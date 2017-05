Un doppio 6-2 per Kukushkin elimina Marcora al primo turno dell’Atp 250 di Ginevra

Sconfitta per Roberto Marcora al primo turno dell’Atp 250 di Ginevra (terra, €482.060).

L’azzurro è stato superato dal kazako Mikhail Kukushkin, 29 anni, Nr. 88 del mondo, con un duplice 6-2 in un’ora e quattro minuti di gioco.

Troppo forte l’avversario per Marcora. Il varesino ha dato il massimo ma la differenza di valori è presto emersa e il punteggio ha riflesso la qualità dei due tennisti. Bene comunque questa campagna elvetica, culminata in un insperato main draw e che permette di guardare al 2017 con ritrovato ottimismo.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: difficile esordio per l’azzurro che, di fronte al kazako, soffre da subito.

Il primo parziale è un dominio di Kukushkin, pronto a mettere in difficoltà Marcora nei suoi turno di battuta e ingiocabile al servizio.

L’italiano deve subito fronteggiare ed annullare una palla break nel primo gioco ma, due game dopo, cede.

Il kazako spinge bene e passa a 15, indirizzando il set sui binari a lui più favorevoli.

Dal canto suo, Kukushkin non mostra alcuna sbavatura nei turni di servizi, dove sembra solido e inattaccabile.

Marcora deve salvarsi anche nel quinto game, annullando un’altra palla game ma nulla può nel settimo gioco. Secondo break per il kazako e parziale chiuso.

A Kukushkin, infatti, basta tenere a 15 il turno di servizio successivo per garantirsi il set. Al primo set point a disposizione è 6-2 per il kazako in 32 minuti di gioco.

Secondo set: parziale identico al precedente.

Troppo grande la differenza di valori in campo, con il kazako che fa il bello e il cattivo tempo.

Marcora resiste sino al 2-2, poi è un monologo di Kukushkin. Dapprima brekka a 30 e si porta così a condurre per 4-2 dopo 25 minuti.

Successivamente opera un secondo break nel settimo gioco, a 15, portandosi al servizio per chiudere la disputa.

E non fallisce. Il primo match point a disposizione è quello utile: è 6-2 per Kukushkin in 32 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Geneva Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 6 6 Roberto Marcora Roberto Marcora 2 2 Vincitore: M. KUKUSHKIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 M. Kukushkin 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Marcora 0-15 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Kukushkin – R. Marcora

01:03:36

2 Aces 2

0 Double Faults 2

85% 1st Serve % 50%

27/34 (79%) 1st Serve Points Won 16/25 (64%)

5/6 (83%) 2nd Serve Points Won 9/25 (36%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/7 (43%)

8 Service Games Played 8

9/25 (36%) 1st Return Points Won 7/34 (21%)

16/25 (64%) 2nd Return Points Won 1/6 (17%)

4/7 (57%) Break Points Won 0/0 (0%)

8 Return Games Played 8

32/40 (80%) Total Service Points Won 25/50 (50%)

25/50 (50%) Total Return Points Won 8/40 (20%)

57/90 (63%) Total Points Won 33/90 (37%)

88 Ranking 837

29 Age 27

Volgograd, Russia Birthplace Busto Arsizio, Italy

Astana, Kazakhstan Residence Busto Arsizio, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’4″ (193 cm)

159 lbs (72 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro 2009

6/8 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,298,563 Career Prize Money $129,154

Davide Sala