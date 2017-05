Roland Garros: Eugenie Bochard “Non voglio pensarci. Voglio andare in campo e giocare il mio miglior tennis. Dopo, accetterò le conseguenze”

Eugenie Bouchard scenderà oggi per il primo turno del Roland Garros. Nonostante la sua partecipazione appaia oggi come un miracolo, vista la gravità dell’infortunio alla caviglia, e nonostante non arrivi in Francia nella migliore condizione atletica, la canadese ha deciso di rischiare. “Non voglio pensarci. Voglio andare in campo e giocare il mio miglior tennis, come se fossi pienamente in salute. E’ quello che cercherò di fare. Dopo, accetterò le conseguenze”, ha detto la Bouchard.

Genie, per l’appunto, debutterà oggi contro la Ozaki. “Non ho mai considerato l’idea di perdere il torneo. Sono nata per la competizione. Voglio giocare sempre, specialmente gli Slam. L’infortunio si è alleviato nell’arco della settimana, quindi la decisione era ovvia”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio