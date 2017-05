Challenger Vicenza: I risultati completi del secondo turno di qualificazioni

Challenger Vicenza | Terra | e43.000 – TDQ Quali

(1)Blaz Rola (SLO) vs (7)Jose Hernandez (DOM)

Sekou Bangoura (USA) vs Cedrik Marcel Stebe (GER)

Cedrik Marcel Stebe (GER) vs (WC)Gian Marco Moroni (ITA)

(3)Enrique Lopez Perez (ESP) vs Edoardo Eremin (ITA)

1. Alejandro Falla vs [6] Federico Coria



CH Vicenza Alejandro Falla Alejandro Falla 7 4 3 Federico Coria [6] Federico Coria [6] 5 6 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Falla 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Falla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Falla 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Falla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Falla 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Coria 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Falla 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Falla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Falla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Falla 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 0-2 A. Falla 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Falla 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Falla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Coria 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Falla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Falla 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Falla 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Falla 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

2. Edoardo Eremin vs Andrea Pellegrino



CH Vicenza Edoardo Eremin Edoardo Eremin 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 3 3 Vincitore: E. EREMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 E. Eremin 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Eremin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Eremin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Blaz Rola vs Adrian Ungur



CH Vicenza Blaz Rola [1] Blaz Rola [1] 6 6 Adrian Ungur Adrian Ungur 3 1 Vincitore: B. ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 30-30 5-1 → 6-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Rola 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Ungur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Ungur 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Rola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ungur 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

1. [WC] Gian Marco Moroni vs Orlando Luz



CH Vicenza Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 6 Orlando Luz Orlando Luz 4 7 4 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 O. Luz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 O. Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Luz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Luz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Luz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 O. Luz 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 O. Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Luz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Marco Moroni 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 O. Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 O. Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 5-3 O. Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Marco Moroni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-1 → 4-2 O. Luz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Luz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Luz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Marcelo Arevalo vs Cedrik-Marcel Stebe



CH Vicenza Marcelo Arevalo [2] Marcelo Arevalo [2] 6 4 Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 7 6 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Arevalo 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Arevalo 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Arevalo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 C. Stebe 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Sekou Bangoura vs [WC] Nicola Ghedin



CH Vicenza Sekou Bangoura Sekou Bangoura 6 6 Nicola Ghedin Nicola Ghedin 2 3 Vincitore: S. BANGOURA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bangoura 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 6-3 N. Ghedin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 N. Ghedin 15-40 3-2 → 4-2 S. Bangoura 0-15 15-15 30-15 40-A 3-1 → 3-2 N. Ghedin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 S. Bangoura 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Ghedin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Bangoura 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Ghedin 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Bangoura 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Ghedin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Bangoura 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 N. Ghedin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Ghedin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [3] Enrique Lopez-Perez vs Jurgen Zopp



CH Vicenza Enrique Lopez-Perez [3] Enrique Lopez-Perez [3] 6 6 Jurgen Zopp Jurgen Zopp 2 2 Vincitore: E. LOPEZ-PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 J. Zopp 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 E. Lopez-Perez 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Zopp 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Zopp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

