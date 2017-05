ATP Ginevra: I risultati della prima giornata. Roberto Marcora per la prima volta in un main draw ATP

Ritorna il sorriso a Roberto Marcora dopo il grave problema fisico.

L’azzurro, entrato in tabellone con il ranking protetto, ha conquistato il tabellone principale del torneo ATP 250 di Ginevra.

Al turno decisivo nel turno di qualificazione, Roberto ha sconfitto Marco Chiudinelli per 64 61 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Per Marcora si tratta della prima partecipazione in un tabellone principale di un torneo del circuito ATP e la prima qualificazione in un main draw del circuito maggiore.

Md

(1/WC) Wawrinka, Stan vs Bye

Dutra Silva, Rogerio vs Sousa, Joao

(PR) Robredo, Tommy vs Qualifier

Qualifier vs (6) Querrey, Sam

(3) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Bellucci, Thomaz vs Kuznetsov, Andrey

Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

(WC) Tipsarevic, Janko vs (9) Harrison, Ryan

(5) Johnson, Steve vs Robert, Stephane

Zeballos, Horacio vs Lajovic, Dusan

Haase, Robin vs Qualifier

Bye vs (4) Isner, John

(7) Lorenzi, Paolo vs Anderson, Kevin

Donaldson, Jared vs Estrella Burgos, Victor

Kukushkin, Mikhail vs Qualifier

Bye vs (2/WC) Nishikori, Kei

ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – TD Quali – 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Petr Michnev vs [7] Daniel Altmaier



ATP Geneva Petr Michnev [3] Petr Michnev [3] 2 4 Daniel Altmaier [7] Daniel Altmaier [7] 6 6 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 4-5 → 4-6 P. Michnev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Michnev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Michnev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 P. Michnev 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Michnev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Michnev 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 P. Michnev 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 P. Michnev 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Michnev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [2] Marco Chiudinelli vs [PR] Roberto Marcora



ATP Geneva Marco Chiudinelli [2] Marco Chiudinelli [2] 4 1 Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 M. Chiudinelli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Marcora 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Chiudinelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Chiudinelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Chiudinelli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Chiudinelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Chiudinelli 0-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1 Aces 41 Double Faults 263% 1st Serve % 62%21/32 (66%) 1st Serve Points Won 24/32 (75%)4/19 (21%) 2nd Serve Points Won 11/20 (55%)0/4 (0%) Break Points Saved 3/4 (75%)8 Service Games Played 98/32 (25%) 1st Return Points Won 11/32 (34%)9/20 (45%) 2nd Return Points Won 15/19 (79%)1/4 (25%) Break Points Won 4/4 (100%)9 Return Games Played 825/51 (49%) Total Service Points Won 35/52 (67%)17/52 (33%) Total Return Points Won 26/51 (51%)42/103 (41%) Total Points Won 61/103 (59%)

184 Ranking 772

35 Age 27

Basel, Switzerland Birthplace Busto Arsizio, Italy

Basel, Switzerland Residence Busto Arsizio, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’4″ (193 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2000 Turned Pro 2009

0/2 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,945,869 Career Prize Money $129,154

3. [1] Mischa Zverev vs [PR] Tim Puetz (non prima ore: 14:00)



ATP Geneva Mischa Zverev [1] • Mischa Zverev [1] 15 4 Tim Puetz Tim Puetz 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Zverev 0-15 15-15 4-2 T. Puetz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Puetz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Puetz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. Thomaz Bellucci vs Andrey Kuznetsov 1T



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Cedrik-Marcel Stebe vs Franko Skugor