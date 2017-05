Roger Federer e la scelta di saltare il Roland Garros: Novak Djokovic commenta “In questo momento della sua vita e considerando l’inizio di stagione che ha avuto ed una carriera così colma di successi, Roger non ha bisogno di cercare per forza di ottenere tutti i punti in palio e disputare tutti i tornei”

E’ stata una delle notizie che hanno più tenuto banco in queste settimane, nonostante la decisione di Roger Federer di non giocare il Roland Garros non sia stata accolta con enorme sorpresa. Lo svizzero, infatti, aveva lasciato intendere di essere quanto meno in dubbio rispetto alla partecipazione al major parigino dopo aver scelto di non disputare nemmeno un torneo di preparazione sulla terra.

Rafa Nadal non si è detto sorpreso in alcun modo dalla decisione del proprio collega e nemmeno Novak Djokovic ne è rimasto stupito. “In primo luogo, stiamo parlando di Roger; lui può permettersi il lusso di decidere quello che voglia e dove voglia giocare”, ha commentato il serbo in conferenza stampa, direttamente da Roma.

“In questo momento della sua vita e, specialmente, considerando l’inizio di stagione che ha avuto ed una carriera così colma di successi, Roger non ha bisogno di cercare per forza di ottenere tutti i punti in palio e disputare tutti i tornei. Lui è molto intelligente, quando si tratta di prendere le giuste decisioni per programmare il suo calendario. Sa benissimo cosa sia meglio per lui”, ha osservato Nole.

Al tennista di Belgrado, i motivi alla base della scelta di Roger sono apparsi evidenti: “E’ ovvio che lui sappia di avere molte più possibilità di vincere trofei importanti sulle superfici più rapide. L’erba è la superficie su cui lui si senta più a suo agio. La sua decisione non mi sorprende”, ha ribadito il trentenne, ex-numero uno del mondo.

Edoardo Gamacchio