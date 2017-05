Sara Errani eliminata al secondo turno del Roland Garros. Vince Kristina Mladenovic in due set

Sconfitta per Sara Errani al secondo turno al Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

L’azzurra è stata superata dalla francese Kristina Mladenovic, 24 anni, Nr. 14 Wta, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Non c’è stata praticamente mai partita. Sarita ha retto l’urto inizialmente e ha dato l’impressione di poter dire la sua ad inizio secondo set ma così non è stato. Onore ad un’avversaria molto forte (che bella impressione data dalla Mladenovic, a conferma di quanto buono fatto vedere in questo ultimo mese su terra!) e che ha interpretato nel migliore dei modi l’incontro, non dando la sensazione di aver problemi fisici (come invece preventivato alla vigilia).

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: buon inizio di Sarita che mette subito in difficoltà la transalpina nei suoi turni di servizio.

La Mladenovic annulla dapprima una palla break nel primo gioco e deve ricorrere agli straordinari per tenere il turno di battuta nel terzo game, finito ai vantaggi.

Scampato il pericolo, la francese passa, brekkando a 30 l’azzurra nel quarto gioco.

Il controbreak italiano del quinto gioco si rivela effimero perché la transalpina cresce minuto dopo minuto e ottiene nuovamente il break nel gioco successivo.

Si gira così sul 4-2 per la Mladenovic dopo 27 minuti di gioco.

I giochi successivi sono combattutissimi ma vedono sempre l’italiana soccombere. Dapprima subisce la rimonta avversaria dal 15-40, successivamente annulla un set point ma cede sulla seconda palla a disposizione della transalpina.

E’ 6-2 per la Mladenovic in 41 minuti di gioco.

Secondo set: inizio sprint dell’italiana che opera subito un break a 15 e tiene agevolmente il suo turno di battuta.

Il parziale sembra mettersi bene per la Errani che, forte del vantaggio ottenuto, spinge forte. La bravura della francese è nel non disunirsi e nel continuare a giocare il suo tennis.

Annulla una palla break nel terzo game grazie a un bell’attacco e da lì cambia registro; il controbreak giunge prepotente nel quarto game, a zero, e un servizio potente + diritto in campo aperto la portano a condurre.

E’ 3-2 per la francese dopo 20 minuti di gioco.

La Mladenovic spinge molto da fondo campo e si rende sempre più insidiosa con il passare dei minuti.

Sara riesce a risalire bene da 15-40 nell’ottavo game ma, alla terza palla a disposizione della francese, deve cedere il servizio.

La transalpina attacca forte su una seconda di Sarita e l’italiana non riesce a contenere il diritto. Recupero in rete e 5-3 per la Mladenovic.

Al servizio per chiudere l’incontro, la francese fa passare qualche brivido freddo al caloroso pubblico di casa. Sale 40-0, si vede annullare tre match point consecutivi, salvo poi chiudere al quarto con uno splendido sventaglio di diritto.

E’ 6-3 per la transalpina in 39 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Errani S. Errani 2 3 K. Mladenovic [13] K. Mladenovic [13] 6 6 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Errani – K. Mladenovic

0 Aces 1

0 Doubles Faults 4

8 Winners 30

12 Unforced Errors 24

4/6 (67%) Net Points Won 8/13 (62%)

82% 1st Serves In 63%

22/42 (52%) 1st Serve Points Won 28/41 (68%)

2/9 (22%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)

4/9 (44%) Break Points Saved 4/6 (67%)

37/65 (57%) 1st Return Pts Won 29/51 (57%)

14/24 (58%) 2nd Return Pts Won 7/9 (78%)

2/6 (33%) Break Points Won 5/9 (56%)

24/51 (47%) Total Service Pts Won 38/65 (58%)

27/65 (42%) Total Return Pts Won 27/51 (53%)

51/116 (44%) Total Points Won 65/116 (56%)

78 mins Duration 78 mins

123 kph / 76 mph Avg. 1st Serve Speed 159 kph / 99 mph

108 kph / 67 mph Avg. 2nd Serve Speed 132 kph / 82 mph

137 kph / 85 mph Fastest Serve 183 kph / 114 mph

Davide Sala