Future Frascati: Virgili e Balzerani ai quarti di finale

Il torneo future del NCC di Frascati ha offerto anche oggi le sue emozioni ai tanti appassionati che sull’onda lunga del Foro Italico appena concluso hanno pensato di fare un salto a vedere quelli che saranno i campioni di domani . Non pensiamo di esagerare al pensiero che su questi campi si sono visti giocatori come Berdych , Grosjean , Ljubicic e tanti altri . Il torneo ha visto la disputa degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone . Hanno passato l’ostacolo il croato Viktor Galovic , n°6 del torneo e il sorprendente russo Alen Avidzba. Galovic , giocatore di buona esperienza , si era già messo in luce qualche mese addietro a Basiglio nei pressi di Milano arrivando in finale sempre in un torneo future e nel recente torneo di S.Margherita di Pula aveva sconfitto due giocatori abbastanza forti come Cecchinato e Ungur . Oggi Galovic ha sconfitto il 22 enne siracusano Antonio Massara che per due set ha giocato alla pari con il croato . Quanto al russo era indietro nel primo set ma non si è scoraggiato anzi games dopo games ha costretto alla resa Jacopo Stefanini . Avanza anche Adelchi Virgili che si è imposto con un doppio 6/4 al cosentino Corrado Summaria. Virgili nei momenti decisivi ha imposto la sua maggior fantasia ed esperienza. Nell’ultimo match della giornata bel duello tra il reatino Riccardo Balzerani e il romano Jacopo Berrettini. Balzerani ha brekkato il suo avversario sul 3 pari per poi andare a vincere il set. Nel secondo Berrettini si staccava sul 3 a 0 ma si faceva recuperare sino al 3 pari. L’equilibrio si spezzava solo nel tie break con Balzerani ancora bravo a tenere e a recuperare da 1 a 3 al 3 pari per poi sprecare ben 9 match point e chiudere infine questo interminabile tie-break per 19 punti a 17.

Risultati

Ottavi : Galovic (Cro) b Massara (Ita) 6/4 4/6 6/4;Avidzba (Rus) b Stefanini (Ita) 7/5 6/2;Virgili (Ita) b Summaria (Ita) 6/4 6/4; Balzerani (Ita) b Berrettini (Ita) 6/4 7/6.