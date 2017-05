4° Torneo Internazionale Città di Biella – Under 16: Il resoconto di giornata. Subito out la prima testa di serie Lorens

La quarta edizione del Torneo Internazionale Under 16 Città di Biella, Trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta continua a regalare sorprese. La testa di serie numero 1, il polacco Mikolaj Lorens (28 nel ranking europeo) cede in due set al cuneese Nicola Cigna: 6-4, 7-5 lo score. “Nel primo set ho inseguito fino al 4-3 – dice il tennista di Brà -. Poi ho preso il break, chiudendo con decisione. Nel secondo ero avanti 3-1, mi sono distratto un attimo e gli ho permesso di rientrare. Gioco molto in attacco, cerco di venire avanti e di chiudere il punto in fretta”.

Allenato da coach Massimo Puci (182 cm), la passione del tennis la coltiva fin da piccolino. “All’inizio praticavo anche un po’ di nuoto. Il mio sogno? Diventare un professionista. Al momento gioco meglio sulla terra, ma nel mio circolo a Bra ci sono tutte le superfici, anche l’erba. Il mio campione preferito è Federer e ultimamente anche Thiem”.

L’onore dei polacchi è stato salvato dalla tds 3 Dawid Taczala. Tanta fatica e un po’ di paura per il numero 37 europeo che ha dovuto lottare per oltre due ore prima di piegare le resistenza di Geremia Rossi: 4-6, 7-5, 6-3 (era in vantaggio 5-0).

Un anno fa era uscita per mano di Cristina Tiglea: ieri sul campo numero 1 di via Liguria Barbara Dessolis ha esordito in tabellone superando Anna Peres con il punteggio di 6-3, 6-3. “Ho giocato benino, un po’ a sprazzi, con qualche errore di troppo – racconta la sarda -. Uno degli obiettivi che mi sono posta con il mio allenatore Luca Lecis è quello di riuscire a restare più concentrata e non regalare punti”. Barbara ha iniziato a giocare a tennis seguendo le orme del fratello e si ispira a Muguruza. “In campo maschile il mio preferito è Federer. Sogno di diventare una giocatrice professionista”.

In tarda serata arriva la vittoria del giocatore di casa Gabriele Felline, bravo a superare la testa di serie numero 5 Sergios Kyzas con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. L’inizio del match è un vero incubo per Felline: incapace di tenere la battuta (perderà i primi cinque turni di servizio) è subito costretto a inseguire (2-0, poi 4-1), e il cipriota, soprattutto con il diritto, fa la differenza. L’inerzia della sfida inizia a cambiare nel quarto gioco del secondo set, quando il biellese, sostenuto dal pubblico tiene la battuta e sale 3-1. Kyzas (numero 52) commette più errori e l’ennesimo break porta la sfida al terzo. Qui Gabriele, malgrado la tensione non l’abbandoni e i crampi lo costringano a servire una prima al rallentatore, mette sul campo tutta la grinta e la determinazione di cui è capace, portando a casa una bella vittoria.

Poca fortuna per i biellesi impegnati in doppio. Davide Gremmo e Stefano Panagini (entrambi del Ct Biella) cedono a Orso-Tabacco per 6-0, 6-3; mentre Gabriele Felline, in coppia con Andrea De Berchi, sono sconfitti da Bernardi-Trione con il punteggio di 6-4, 6-1. In campo femminile Francesca Valle e Carola Cavelli poco hanno potuto contro Franchi-Peres, a segno per 6-4, 6-1.

Oggi si gioca il secondo turno: si parte alle 10.

Risultati 1° turno main draw maschile

Serafini M. (Ita) b. Pieri S. (Ita) 6-2, 6-4

Cigna N. (Ita) b. Lorens N. (Pol, 1) 6-4, 7-5

Casucci G. (Ita) b. Orso A. (Ita) 6-4, 6-4

Trione R. (Ita) b. De Berchi A. (Ita) 6-4, 6-3

Conca A. (Ita) b, Passaro F. (Ita) 4-6, 7-5, 6-1

Malesevic N. (Bih) b. Maestrelli F. (Ita) 6-7 (5), 6-1, 6-3

Felline G. (Ita) b. Kyzas S. (Cyp, 5) 2-6, 6-3, 6-4

Cugini A. (Ita) b. Giuliani A. (Ita) 6-1, 2-6, 6-3

Emesz B. (Aut, 4) b.Lodigiani A. (Ita) 6-1, 6-4

Taczala Dawid (Pol, 3) b. Rossi G. (Sui) 4-6, 7-5, 6-3

Risultati 1° turno main draw femminile

Dessolis B. (Ita) b. Peres A. (Ita) 6-3, 6-3

Donnini S. (Ita) b. Fiacan M. (Ita) 6-2, 2-6, 6-2

Urso L. (Ita) b. Bougouffa H. (Fra) 6-2, 6-2

Raffaeta E. (Ita) b. Cavelli C. (Ita) 6-2, 7-5

Camerano E. (Ita) b.Zingale R. (Ita) 6-2, 6-4

Selekhmeteva O. (Rus, 1) b. Boggiali E. (Ita) 6-2, 6-4

Rocchetti S. (Ita, 8) b. Ortenzi B. (Ita) 4-6, 6-1, 7-6 (3)

Schieroni G. (Ita) b.De Ponti R. (Ita) 4-6, 6-4, 6-3