Dal Roland Garros: Guido Pella parla della qualificazione ottenuta

Guido Pella, in un’intervista rilasciata al portale dell’ATP, ha tracciato un bilancio sulle qualificazioni del Roland Garros, superate dopo aver sconfitto in rimonta il tennista di casa Janvier col punteggio di 6-7(3) 6-2 6-2.

“Giocare le qualificazioni in un torneo dello Slam è una cosa importante per me. L’obiettivo era quello di raggiungere il main draw e sono contento di esserci riuscito. Giocare a Parigi è molto difficile, spero di recuperare in tempo per il match di primo turno”.

Prima del sorteggio del tabellone, Pella ha speso qualche parola proprio sul main draw dello Slam transalpino: “Incontrare Nadal o una testa di serie al primo turno significherebbe trovare un avversario difficile complicato fin da subito. Bisogna dire, però, che a Parigi è difficile affrontare chiunque”. Al primo turno, Pella affronterà Juan Martin Del Potro, numero 29 del seeding.

Edoardo Gamacchio