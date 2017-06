Sara Errani dimostra di essere una vera campionessa. L’azzurra chiede scusa a Kristina Mladenovic

Queste le scuse di Sara Errani a Kristina Mladenovic dopo le polemiche scoppiate nella giornata di ieri. La giocatrice si è scusata attraverso il suo sito ufficiale.

Ciao a tutti,

Permettetemi di rubarvi 1 minuto del vostro tempo perché come ho già detto in passato credo sia molto importante ammettere i propri errori, sia tennistici che extra-tennistici.

Nonostante questo fosse il mio decimo Roland Garros, ogni anno ci tengo a dare niente meno del massimo per onorare i ricordi che mi legano a questo meraviglioso torneo.

Partire dalle qualifiche è stata una sfida e riuscire ad entrare in tabellone una vera gioia. Sapevo che ieri sarebbe stato un match difficile, a sfavore di pubblico, contro una giocatrice molto forte. Per questo sono scesa in campo molto carica, forse troppo. Talmente carica che l’adrenalina ha continuato a scorrere dentro di me anche quando la partita era già finita, in conferenza stampa.

Credevo di conoscere bene l’avversaria che avrei dovuto affrontare, ma prima di scendere in campo nessuno mi aveva informato dell’abitudine di Kristina di incitarsi ed esultare in italiano. Ecco perché nell’eccitazione della competizione ho interpretato quel gesto come una provocazione – come era invece successo con altre giocatrici in passato.

Kiki è una ragazza ed una giocatrice onesta e rispettosa, e per questo la ringrazio e le auguro il meglio per il proseguimento del torneo.

Sara