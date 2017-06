Roland Garros: Fognini in controllo, senza brillare supera in tre set uno spento Andreas Seppi. Al terzo turno sarà sfida vs. Wawrinka (di M. Mazzoni)

Fabio Fognini si aggiudica il “derby azzurro” nel 2° turno di Roland Garros, superando nettamente Andreas Seppi in tre set. Una vittoria limpida, secca, il responso del campo è stato chiaro. Oggi Fognini è superiore a Seppi, tecnicamente e soprattutto fisicamente. La differenza tra i due a livello “energetico”, intesa come spinta, corsa, velocità nei recuperi e nell’arrivare sulla palla è stata abissale. Inoltre Fognini ha un campionario tecnico sul rosso più completo, grazie a cui riesce a produrre più vincenti, cambiare ritmo, scardinare il pressing di Seppi. Il tennis molto geometrico e lineare di Andy, per impensierire questo Fabio, aveva bisogno di esser sostenuto da tutt’altra intensità, velocità di esecuzione ed aggressività. Purtroppo l’altoatesino non è riuscito a dare il suo meglio in campo, tanto che score e l’andamento del match parla chiaro. Mai s’è avuta la sensazione che la partita potesse girare in favore di Seppi, a meno di un clamoroso blackout del ligure, che non c’è stato. Ad essere onesti nemmeno Fognini è piaciuto granché. Forse si sentiva più forte, ha controllato la partita senza spendere molto, non ha spinto al massimo; pochi sono stati i momenti in cui ha lasciato partire il braccio con continuità, tanto che gli strappi nel match sono arrivati più per momenti “neri” di Seppi che per accelerate clamorose di Fabio.

Il risultato di questa combinazione, entrambi sotto tono, è stata una partita francamente brutta sul piano meramente estetico e dello spettacolo. Dominio degli errori, da parte di entrambi, e poche anche le fasi intense, di vera lotta e passione in campo. Il tutto aggravato da un tennis fin troppo lineare, con pochi spunti, anche da parte di Fognini, il “creativo” dei due. Fabio si è limitato a gestire il pressing sterile di Seppi, cambiando ritmo ma senza spingere e rischiare al massimo, visto che era sufficiente una velocità media a strappare l’errore del rivale.

Seppi è stato troppo lento con i piedi, in difesa non è quasi mai riuscito ad arginare i cambi di ritmo di Fognini e le sue accelerazioni fulminanti (poche, peraltro). Fabio ha cercato spesso il dritto con palle senza peso, stuzzicando il difetto principale del rivale. Anche quando Andy ha intensificato il ritmo, la sensazione è che non riuscisse a far più di tanto male al ligure; al contrario, appena Fabio lasciava partire il braccio a tutta o si metteva a lavorare la palla con topspin ed angolo, Seppi andava in difficoltà, commettendo errori o ribattendo palle troppo docili, facilmente aggredibili al colpo successivo. Nel finale del secondo Seppi set ha giocato meglio, con i piedi più vicini alla riga di fondo e più intensità, ma senza quella decisione necessaria ad entrare in campo a prendersi il punto, come tante volte ha dimostrato di saper fare in carriera. Una partita che va in archivio senza brillare, ma che almeno ci regala un italiano (l’ultimo) al terzo turno. Sarà match difficilissimo per Fognini, sfiderà Wawrinka, e servirà una versione assai più intensa e di qualità per provarci. Ecco la cronaca del match da poco concluso.

