WTA Bol: I risultati del turno decisivo Qualificazioni. Giulia Pairone sconfitta

WTA Bol Prarthana Thombare [4] Prarthana Thombare [4] 6 6 Ema Mulalic Ema Mulalic 0 3 Vincitore: P. THOMBARE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Thombare 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Mulalic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 P. Thombare 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 E. Mulalic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 P. Thombare 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Mulalic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Thombare 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Mulalic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 P. Thombare 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Mulalic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 P. Thombare 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 E. Mulalic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 P. Thombare 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Mulalic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 P. Thombare 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Ani Mijacika vs [6] Chia-Jung Chuang



WTA Bol Ani Mijacika [1] Ani Mijacika [1] 3 6 Chia-Jung Chuang [6] Chia-Jung Chuang [6] 6 7 Vincitore: C. CHUANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Mijacika 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 C. Chuang 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df df 5-5 → 6-5 A. Mijacika 15-0 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 C. Chuang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Mijacika 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 C. Chuang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Mijacika 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 C. Chuang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Mijacika 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Chuang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Mijacika 0-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Chuang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mijacika 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Chuang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Mijacika 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Chuang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Mijacika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Chuang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 A. Mijacika 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Chuang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Mijacika 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

INA Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Xenia Knoll vs [8/WC] Giulia Pairone



WTA Bol Xenia Knoll [3] Xenia Knoll [3] 6 3 6 Giulia Pairone [8] Giulia Pairone [8] 4 6 3 Vincitore: X. KNOLL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Pairone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 X. Knoll 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Pairone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Pairone 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 X. Knoll 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Pairone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Pairone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 X. Knoll 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Pairone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 X. Knoll 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Pairone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Pairone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Pairone 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Pairone 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 X. Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 G. Pairone 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 X. Knoll 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Pairone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 G. Pairone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 X. Knoll 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 G. Pairone 0-15 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

1 Aces 27 Double Faults 1362% 1st Serve % 51%42/56 (75%) 1st Serve Points Won 33/52 (63%)15/35 (43%) 2nd Serve Points Won 26/49 (53%)7/10 (70%) Break Points Saved 5/9 (56%)14 Service Games Played 1419/52 (37%) 1st Return Points Won 14/56 (25%)23/49 (47%) 2nd Return Points Won 20/35 (57%)4/9 (44%) Break Points Won 3/10 (30%)14 Return Games Played 1457/91 (63%) Total Service Points Won 59/101 (58%)42/101 (42%) Total Return Points Won 34/91 (37%)99/192 (52%) Total Points Won 93/192 (48%)

899 Ranking N/A

24 Age 21

Beil, Switzerland Birthplace N/A

Lyss, Switzerland Residence N/A

1.75 m Height N/A

63 kg Weight N/A

Left-Handed Plays N/A

N/A Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$161,035 Career Prize Money $8,032

2. [2] Renata Voracova vs [7] Jasmin Jebawy



Il match deve ancora iniziare

Tabellone di Qualificazione

(1) Mijacika, Ani vs (6) Chuang, Chia-Jung

Biskic, Ana vs (7) Jebawy, Jasmin

(3) Knoll, Xenia vs (8/WC) Pairone, Giulia

(4/WC) Thombare, Prarthana vs (Alt) Mulalic, Ema