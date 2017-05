Sorteggio Tabellone Femminile del Roland Garros 2017. Il punto sulle italiane.

Sorteggio in chiaroscuro per i colori azzurri a Parigi. E’ stato infatti estratto il tabellone del Roland Garros 2017 e si può già assegnare la palma della sfortuna.

Palma che va indubbiamente a Francesca Schiavone; la tennista milanese, alla sua ultima apparizione, ha pescato la detentrice in carica, la spagnola Garbine Muguruza. L’iberica non è stata in grado di ripetere le prestazioni della scorsa stagione ma già a Roma ha dato segnali di risveglio. Siamo sicuri che la Leonessa si preparerà al meglio per ben figurare in questo incontro che, vedendo in campo due vincitrici del torneo, dovrebbe trovare una programmazione degna.

E’ andata meglio ma non benissimo alle altre due azzurre già sicure del main draw.

Roberta Vinci, da testa di serie, ha pescato la medaglia d’oro olimpica, la portoricana Monica Puig. L’incontro è alla portata dell’italiana, a patto che si presenti in campo tirata a lucido.

Il match con la Makarova a Roma settimana scorsa ha lasciato qualche perplessità, dubbi che si addensano anche sulla condizione dell’avversaria. La Puig, dopo i Giochi Olimpici, non ha più saputo raggiungere quel livello di tennis, facendo molto fatica anche nell’ultimo mese sulla terra rossa.

In caso di successo, Robertina troverebbe la vincente del match tra Ostapenko e Chirico, salvo poi trovare sulla sua strada la Nr. 1 Kerber.

Cammino in salita quindi per la tennista tarantina.

Paradossalmente, chi ha più possibilità di arrivare alla seconda settimana è Camila Giorgi. La marchigiana ha infatti trovato uno spot pieno di insidie ma non di muri insormontabili.

Tutto ciò vale sin dal primo turno, contro la talentuosa padrona di casa, Oceane Dodin, giocatrice in netta crescita ma ancora non pronta per competere ai massimi livelli su terra come mostrato tra Roma e Norimberga.

Possibile secondo turno contro la Kuznetsova (grande interprete della superficie ma più che attaccabile con il gioco di Camila) e terzo turno contro la cinese Shuai Zhang, sono gli ostacoli tra la Giorgi e gli ottavi di finale.

Vesnina e Jankovic sono invece gli abbinamenti da evitare per la qualificata Sara Errani. Tutti le altre combinazioni sono favorevoli, alcune addirittura consigliate.

Qui resta solo da aspettare la sorte e sorridere per il cammino di qualificazione compiuto dall’italiana.

Lo Spot della Vinci

[1] Angelique Kerber vs Ekaterina Makarova

Lesia Tsurenko vs Qualifier

Louisa Chirico vs Jelena Ostapenko

Monica Puig vs [31] Roberta Vinci

Lo spot della Schiavone

[4] Garbiñe Muguruza vs Francesca Schiavone

Anett Kontaveit vs Monica Niculescu

Johanna Larsson vs Natalia Vikhlyantseva

Myrtille Georges vs [27] Yulia Putintseva

Lo spot della Giorgi

[32] Shuai Zhang vs Donna Vekic

Viktorija Golubic vs Aliaksandra Sasnovich

Camila Giorgi vs Oceane Dodin

Christina McHale vs [8] Svetlana Kuznetsova

Davide Sala