Campo 17, il decimo derby “Fogna-Seppi” inizia con Fabio alla battuta. Si scambia. Andy è molto regolare, palle lunghe senza rischio, lascia l’iniziativa al ligure, che però sbaglia un paio di palle. Fognini va sotto 30-40. Un errore di dritto consegna a Seppi un immediato break, avanti 1-0. Fognini reagisce immediatamente, trova grande lunghezza con i drive e si porta sullo 0-40. Ace di Seppi a cancellare la prima chance, e buon ritmo per la seconda. Fabio lavora bene la palla col dritto nella terza, muove sulla destra Seppi (situazione che non ama), ed in corsa sbaglia. Contro break, 1 pari. Il servizio del ligure entra in ritmo, Ace e prime precise che gli regalano il possesso dello scambio. 2-1 Fognini. Il set scorre via in questa fase seguendo i servizi, con un tennis onestamente non troppo brillante ed un po’ monocorde. Scambi lineari, di ritmo, “alla Seppi” per costruirsi il punto; e Fognini che cerca di uscire dalla ragnatela geometrica del rivale con qualche cambio di ritmo, trovando qualche vincente ma anche errori. Sesto game, arriva una scossa. Seppi sbaglia un paio di dritti (su palla bassa), scivola 15-40, due chance per Fabio per andare avanti. Le cancella Andreas lavorando ai fianchi il rivale con il suo ritmo, forse troppa fretta da parte del ligure sulla seconda. Seppi fa correre il rovescio col pilota automatico, aumentando l’intensità della spinta per non dare tempo a Fognini di aggredire la palla e cambiare ritmo. Fabio però entra già dalla risposta sulle seconde dell’amico-rivale, fatica Andy a tenere il servizio, ed infatti arriva la terza e poi la quarta palla break del game. Un altro errore col dritto su palla senza peso condanna Seppi, break Fognini, avanti 4-2 e poi 5-2 con quattro palle e via. Sembra esserci una discreta differenza tra i due, tutta a vantaggio del neo papà Fabio. Seppi resta in scia, sale 3-5 ed intensifica la spinta. Fognini è sorpreso, e senza prime di servizio crolla 0-40. Un brutto errore di dritto gli costa il break a zero, 5-4 avanti ma servirà l’altoatesino. E non serve bene, nessun punto diretto; e pure nello scambio non è incisivo come nel game precedente. Fabio mena le danze dal centro del campo, sale 15-30 e forza ancora all’errore col rovescio Seppi. 15-40, due set point Fognini. Un altro rovescio lungo gli costa game ed il primo set, 6-4 Fognini. Troppo poco con la prima Seppi (il 40% dei punti vinti), un solo break tra i due, ma s’è visto un certo margine nel tennis a favore di Fognini.

Secondo set, il ligure alla battuta. In sicurezza tiene il servizio, regalando anche un rovescio lungo linea splendido sul 40-30. Al contrario Seppi resta troppo timoroso, non entra deciso sulle palle più corte di Fognini, accontentandosi di un buon ritmo che però non impensierisce più di tanto Fabio. Così che Fognini, cambiando ritmo e parabola col dritto, provoca l’ennesimo errore di Andreas, per il 15-40. Si salva Seppi, ma il dritto gli scappa di nuovo largo, terza palla break. Senza la prima, Fabio entra col rovescio al terzo colpo e provoca l’errore del rivale. Break Fognini, 2-0 avanti. Nemmeno Fabio sta servendo bene, anzi adesso serve malissimo! Due doppi falli gli costano una palla del contro break. Seppi però si fa sorprendere da una prima lavorata del rivale. Anche Fognini adesso sbaglia, troppo. Un dritto largo in spinta vale la seconda palla break. Se la gioca bene, aggressivo, e la cancella. Momento tutt’altro che esaltante del match… Fognini consolida il break, 3-0. Seppi finalmente trova qualche accelerazione vincente, muove lo score nel secondo set, ma continua a non essere incisivo alla risposta, e sbagliare sui cambi di ritmo di Fabio, su palle vivaci ed arrotate, che non può incontrare di puro timing. Nel quinto game Fognini si distrae, commette un paio di veri errori gratuiti che gli costano il 15-40. Il break arriva, con un brutto doppio fallo di “Fogna”. Resta avanti, ma solo 3-2. Tutto da rifare. Seppi ringrazia e facilmente impatta sul 3 pari. Il momento del match è tecnicamente sconfortante, quasi solo errori, senza lotta tra i due, spettacolo tennistico ai minimi termini. Fognini si porta sul 4-3, e Seppi si imballa con un paio di errori banali, e pure la prima non c’è. 0-30 e 0-40 solo palle out. 3 chance di break per il ligure. Andy alza il livello, ritrova la prima ed avanza a chiudere, e Fognini sbaglia un dritto. Spreca anche una quarta palla break Fabio, con Seppi che si attacca a tutto pur di salvarsi, in un game di vera sofferenza ma nemmeno di lotta, perché di grandi scambi non ce ne sono. Una prima solida gli vale il 4 pari, con tanti rimpianti per “Fogna”, che però tiene in sicurezza il game di servizio, salendo 5-4. Andreas adesso continua a giocare fin troppo centrale, ma almeno propone palle piuttosto lunghe e che rimbalzano abbastanza basse (campo molto secco e veloce), che infastidiscono Fabio perché non gli consentono di anticiparle ed entrare. Inoltre Seppi staziona più vicino alla riga di fondo, e questo lo aiuta a chiudere qualche colpo. 5 pari. Il momento si fa caldo, e Fognini alza il livello, con tre sberle imprendibili si assicura il tiebreak. Serve Seppi, un nastro beffarlo aiuta Fabio, velocissimo a chiudere in avanzamento; al contrario Andy sbaglia un dritto a chiudere da sotto rete, affossandolo. 0-30, a due punti dal set “Fogna”. Niente prima… Fognini cambia più volte ritmo col back, Andy sbaglia. 0-40, tre set point per il ligure, consecutivi. Basta il primo, un rovescio cross di scambio muore in rete, molto rigido con le gambe nel tirarlo. 6-4 Fognini, avanti due set a zero. Un set che sul finale ha visto un tennis più offensivo e qualitativamente migliore rispetto all’avvio, ma sempre con troppi errori e pochi spunti di classe. Fognini più bravo nel cercare il punto e sbagliare di meno, assai sotto tono Seppi rispetto ai suoi giorni migliori.

Terzo set, Fognini alla battuta. Seppi è uscito dal campo, si ripresenta cambiato nella t-shirt e più aggressivo alla risposta. Con i piedi dentro al campo forza i tempi di gioco, tenta di uscire da quegli schemi troppo lineari che non l’hanno aiutato finora. Ma Fognini è molto rapido, risponde con precisione e rimette palle non banali, tante in lungo linea, che portano Seppi a sbagliare nei recuperi. Una grande risposta vincente di dritto vale ad Andreas una palla break. Bene Fabio, respinge la risposta aggressiva ed avanza a chiudere di volo. Quello di Andy è solo un “fuoco di paglia”, purtroppo per lui. Si lotta in questo game, ma il ligure si salva, muove il punteggio nel set 1-0 avanti, e si ritrova subito avanti nel game seguente grazie ad un doppio fallo di Seppi ed una splendida corsa in avanti a cancellare una delle rare smorzate del rivale. 0-30. Seppi “fa la frittata” arrivando malissimo su di un rovescio in avanzamento e spedendo molto fuori. 0-40, tre palle break pesantissime… Basta la prima, altro rovescio affossato malamente in rete. Break Fognini, 2-0 avanti. E’ la spallata definitiva al match, ormai Fabio è in totale controllo, 2 set ed un break avanti. Si va ai vantaggi nel terzo gioco, “Fogna” lo porta a casa con un bel rovescio contro piede ed un buon forcing col dritto. Consolida il break, avanti 3-0. Il match segue quindi i servizi, senza altre fiammate importanti. Fabio ha la chance per salire 4-0, ma si salva Seppi con una buona prima esterna. 4-1 Fognini. Il set scorre rapido verso la conclusione, con Andreas che prova un ultimo disperato tentativo, scende avanti sulla prima palla più corta, lascia partire qualche lungo linea, ma le sue gambe non sono così reattive ed ormai è tardi. Fabio è presente, pur senza brillare resta focalizzato, manovra bene col dritto in top e non concede niente. Sul 5-3 va a servire per il match. Nessuna titubanza, corre, si difende e trova un cross estremo in difesa col dritto “nadaliano” per bellezza ed efficacia. Sul 40-15 un Ace regala il match point a Fabio Fognini, ed il terzo turno al Roland Garros.

Lo aspetta Stan Wawrinka, e la sensazione è che nonostante Stan non sia al top, servirà un Fabio assai più esplosivo e vivace di quello odierno per fare match pari, o magari tentare lo sgambetto, al campione 2015 di questo torneo.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Roland Garros A. Seppi A. Seppi 4 5 3 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 7 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 0-0 → 1-0

A. Seppi – F. Fognini

4 Aces 5

4 Doubles Faults 7

26 Winners 34

42 Unforced Errors 40

10/12 (83%) Net Points Won 11/13 (85%)

45% 1st Serves In 56%

27/46 (59%) 1st Serve Points Won 40/57 (70%)

28/57 (49%) 2nd Serve Points Won 22/45 (49%)

12/18 (67%) Break Points Saved 6/9 (67%)

62/102 (61%) 1st Return Pts Won 76/103 (74%)

23/45 (51%) 2nd Return Pts Won 29/57 (51%)

3/9 (33%) Break Points Won 6/18 (33%)

55/103 (53%) Total Service Pts Won 62/102 (61%)

40/102 (39%) Total Return Pts Won 48/103 (47%)

95/205 (46%) Total Points Won 110/205 (54%)

140 mins Duration 140 mins