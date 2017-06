Roland Garros: John Isner supera Paolo Lorenzi in tre set. Nei momenti decisivi Isner è stato spietato

Niente da fare per Paolo Lorenzi sconfitto al secondo turno del Roland Garros (e34.000.000, terra).

L’azzurro si è arreso, come da pronostico, all’americano John Isner classe 1985 e n.22 del mondo, con il risultato di 63 76 (3) 76 (2) dopo 2 ore e 9 minuti di partita.

Primo set Sul 4 a 3 in favore di Isner c’era la svolta della frazione.

L’americano, dallo 0-40 e alla terza opportunità piazzava il break a 30, con Lorenzi che sul break point decisivo commetteva un errore gratuito di rovescio.

Nel game successivo Isner, sul 40-30 e palla set, metteva a segno un servizio vincente portando a casa in questo modo la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Il servizio la faceva da padrone e nessuno dei due giocatori concedeva palle break e la conclusione naturale del parziale era il tiebreak.

Nel tiebreak Isner si portava subito sul 3 a 0, poi sul 5 a 2, prima di chiudere il secondo set per 7 punti a 3, mettendo a segno un ace sulla palla set e piazzando ben tre ace nel tiebreak.

Terzo set: Sul 4 pari, 15-40, Lorenzi aveva le prime due possibilità dell’incontro per fare il break, ma l’americano le annullava in maniera perfetta e teneva la battuta piazzando tre ace nel game.

Si andava al tiebreak e qui John si portava in un attimo sul 5 a 0 e poi sul 6 a 2, metteva a segno l’ennesimo ace della partita chiudendo l’incontro per 7 punti a 2.

La partita punto per punto



GS Roland Garros J. Isner [21] J. Isner [21] 6 7 7 P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 Vincitore: J. Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace ace 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 J. Isner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

J. Isner – P. Lorenzi

21 Aces 7

1 Doubles Faults 1

59 Winners 29

28 Unforced Errors 6

28/38 (74%) Net Points Won 5/11 (45%)

71% 1st Serves In 59%

62/73 (85%) 1st Serve Points Won 42/53 (79%)

20/30 (67%) 2nd Serve Points Won 26/37 (70%)

2/2 (100%) Break Points Saved 2/3 (67%)

48/90 (53%) 1st Return Pts Won 41/103 (40%)

11/37 (30%) 2nd Return Pts Won 10/30 (33%)

1/3 (33%) Break Points Won 0/2 (0%)

82/103 (80%) Total Service Pts Won 68/90 (76%)

22/90 (24%) Total Return Pts Won 21/103 (20%)

104/193 (54%) Total Points Won 89/193 (46%)

129 mins Duration 129 mins

190 kph / 118 mph Avg. 1st Serve Speed 176 kph / 109 mph

157 kph / 98 mph Avg. 2nd Serve Speed 145 kph / 90 mph

215 kph / 134 mph Fastest Serve 195 kph / 121 mph