Roland Garros 2017 Day9: chi può fermare Simona Halep? Murray e Wawrinka avanti in scioltezza mentre Karolina Pliskova e Svitolina si salvano e agguantano i quarti

Chi può fermare Simona Halep? La rumena continua spedita la sua corsa al primo Slam, confermando il suo status di favorita assoluta in questo Roland Garros 2017: se ci fosse ancora bisogno di segnali positivi, nella giornata odierna Simona regala una prestazione monstre contro la spagnola Suarez Navarro, spazzata via con un duplice 6-1. Impressiona la resistenza della Halep, muro invalicabile con colpi che sfiancano le avversarie. E se spariscono anche i deleteri passaggi a vuoto…il gioco sembra fatto.

Il numero 1 Andy Murray, non certo fra i favoriti alla vigilia del torneo, continua la sua crescita approdando per l’ennesima volta ai quarti di finale dello Slam parigino: contro il russo Khachanov, uno dei migliori esponenti della tanto pubblicizzata NextGen, il britannico offre la migliore prestazione di questo Major e azzanna con fierezza i quarti. 3 set rapidi, gli stessi parziali impiegati dallo svizzero Wawrinka nel regolare il francese Monfils, bravo a infiammare il centrale e i suoi tifosi nei primi due set, giocati sprecando varie occasioni, per poi calare bruscamente nel terzo. È proprio vero: arrivano gli Slam e non si può non fare i conti con Stan the Man.

Se la vede brutta Elina Svitolina: l’ucraina, data fra le più in forma, gioca un tennis svuotato soffrendo la stanchezza di settimane sempre al top. La croata Martic è un piacere per gli occhi da vedere in campo ma sul più bello arriva il colpo di coda della campionessa: sotto 5-2 la Svitolina ritrova la rabbia di Roma e infila 5 giochi consecutivi per regalarsi quarti e salvare la pelle.

Cilic beneficia del ritiro del sudafricano Anderson, ritiratosi sotto di un set e a metà del secondo: cresce la considerazione attorno al croato, apparso come non mai a suo agio sulla terra rossa. Dopo i fantasmi di un primo set ceduto a zero, il giapponese Nishikori invece ingrana le marce alte e supera lo spagnolo Verdasco, tennista che a Parigi sembrava vivere una seconda giovinezza. Gioia asiatica e peccato per Fernando: il suo gioco, quando supportato da una buona forma fisica, è impressionante, fatto di accelerazioni e ricerca del colpo vincente. Mancherà a Parigi, questo è certo.

Pubblico francese che si è goduto il derby fra Garcia e Cornet: ha vinto Caroline, centrata come non mai e brava ad annullare il tennis pigliatutto di Alizé. Se la Garcia fosse sempre questa, le sfere alte del ranking WTA dovrebbero cominciare a tenerla in conto. Curioso come le due ex compagne di doppio Garcia-Mladenovic stiano vivendo il loro momento migliore dopo il burrascoso addio. Per chi farà il tifo il rumoroso pubblico transalpino?

Chiude faticando come non mai la ceca Karolina Pliskova a cui servono 3 set per avere la meglio sulla paraguayana Cepede Royg, una delle autentiche sorprese di questo RG: sulla terra battuta, e quella di Parigi non fa di certo eccezione, la pretendente al trono di numero 1 al mondo non si trova a suo agio e l’impegno di oggi ha messo in evidenza tutti i suoi limiti sulla superficie rossa. L’impegno degli ottavi era sulla carta abbastanza agevole: basterà la sua determinazione per sognare il primo Slam della carriera?

Alessandro Orecchio