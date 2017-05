Challenger Vicenza: Grande Italia. Successi di Mager, Berrettini e Gustino. Eremin nel main draw

Gianluca Mager, numero 381 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha sconfitto al primo turno del torneo challenger di Vicenza l’argentino Maximo Gonzalez, numero 160 Atp, per 76(2) 64 mentre Matteo Berrettini, numero 255 Atp, pure lui in tabellone con una wild card, ha regolato con un doppio 64 il veterano spagnolo Ruben Ramirez Hidalgo, numero 168 della classifica mondiale.

Successo anche di Lorenzo Giustino, numero 175 del ranking mondiale, che ha sconfitto in due set l’argentino Guido Andreozzi, numero 128 Atp e quarta testa di serie.

Edoardo Eremin ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo challenger di Vicenza.

Al turno decisivo Eremin ha superato lo spagnolo Enrique Perez-Perez, terza testa di serie delle quali, ritiratosi sul punteggio di 4-1 nel primo set in favore del tennista italiano.

Disco rosso, invece, per Gian Marco Moroni, che ha ceduto per 61 60 al tedesco Cedrik-Marcel Stebe.

(1) Martin, Andrej vs Satral, Jan

Gonzalez, Maximo vs (WC) Mager, Gianluca

Ramirez Hidalgo, Ruben vs (WC) Berrettini, Matteo

Krueger, Mitchell vs (5) Marterer, Maximilian

(3) Melzer, Gerald vs (Q) Eremin, Edoardo

Fucsovics, Marton vs (Q) Coria, Federico

Mayer, Leonardo vs Cervantes, Inigo

(WC) Donati, Matteo vs (8) Souza, Joao

(6) Carballes Baena, Roberto vs (Q) Stebe, Cedrik-Marcel

(PR) Munoz de la Nava, Daniel vs Diez, Steven

Caruso, Salvatore vs (Q) Rola, Blaz

Giustino, Lorenzo vs (4) Andreozzi, Guido

(7) Djere, Laslo vs (SE) Mott, Blake

Garin, Christian vs De Loore, Joris

(SE) Domingues, Joao vs Ignatik, Uladzimir

(WC) Krajinovic, Filip vs (2) Giannessi, Alessandro

Challenger Vicenza | Terra | e43.000 – TD Quali – 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [3] Enrique Lopez-Perez vs Edoardo Eremin



CH Vicenza Enrique Lopez-Perez [3] • Enrique Lopez-Perez [3] 0 1 Edoardo Eremin Edoardo Eremin 0 4 Vincitore: E. EREMIN per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Lopez-Perez 1-4 E. Eremin 15-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Maximo Gonzalez vs [WC] Gianluca Mager (non prima ore: 12:30)



CH Vicenza Maximo Gonzalez Maximo Gonzalez 6 4 Gianluca Mager Gianluca Mager 7 6 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Gonzalez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mager 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Ruben Ramirez Hidalgo vs [WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 14:30)



CH Vicenza Ruben Ramirez Hidalgo Ruben Ramirez Hidalgo 4 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace ace 4-5 → 4-6 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Lorenzo Giustino vs [4] Guido Andreozzi (non prima ore: 17:45)



CH Vicenza Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 6 Guido Andreozzi [4] Guido Andreozzi [4] 3 2 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Giustino 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Cedrik-Marcel Stebe vs [WC] Gian Marco Moroni



CH Vicenza Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 6 6 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 1 0 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 0-40 4-0 → 5-0 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 C. Stebe 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Marco Moroni 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Sekou Bangoura vs [6] Federico Coria



CH Vicenza Sekou Bangoura Sekou Bangoura 2 2 Federico Coria [6] Federico Coria [6] 6 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Bangoura 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Bangoura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Bangoura 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 S. Bangoura 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Bangoura 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Bangoura 15-0 15-30 15-40 0-2 → 0-3 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Bangoura 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Mitchell Krueger vs [5] Maximilian Marterer (non prima ore: 14:00)



CH Vicenza Mitchell Krueger Mitchell Krueger 2 6 6 Maximilian Marterer [5] Maximilian Marterer [5] 6 1 7 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Krueger 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 5-4 M. Krueger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Marterer 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Krueger 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 2-5 → 2-6 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-4 → 1-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [PR] Daniel Munoz de la Nava vs Steven Diez



CH Vicenza Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 6 6 Steven Diez Steven Diez 4 0 Vincitore: D. MUNOZ DE LA NAVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Diez 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Diez 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5. Tomislav Draganja / Jeevan Nedunchezhiyan vs Ruan Roelofse / Antonio Sancic



CH Vicenza Tomislav Draganja / Jeevan Nedunchezhiyan Tomislav Draganja / Jeevan Nedunchezhiyan 6 3 Ruan Roelofse / Antonio Sancic Ruan Roelofse / Antonio Sancic 7 6 Vincitori: ROELOFSE / SANCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Roelofse / Sancic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 R. Roelofse / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 df 1-2 → 1-3 R. Roelofse / Sancic 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 R. Roelofse / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Roelofse / Sancic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Roelofse / Sancic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 R. Roelofse / Sancic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Roelofse / Sancic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Draganja / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Blaz Rola vs [7] Jose Hernandez-Fernandez