Roland Garros Junior: bene Forti e Frinzi nelle qualificazioni

E’ iniziata la corsa ai tabelloni principali del Roland Garros Junior. Nelle qualificazioni, si segnala la presenza di due italiani, Francesco Forti e Mattia Frinzi.

FRANCESCO FORTI – Testa di serie numero tredici del torneo cadetto, il 17enne n.71 ITF ha superato il primo ostacolo, trattasi del filippino Alberto Lim, col punteggio di 6-3 6-2. Match mai in discussione, con Francesco sempre in controllo degli scambi e capace di chiudere i conti in appena un’ora.

Nella giornata di venerdì, Francesco affronterà il britannico Barbaby Smith, tds 8, per guadagnarsi l’accesso al main draw.

MATTIA FRINZI – Grande sorpresa per la vittoria di Mattia al primo turno delle qualificazioni. Il giovane azzurro ha prevalso con lo score di 7-5 6-3 su Ryan Nijboer, attuale n.53 al mondo fra gli Under 18. Nel primo set, avanti 5-4 con Nijboer al servizio, Frinzi ha avuto due set point che però non è riuscito a sfruttare, allungando dunque la frazione e spendendo diverse energie in più.

Secondo set dominato, nel quale Mattia è stato avanti anche 4-0 con l’opportunità di portarsi sul 5-0 col servizio a disposizione, salvo poi subire il break che non ha comunque condizionato la sua partita.

Al turno finale sfiderà la wild card locale Valentin Royer, classe 2001 e n.180 ITF.