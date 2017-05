Dal Roland Garros: Andy Murray “Lunedì e martedì non mi sono sentito bene, ho avuto un po’ di febbre”

Andy Murray parla dopo le difficoltà avute nell’ultimo periodo: “Lunedì e martedì non mi sono sentito bene, ho avuto un po’ di febbre.

Succede a molti giocatori in questa parte dell’anno. Siamo molti tennisti nello stesso spogliatoio, molto sudore, microbi e sono cose che succedono. Poi mi sono allenato vari giorni a Londra con la pioggia e col freddo. E forse è stato così che ho preso questo virus. Ora mi sento molto meglio. Ho solo un po’ di tosse. È stato frustrante ovviamente ma ora mi sento bene. Starò benissimo per l’inizio del torneo.”

“Non ho fatto bene recentemente. Ho faticato e gli ultimi mesi non sono stati positivi. Devo accettarlo e trovare un modo per superarlo, cosa che farò. Ne sono sicuro. Non so quando accadrà, spero tra alcuni giorni, spero in questo torneo, o altrimenti durante la stagione su erba. Devo godermi le mie difficoltà un po’ in modo che possa riprendermi più velocemente. Più sei scontento e frustrato e peggio è.”