, Adam Pavlasek, numero 140 Atp e secondo favorito del seeding in due facili set.

Al secondo ostacolo Quinzi sfiderà il sudafricano Lloyd George Muirhead Harris, classe 1997 e n.250 ATP.

Challenger Lisbon | Terra | e43.000 – 1° Turno

ESTÁDIO CIF – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Andre Gaspar Murta vs [6] Roberto Carballes Baena



2. [WC] Goncalo Oliveira vs [Q] Gonzalo Escobar



3. Prajnesh Gunneswaran vs Joao Domingues (non prima ore: 14:00)



4. Joris De Loore vs [5] Gastao Elias



5. [7] Pedro Sousa vs Nikola Milojevic (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Damir Dzumhur vs [Q] Daniel Munoz de la Nava



2. Lloyd Harris vs [Q] Hubert Hurkacz



3. [4] Santiago Giraldo vs Attila Balazs



4. [WC] Fred Gil / Goncalo Oliveira vs [PR] Daniel Munoz de la Nava

/ Ruben Ramirez Hidalgo (non prima ore: 16:00)



5. [WC] Frederico Ferreira Silva vs Guilherme Clezar



COURT BELÉM – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Petr Michnev vs Matteo Donati



2. Christopher O’Connell vs [Q] Dragos Dima



3. Gianluigi Quinzi vs [2] Adam Pavlasek



4. Roberto Carballes Baena / Federico Coria vs [WC] Felipe Cunha-Silva / Joao Monteiro (non prima ore: 16:00)



5. Oscar Otte vs Ricardo Ojeda Lara



Il match deve ancora iniziare